FIA F3 Albert Park

Victoria para Del Pino en la F3 y Colnaghi es último tras una salida de pista

El español Bruno Del Pino se impuso en una carrera sprint de la F3 en Australia que terminó antes de tiempo por un fuerte accidente. El mexicano José Garfias fue 24° y el argentino Mattia Colnaghi terminó 30° luego de un despiste.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Publicado:
Bruno del Pino.jfif

La Fórmula 3 dio inicio a la temporada 2026 en la noche de este viernes para Latinoamérica, pero fue una competencia acortada.

Planeada para tener 20 vueltas, la carrera sprint de la etapa de Australia terminó con apenas nueve vueltas, tras un accidente que involucró a dos coches de Prema. Bruno Del Pino, de Van Amersfoort Racing, terminó como ganador, seguido por Enzo Deligny y Brando Badoer.

La largada fue tranquila, con Del Pino manteniendo el liderazgo, seguido por Deligny. Partiendo desde la tercera posición, Noah Stromsted fue superado por Badoer. En el medio del pelotón, algunos pilotos intercambiaron posiciones, pero sin accidentes.

James Wharton, que largó desde la quinta posición, perdió tres puestos mientras su compañero de equipo, Louis Sharp, avanzó cuatro y era noveno en la segunda vuelta. 

Ugo Ugochukwu y Freddie Slater lucharon por la 11° posición, con Ugo saliendo mejor parado. Mientras tanto, Clerot avanzó una posición más y se autorizó el uso del DRS.

En la séptima posición, Mattia Colnaghi, que largó quinto y perdió un par de lugares al inicio, intentó avanzar y terminó tocando el coche de Maciej Gladysz, pero sin consecuencias, aunque Wharton se acercó y comenzó a presionar. Algunos segundos después, Colnaghi trompeó por problemas en el coche y terminó en la grava. Logró regresar, pero en la última posición.

Pasado un cuarto de la prueba, Del Pino, Deligny, Badoer, Stromsted y Kato formaban el top cinco. Del Pino lideraba con relativa tranquilidad, con una ventaja de 1s3, pero justo detrás Badoer presionaba a Deligny por la segunda posición, manteniendo una distancia de aproximadamente 0s3.

En la vuelta 7, la dupla de Prema protagonizó el principal accidente del día. En busca de la séptima posición, Sharp alcanzó a Wharton, que "hizo la tijera" y recuperó la posición. Los dos continuaron muy cerca y James tocó a Sharp, pero al intentar "devolverle la maniobra", Sharp chocó con Wharton, quien se colocó delante de su compañero de equipo, y ambos terminaron contra el muro.

La bandera amarilla fue activada rápidamente, al igual que el safety car, pero pocos minutos después la dirección de carrera decidió interrumpir la carrera y sacó la bandera roja.

Después de más de 10 minutos de interrupción, la dirección de carrera decidió dar por terminada la carrera en la vuelta 9, con todos los coches ya en boxes.

 

 

Fórmula 3 - Melbourne, Australia - Resultados

CARRERA1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Bonus
1
B. del Pino Van Amersfoort Racing
 16 7

11'35.440

   191.253   5    
2
E. Deligny Van Amersfoort Racing
 15 7

+1.381

11'36.821

 1.381 190.874   4    
3
B. Badoer Rodin Motorsport
 18 7

+2.712

11'38.152

 1.331 190.510   3    
4
N. Strømsted Trident
 4 7

+3.307

11'38.747

 0.595 190.348   2    
5
T. Kato ART Grand Prix
 10 7

+4.734

11'40.174

 1.427 189.960   1    
6
M. Gładysz ART Grand Prix
 11 7

+5.857

11'41.297

 1.123 189.656        
7
J. Wharton Prema Powerteam
 21 7

+7.579

11'43.019

 1.722 189.192        
8
L. Sharp Prema Powerteam
 20 7

+7.743

11'43.183

 0.164 189.147        
9
U. Ugochukwu Campos Racing
 2 7

+9.562

11'45.002

 1.819 188.659        
10
F. Slater Trident
 5 7

+11.274

11'46.714

 1.712 188.202        
11
T. Naël Campos Racing
 1 7

+12.789

11'48.229

 1.515 187.800        
12 Italy N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 7

+13.160

11'48.600

 0.371 187.701        
13
T. Taponen MP Motorsport
 8 7

+13.675

11'49.115

 0.515 187.565        
14
J. Nakamura Hitech Racing
 25 7

+14.282

11'49.722

 0.607 187.405        
15
P. Clerot Rodin Motorsport
 17 7

+14.693

11'50.133

 0.411 187.296        
16
F. McLaughlin Hitech Racing
 24 7

+16.239

11'51.679

 1.546 186.889        
17 United States B. Benavides AIX Racing 26 7

+18.894

11'54.334

 2.655 186.195        
18
C. Ho Rodin Motorsport
 19 7

+19.404

11'54.844

 0.510 186.062        
19
G. Xie DAMS Lucas Oil
 31 7

+20.766

11'56.206

 1.362 185.708        
20
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
 14 7

+21.740

11'57.180

 0.974 185.456        
21
A. Giusti MP Motorsport
 9 7

+22.296

11'57.736

 0.556 185.312        
22
Y. David AIX Racing
 27 7

+22.620

11'58.060

 0.324 185.229        
23
P. Heuzenroeder Campos Racing
 3 7

+23.040

11'58.480

 0.420 185.120        
24
J. Garfias Prema Powerteam
 22 7

+23.413

11'58.853

 0.373 185.024        
25
M. Shin Hitech Racing
 23 7

+23.914

11'59.354

 0.501 184.895        
26
M. De Palo Trident
 6 7

+24.652

12'00.092

 0.738 184.706        
27
F. Barrichello AIX Racing
 28 7

+25.257

12'00.697

 0.605 184.551        
28
K. Le ART Grand Prix
 12 7

+25.756

12'01.196

 0.499 184.423        
29
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
 30 7

+26.105

12'01.545

 0.349 184.334        
30
M. Colnaghi MP Motorsport
 7 7

+30.694

12'06.134

 4.589 183.169        
Comentarios destacados

