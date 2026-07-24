FIA F3 Hungría: Mattia Colnaghi califica tercero; Ernesto Rivera en octavo

Tuukka Taponen logró la pole position para la carrera feature de la FIA Fórmula 3 en Hungría con Freddie Slater partiendo desde la segunda plaza y el argentino Mattia Colnaghi se ubicó en la tercera plaza para la competencia principal, mientras que el sábado tendrá que remontar desde el grupo medio.

Colnaghi logró una mejor vuelta de 1m33.475s en una sesión, como es clásica en el Hungaroring, diferencia por apenas décimas de segundo. Taponen se quedó con la primera plaza con un registro de 1m33.411s.

La estrategia de todos los competidores fue apostar por dos paradas de pits para poder aprovechar la mejora de las condiciones de pista en la parte final de la sesión en una pista donde las temperaturas influyen en el rendimiento del compuesto al superar los 40 grados centígrados.

Nicola Lacorte y Brando Badoer finalizaron en el top cinco, esto mientras que Ugo Ugochukwu fue sexto con un registro de 1m33.524s.

El mexicano Ernesto Rivera, competidor de Campos y top cinco del campeonato, se ubicó octavo, a solo una décima de diferencia de lo hecho por Taponen y apenas separado de Jin Nakamura que será noveno. El mexicano arrancará quinto el sábado en la carrera sprint.

La pole del sábado estará en manos de Kanato Le tras haberse clasificado en la posición 12 acompañado en la primera fila por Maciek Gladysz.

Fórmula 3 - Hungaroring, Hungría - Clasificación Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1 T. Taponen MP Motorsport 8 12 1'33.411 168.840 2 F. Slater Trident 5 12 +0.040 1'33.451 0.040 168.768 3 M. Colnaghi MP Motorsport 7 12 +0.064 1'33.475 0.024 168.725 4 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 13 +0.104 1'33.515 0.040 168.653 5 B. Badoer Rodin Motorsport 18 12 +0.112 1'33.523 0.008 168.638 6 U. Ugochukwu Campos Racing 2 12 +0.113 1'33.524 0.001 168.636 7 T. Naël Campos Racing 1 12 +0.122 1'33.533 0.009 168.620 8 E. Rivera Campos Racing 3 12 +0.142 1'33.553 0.020 168.584 9 J. Nakamura Hitech Racing 25 12 +0.199 1'33.610 0.057 168.481 10 G. Xie DAMS Lucas Oil 31 12 +0.242 1'33.653 0.043 168.404 11 M. Gładysz ART Grand Prix 11 13 +0.302 1'33.713 0.060 168.296 12 K. Le ART Grand Prix 12 13 +0.333 1'33.744 0.031 168.241 13 A. Giusti MP Motorsport 9 12 +0.336 1'33.747 0.003 168.235 14 C. Ho Rodin Motorsport 19 13 +0.377 1'33.788 0.041 168.162 15 J. Wharton Prema Powerteam 21 12 +0.394 1'33.805 0.017 168.131 16 Y. David AIX Racing 27 12 +0.403 1'33.814 0.009 168.115 17 F. Barrichello AIX Racing 28 12 +0.492 1'33.903 0.089 167.956 18 T. Kato ART Grand Prix 10 12 +0.495 1'33.906 0.003 167.950 19 L. Sharp Prema Powerteam 20 11 +0.520 1'33.931 0.025 167.906 20 F. McLaughlin Hitech Racing 24 12 +0.555 1'33.966 0.035 167.843 21 E. Deligny Van Amersfoort Racing 15 13 +0.579 1'33.990 0.024 167.800 22 J. Garfias Prema Powerteam 22 12 +0.585 1'33.996 0.006 167.790 23 N. Strømsted Trident 4 12 +0.611 1'34.022 0.026 167.743 24 B. del Pino Van Amersfoort Racing 16 12 +0.619 1'34.030 0.008 167.729 25 M. Shin Hitech Racing 23 12 +0.628 1'34.039 0.009 167.713 26 N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil 30 12 +0.645 1'34.056 0.017 167.683 27 P. Clerot Rodin Motorsport 17 13 +0.696 1'34.107 0.051 167.592 28 S. Hanna AIX Racing 26 12 +0.764 1'34.175 0.068 167.471 29 M. De Palo Trident 6 13 +1.055 1'34.466 0.291 166.955 30 H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 14 8 +1.108 1'34.519 0.053 166.861