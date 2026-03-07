Victoria para Del Pino en la F3 y Colnaghi es último tras una salida de pista

La Fórmula 3 dio inicio a la temporada 2026 en la noche de este viernes para Latinoamérica, pero fue una competencia acortada.

Planeada para tener 20 vueltas, la carrera sprint de la etapa de Australia terminó con apenas nueve vueltas, tras un accidente que involucró a dos coches de Prema. Bruno Del Pino, de Van Amersfoort Racing, terminó como ganador, seguido por Enzo Deligny y Brando Badoer.

La largada fue tranquila, con Del Pino manteniendo el liderazgo, seguido por Deligny. Partiendo desde la tercera posición, Noah Stromsted fue superado por Badoer. En el medio del pelotón, algunos pilotos intercambiaron posiciones, pero sin accidentes.

James Wharton, que largó desde la quinta posición, perdió tres puestos mientras su compañero de equipo, Louis Sharp, avanzó cuatro y era noveno en la segunda vuelta.

Ugo Ugochukwu y Freddie Slater lucharon por la 11° posición, con Ugo saliendo mejor parado. Mientras tanto, Clerot avanzó una posición más y se autorizó el uso del DRS.

En la séptima posición, Mattia Colnaghi, que largó quinto y perdió un par de lugares al inicio, intentó avanzar y terminó tocando el coche de Maciej Gladysz, pero sin consecuencias, aunque Wharton se acercó y comenzó a presionar. Algunos segundos después, Colnaghi trompeó por problemas en el coche y terminó en la grava. Logró regresar, pero en la última posición.

Pasado un cuarto de la prueba, Del Pino, Deligny, Badoer, Stromsted y Kato formaban el top cinco. Del Pino lideraba con relativa tranquilidad, con una ventaja de 1s3, pero justo detrás Badoer presionaba a Deligny por la segunda posición, manteniendo una distancia de aproximadamente 0s3.

En la vuelta 7, la dupla de Prema protagonizó el principal accidente del día. En busca de la séptima posición, Sharp alcanzó a Wharton, que "hizo la tijera" y recuperó la posición. Los dos continuaron muy cerca y James tocó a Sharp, pero al intentar "devolverle la maniobra", Sharp chocó con Wharton, quien se colocó delante de su compañero de equipo, y ambos terminaron contra el muro.

La bandera amarilla fue activada rápidamente, al igual que el safety car, pero pocos minutos después la dirección de carrera decidió interrumpir la carrera y sacó la bandera roja.

Después de más de 10 minutos de interrupción, la dirección de carrera decidió dar por terminada la carrera en la vuelta 9, con todos los coches ya en boxes.

Fórmula 3 - Melbourne, Australia - Resultados

CARRERA1 Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Bonus 1 B. del Pino Van Amersfoort Racing 16 7 11'35.440 191.253 5 2 E. Deligny Van Amersfoort Racing 15 7 +1.381 11'36.821 1.381 190.874 4 3 B. Badoer Rodin Motorsport 18 7 +2.712 11'38.152 1.331 190.510 3 4 N. Strømsted Trident 4 7 +3.307 11'38.747 0.595 190.348 2 5 T. Kato ART Grand Prix 10 7 +4.734 11'40.174 1.427 189.960 1 6 M. Gładysz ART Grand Prix 11 7 +5.857 11'41.297 1.123 189.656 7 J. Wharton Prema Powerteam 21 7 +7.579 11'43.019 1.722 189.192 8 L. Sharp Prema Powerteam 20 7 +7.743 11'43.183 0.164 189.147 9 U. Ugochukwu Campos Racing 2 7 +9.562 11'45.002 1.819 188.659 10 F. Slater Trident 5 7 +11.274 11'46.714 1.712 188.202 11 T. Naël Campos Racing 1 7 +12.789 11'48.229 1.515 187.800 12 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 7 +13.160 11'48.600 0.371 187.701 13 T. Taponen MP Motorsport 8 7 +13.675 11'49.115 0.515 187.565 14 J. Nakamura Hitech Racing 25 7 +14.282 11'49.722 0.607 187.405 15 P. Clerot Rodin Motorsport 17 7 +14.693 11'50.133 0.411 187.296 16 F. McLaughlin Hitech Racing 24 7 +16.239 11'51.679 1.546 186.889 17 B. Benavides AIX Racing 26 7 +18.894 11'54.334 2.655 186.195 18 C. Ho Rodin Motorsport 19 7 +19.404 11'54.844 0.510 186.062 19 G. Xie DAMS Lucas Oil 31 7 +20.766 11'56.206 1.362 185.708 20 H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 14 7 +21.740 11'57.180 0.974 185.456 21 A. Giusti MP Motorsport 9 7 +22.296 11'57.736 0.556 185.312 22 Y. David AIX Racing 27 7 +22.620 11'58.060 0.324 185.229 23 P. Heuzenroeder Campos Racing 3 7 +23.040 11'58.480 0.420 185.120 24 J. Garfias Prema Powerteam 22 7 +23.413 11'58.853 0.373 185.024 25 M. Shin Hitech Racing 23 7 +23.914 11'59.354 0.501 184.895 26 M. De Palo Trident 6 7 +24.652 12'00.092 0.738 184.706 27 F. Barrichello AIX Racing 28 7 +25.257 12'00.697 0.605 184.551 28 K. Le ART Grand Prix 12 7 +25.756 12'01.196 0.499 184.423 29 N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil 30 7 +26.105 12'01.545 0.349 184.334 30 M. Colnaghi MP Motorsport 7 7 +30.694 12'06.134 4.589 183.169

