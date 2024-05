¿Por qué la victoria de Noel León terminó en un caos y sanciones en Imola?

La primera carrera de F3 del fin de semana en Imola fue un caos en el que hubo cuatro intervenciones del coche de seguridad y un periodo de coche de seguridad virtual a lo largo de las 18 vueltas.

Los culpables de las diversas interrupciones fueron sancionados, pero las sanciones y las investigaciones que rodearon a los tres primeros clasificados fueron de lo más extrañas.

Empezando por la pareja respaldada por Red Bull que flanqueó a León en el podio, justo antes del VSC de la última vuelta para retrasar el ritmo del pelotón mientras pasaban el coche siniestrado de Luke Browning, de Hitech, tanto el piloto de Campos Racing, Goethe, como Tramnitz, de MP Motorsport, fueron investigados por una "infracción del coche de seguridad".

Dada la amplitud del reglamento, esto podría cubrir una multitud de pecados, pero más tarde se consideró que la pareja había superado el tiempo delta del coche de seguridad.

Pero como ambos señalaron, esto es peculiar, ya que estaban en el tren que seguía al coche de seguridad y, como tal, su velocidad estaba limitada tanto por el vehículo de pista de Mercedes como por el líder de la carrera, León.

Preguntado por Autosport sobre la penalización de cinco segundos, Goethe, que llegó primero a la bandera a cuadros y cayó a la segunda posición como consecuencia de ello, dijo: "Esto fue en el último coche de seguridad, no en el coche de seguridad virtual.

Oliver Goethe, Campos Racing Foto de: Formula Motorsport Ltd

"Una vez que alcancé a Noel y al coche de seguridad, les seguí y el coche de seguridad iba más rápido que el delta, así que me limité a seguirles porque una vez que estás con ellos, debes mantenerte a 10 coches de distancia.

"Eso es lo que hice pero estaba, por supuesto, un poco por debajo del delta porque ellos eran más rápidos delante.

"No creo que sea completamente justo. Creo que lo están investigando ahora. Veremos qué pasa pero, por supuesto, tengo muchas ganas de ganar".

Ajeno a su penalización, pero tercero gracias a un margen de casi siete segundos respecto al cuarto clasificado, Dino Beganovic, Tramnitz añadió: "Sinceramente, es la primera vez que me entero, así que ni siquiera sabía que me habían penalizado. Es bueno saberlo.

"Pero yo asumiría probablemente lo mismo que Ollie. Tan pronto como cogí la cola del coche de seguridad en la última reanudación, la regla es seguir al coche de seguridad y permanecer a una distancia de 10 coches, así que eso es justo lo que hice.

"Creo que se volverá a investigar, pero ya veremos".

Noel Leon, Van Amersfoort Racing Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Investigación sobre León

León ha sido convocado para enfrentarse a los comisarios a las 12:45 hora local por no seguir las instrucciones del director de carrera con respecto a la maniobra en un reinicio con coche de seguridad.

Las normas sobre la maniobra en Imola son las siguientes: "Para reducir el riesgo de un incidente en la reanudación, no se permite la maniobra desde la entrada de la curva 17 hasta que el piloto pase la línea".

Se basa en el reglamento que dice: "Para evitar la probabilidad de accidentes antes de que el coche de seguridad regrese a boxes, desde el momento en que se apaguen las luces del coche los pilotos deberán proceder a un ritmo que no implique aceleraciones o frenadas erráticas ni maniobras que puedan poner en peligro a otros pilotos o impedir la reanudación".

El análisis del incidente muestra que todos los pilotos continuaron zigzagueando después de que se apagaran las luces del coche de seguridad, pero aparte de León, el resto de pilotos detuvo el movimiento después de la curva 16, mientras que el piloto de Van Amersfoort Racing continuó.

Curiosamente, al igual que Tramnitz, León no se enteró de la investigación a la que se enfrentaba cuando Autosport le pidió su opinión.

"Para ser honesto, no sabía que estaba siendo investigado", dijo.

"No sé qué hice mal. Me desvié, pero no lo sé. Estuve derrapando hasta la curva 17 y eso es bueno, eso dice. Pero no lo sé. Tengo que verlo con mi equipo".