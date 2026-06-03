Fórmula 3 Mónaco 2026: Horarios de clasificación, carreras y dónde ver

La Fórmula 3 regresa a la actividad luego de un largo descanso ante la cancelación de la carrera en Bahréin y lo hace en uno de los circuitos que exige precisión de los jóvenes pilotos para la segunda ronda.

Dado lo estrecho del trazado de Mónaco y con más de 30 coches en pista, la sesión de clasificación se divide en dos grupos: A y B. El mejor grupo coloca a sus pilotos en posiciones 1,3,5,7,9,11 y así sucesivamente, mientras que el grupo lento colocará a sus pilotos en los puestos 2,4,6,8,10.

La armada latinoamericana tiene una alta representación. Hasta ahora solo el argentino Mattia Colnaghi ha sumado punesto, pero en esta ocasión se une Ernesto Rivera, el mexicano que estuvo ausente en Australia por una lesión. José Garfias también estará representado a la nación norteamericana.

Horarios del GP de Mónaco de F3 2026: práctica, clasificación y carreras

Práctica Libre (Jueves 4 de junio de 2026)

México: Jueves 4 de junio de 2026 - 05:25h

Costa Rica/Belice/El Salvador: Jueves 4 de junio de 2026 - 05:25h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Jueves 4 de junio de 2026 - 06:25h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Jueves 4 de junio de 2026 - 07:25h

Argentina: Jueves 4 de junio de 2026 - 08:25h

Uruguay/Paraguay: Jueves 4 de junio de 2026 - 08:25h

Clasificación Grupo A (Viernes 5 de junio de 2026)

México: Viernes 5 de junio de 2026 - 03:05h

Costa Rica/Belice/El Salvador: Viernes 5 de junio de 2026 - 03:05h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Viernes 5 de junio de 2026 - 04:05h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Viernes 5 de junio de 2026 - 05:05h

Argentina: Viernes 5 de junio de 2026 - 06:05h

Uruguay/Paraguay: Viernes 5 de junio de 2026 - 06:05h

Clasificación Grupo B (Viernes 5 de junio de 2026)

México: Viernes 5 de junio de 2026 - 03:29h

Costa Rica/Belice/El Salvador: Viernes 5 de junio de 2026 - 03:29h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Viernes 5 de junio de 2026 - 04:29h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Viernes 5 de junio de 2026 - 05:29h

Argentina: Viernes 5 de junio de 2026 - 06:29h

Uruguay/Paraguay: Viernes 5 de junio de 2026 - 06:29h

Carrera Sprint (Sábado 6 de junio de 2026)

México: Sábado 6 de junio de 2026 - 02:45h

Costa Rica/Belice/El Salvador: Sábado 6 de junio de 2026 - 02:45h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Sábado 6 de junio de 2026 - 03:45h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Sábado 6 de junio de 2026 - 04:45h

Argentina: Sábado 6 de junio de 2026 - 05:45h

Uruguay/Paraguay: Sábado 6 de junio de 2026 - 05:45h

Carrera Feature (Domingo 7 de junio de 2026)

México: Domingo 7 de junio de 2026 - 23:45h (Sábado 6 de junio)

Costa Rica/Belice/El Salvador: Domingo 7 de junio de 2026 - 23:45h (Sábado 6 de junio)

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Domingo 7 de junio de 2026 - 00:45h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Domingo 7 de junio de 2026 - 01:45h

Argentina: Domingo 7 de junio de 2026 - 02:45h

Uruguay/Paraguay: Domingo 7 de junio de 2026 - 02:45h

¿Cómo ver el GP de Mónaco de la F3 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión. Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina*.

Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina*. Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

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