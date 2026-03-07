Victoria para Del Pino en la F3 y Colnaghi es último tras una salida de pista
El español Bruno Del Pino se impuso en una carrera sprint de la F3 en Australia que terminó antes de tiempo por un fuerte accidente. El mexicano José Garfias fue 24° y el argentino Mattia Colnaghi terminó 30° luego de un despiste.
La Fórmula 3 dio inicio a la temporada 2026 en la noche de este viernes para Latinoamérica, pero fue una competencia acortada.
Planeada para tener 20 vueltas, la carrera sprint de la etapa de Australia terminó con apenas nueve vueltas, tras un accidente que involucró a dos coches de Prema. Bruno Del Pino, de Van Amersfoort Racing, terminó como ganador, seguido por Enzo Deligny y Brando Badoer.
La largada fue tranquila, con Del Pino manteniendo el liderazgo, seguido por Deligny. Partiendo desde la tercera posición, Noah Stromsted fue superado por Badoer. En el medio del pelotón, algunos pilotos intercambiaron posiciones, pero sin accidentes.
James Wharton, que largó desde la quinta posición, perdió tres puestos mientras su compañero de equipo, Louis Sharp, avanzó cuatro y era noveno en la segunda vuelta.
Ugo Ugochukwu y Freddie Slater lucharon por la 11° posición, con Ugo saliendo mejor parado. Mientras tanto, Clerot avanzó una posición más y se autorizó el uso del DRS.
En la séptima posición, Mattia Colnaghi, que largó quinto y perdió un par de lugares al inicio, intentó avanzar y terminó tocando el coche de Maciej Gladysz, pero sin consecuencias, aunque Wharton se acercó y comenzó a presionar. Algunos segundos después, Colnaghi trompeó por problemas en el coche y terminó en la grava. Logró regresar, pero en la última posición.
Pasado un cuarto de la prueba, Del Pino, Deligny, Badoer, Stromsted y Kato formaban el top cinco. Del Pino lideraba con relativa tranquilidad, con una ventaja de 1s3, pero justo detrás Badoer presionaba a Deligny por la segunda posición, manteniendo una distancia de aproximadamente 0s3.
En la vuelta 7, la dupla de Prema protagonizó el principal accidente del día. En busca de la séptima posición, Sharp alcanzó a Wharton, que "hizo la tijera" y recuperó la posición. Los dos continuaron muy cerca y James tocó a Sharp, pero al intentar "devolverle la maniobra", Sharp chocó con Wharton, quien se colocó delante de su compañero de equipo, y ambos terminaron contra el muro.
La bandera amarilla fue activada rápidamente, al igual que el safety car, pero pocos minutos después la dirección de carrera decidió interrumpir la carrera y sacó la bandera roja.
Después de más de 10 minutos de interrupción, la dirección de carrera decidió dar por terminada la carrera en la vuelta 9, con todos los coches ya en boxes.
Fórmula 3 - Melbourne, Australia - Resultados
CARRERA1
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Boxes
|Puntos
|Retirada
|Bonus
|1
|
B. del Pino Van Amersfoort Racing
|16
|7
|
11'35.440
|191.253
|5
|2
|
E. Deligny Van Amersfoort Racing
|15
|7
|
+1.381
11'36.821
|1.381
|190.874
|4
|3
|
B. Badoer Rodin Motorsport
|18
|7
|
+2.712
11'38.152
|1.331
|190.510
|3
|4
|
N. Strømsted Trident
|4
|7
|
+3.307
11'38.747
|0.595
|190.348
|2
|5
|
T. Kato ART Grand Prix
|10
|7
|
+4.734
11'40.174
|1.427
|189.960
|1
|6
|
M. Gładysz ART Grand Prix
|11
|7
|
+5.857
11'41.297
|1.123
|189.656
|7
|
J. Wharton Prema Powerteam
|21
|7
|
+7.579
11'43.019
|1.722
|189.192
|8
|
L. Sharp Prema Powerteam
|20
|7
|
+7.743
11'43.183
|0.164
|189.147
|9
|
U. Ugochukwu Campos Racing
|2
|7
|
+9.562
11'45.002
|1.819
|188.659
|10
|
F. Slater Trident
|5
|7
|
+11.274
11'46.714
|1.712
|188.202
|11
|
T. Naël Campos Racing
|1
|7
|
+12.789
11'48.229
|1.515
|187.800
|12
|N. Lacorte DAMS Lucas Oil
|29
|7
|
+13.160
11'48.600
|0.371
|187.701
|13
|
T. Taponen MP Motorsport
|8
|7
|
+13.675
11'49.115
|0.515
|187.565
|14
|
J. Nakamura Hitech Racing
|25
|7
|
+14.282
11'49.722
|0.607
|187.405
|15
|
P. Clerot Rodin Motorsport
|17
|7
|
+14.693
11'50.133
|0.411
|187.296
|16
|
F. McLaughlin Hitech Racing
|24
|7
|
+16.239
11'51.679
|1.546
|186.889
|17
|B. Benavides AIX Racing
|26
|7
|
+18.894
11'54.334
|2.655
|186.195
|18
|
C. Ho Rodin Motorsport
|19
|7
|
+19.404
11'54.844
|0.510
|186.062
|19
|
G. Xie DAMS Lucas Oil
|31
|7
|
+20.766
11'56.206
|1.362
|185.708
|20
|
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
|14
|7
|
+21.740
11'57.180
|0.974
|185.456
|21
|
A. Giusti MP Motorsport
|9
|7
|
+22.296
11'57.736
|0.556
|185.312
|22
|
Y. David AIX Racing
|27
|7
|
+22.620
11'58.060
|0.324
|185.229
|23
|
P. Heuzenroeder Campos Racing
|3
|7
|
+23.040
11'58.480
|0.420
|185.120
|24
|
J. Garfias Prema Powerteam
|22
|7
|
+23.413
11'58.853
|0.373
|185.024
|25
|
M. Shin Hitech Racing
|23
|7
|
+23.914
11'59.354
|0.501
|184.895
|26
|
M. De Palo Trident
|6
|7
|
+24.652
12'00.092
|0.738
|184.706
|27
|
F. Barrichello AIX Racing
|28
|7
|
+25.257
12'00.697
|0.605
|184.551
|28
|
K. Le ART Grand Prix
|12
|7
|
+25.756
12'01.196
|0.499
|184.423
|29
|
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
|30
|7
|
+26.105
12'01.545
|0.349
|184.334
|30
|
M. Colnaghi MP Motorsport
|7
|7
|
+30.694
12'06.134
|4.589
|183.169
