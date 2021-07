Hungría F3: Nannini derrota a Fittipaldi

El piloto de HWA Racelab adelantó al tercer clasificado, Roman Stanek (Hitech Grand Prix), y se colocó en segunda posición, antes de superar a Fittipaldi (Charouz Racing System) en la cuarta vuelta, en la que ambos estuvieron a punto de entrar en contacto.

Alexander Smolyar, de ART Grand Prix, terminó cuarto, y Dennis Hauger, que lidera la clasificación del campeonato con Prema Racing, fue quinto, tras haber salido octavo.

La victoria de Nannini supone el noveno ganador diferente esta temporada tras solo 11 carreras.

Victor Martins se quedó parado en la parrilla tras salir 15º, lo que le dejó al final del pelotón. Por su parte, Fittipaldi hizo una buena salida, pero los tres primeros entraron en la primera curva en paralelo, y Nannini superó a Stanek para colocarse segundo, al tiempo que comenzó a presionar al líder.

Por detrás del pelotón de cabeza, Smolyar subió a la cuarta posición, mientras que Doohan lo hizo a la quinta.

Logan Sargeant, Charouz Racing System, Clement Novalak, Trident and 6 at the start of the race

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images