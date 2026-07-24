Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

FIA F3 Hungaroring

FIA F3 Hungría: Mattia Colnaghi califica tercero; Ernesto Rivera en octavo

Mattia Colnaghi estará en posición de pelear por la victoria el domingo en el Hungaroring, mientras el mexicano busca mantener en el top de la clasificación del campeonato.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Editado:
Mattia Colnaghi, MP Motorsport

Mattia Colnaghi, MP Motorsport

Foto de: Andy Hone / LAT Images via Getty Images

Tuukka Taponen logró la pole position para la carrera feature de la FIA Fórmula 3 en Hungría con Freddie Slater partiendo desde la segunda plaza y el argentino Mattia Colnaghi se ubicó en la tercera plaza para la competencia principal, mientras que el sábado tendrá que remontar desde el grupo medio.

Colnaghi logró una mejor vuelta de 1m33.475s en una sesión, como es clásica en el Hungaroring, diferencia por apenas décimas de segundo. Taponen se quedó con la primera plaza con un registro de 1m33.411s.

La estrategia de todos los competidores fue apostar por dos paradas de pits para poder aprovechar la mejora de las condiciones de pista en la parte final de la sesión en una pista donde las temperaturas influyen en el rendimiento del compuesto al superar los 40 grados centígrados.

Nicola Lacorte y Brando Badoer finalizaron en el top cinco, esto mientras que Ugo Ugochukwu fue sexto con un registro de 1m33.524s.

El mexicano Ernesto Rivera, competidor de Campos y top cinco del campeonato, se ubicó octavo, a solo una décima de diferencia de lo hecho por Taponen y apenas separado de Jin Nakamura que será noveno. El mexicano arrancará quinto el sábado en la carrera sprint.

La pole del sábado estará en manos de Kanato Le tras haberse clasificado en la posición 12 acompañado en la primera fila por Maciek Gladysz.

Fórmula 3 - Hungaroring, Hungría - Clasificación

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1
T. Taponen MP Motorsport
 8 12

1'33.411

   168.840
2
F. Slater Trident
 5 12

+0.040

1'33.451

 0.040 168.768
3
M. Colnaghi MP Motorsport
 7 12

+0.064

1'33.475

 0.024 168.725
4 Italy N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 13

+0.104

1'33.515

 0.040 168.653
5
B. Badoer Rodin Motorsport
 18 12

+0.112

1'33.523

 0.008 168.638
6
U. Ugochukwu Campos Racing
 2 12

+0.113

1'33.524

 0.001 168.636
7
T. Naël Campos Racing
 1 12

+0.122

1'33.533

 0.009 168.620
8
E. Rivera Campos Racing
 3 12

+0.142

1'33.553

 0.020 168.584
9
J. Nakamura Hitech Racing
 25 12

+0.199

1'33.610

 0.057 168.481
10
G. Xie DAMS Lucas Oil
 31 12

+0.242

1'33.653

 0.043 168.404
11
M. Gładysz ART Grand Prix
 11 13

+0.302

1'33.713

 0.060 168.296
12
K. Le ART Grand Prix
 12 13

+0.333

1'33.744

 0.031 168.241
13
A. Giusti MP Motorsport
 9 12

+0.336

1'33.747

 0.003 168.235
14
C. Ho Rodin Motorsport
 19 13

+0.377

1'33.788

 0.041 168.162
15
J. Wharton Prema Powerteam
 21 12

+0.394

1'33.805

 0.017 168.131
16
Y. David AIX Racing
 27 12

+0.403

1'33.814

 0.009 168.115
17
F. Barrichello AIX Racing
 28 12

+0.492

1'33.903

 0.089 167.956
18
T. Kato ART Grand Prix
 10 12

+0.495

1'33.906

 0.003 167.950
19
L. Sharp Prema Powerteam
 20 11

+0.520

1'33.931

 0.025 167.906
20
F. McLaughlin Hitech Racing
 24 12

+0.555

1'33.966

 0.035 167.843
21
E. Deligny Van Amersfoort Racing
 15 13

+0.579

1'33.990

 0.024 167.800
22
J. Garfias Prema Powerteam
 22 12

+0.585

1'33.996

 0.006 167.790
23
N. Strømsted Trident
 4 12

+0.611

1'34.022

 0.026 167.743
24
B. del Pino Van Amersfoort Racing
 16 12

+0.619

1'34.030

 0.008 167.729
25
M. Shin Hitech Racing
 23 12

+0.628

1'34.039

 0.009 167.713
26
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
 30 12

+0.645

1'34.056

 0.017 167.683
27
P. Clerot Rodin Motorsport
 17 13

+0.696

1'34.107

 0.051 167.592
28
S. Hanna AIX Racing
 26 12

+0.764

1'34.175

 0.068 167.471
29
M. De Palo Trident
 6 13

+1.055

1'34.466

 0.291 166.955
30
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
 14 8

+1.108

1'34.519

 0.053 166.861
Ver los resultados completos

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Rivera gana en la Fórmula 3 en Spa y Colnaghi es cuarto

Comentarios destacados
Más de
Luis Ramírez

F1 EN VIVO: la FP2 del Gran Premio de Hungría de F1 2026 en Hungaroring

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
F1 EN VIVO: la FP2 del Gran Premio de Hungría de F1 2026 en Hungaroring

FIA F2 Hungría: León y Durksen 3° y 4° para la carrera del domingo, Montoya pole para la sprint

FIA F2
FIA F2
Hungaroring
FIA F2 Hungría: León y Durksen 3° y 4° para la carrera del domingo, Montoya pole para la sprint

Colapinto orgulloso de la Selección de Argentina y lamenta la tensión con España tras la final del Mundial

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
Colapinto orgulloso de la Selección de Argentina y lamenta la tensión con España tras la final del Mundial

Últimas noticias

Colapinto explica su accidente en Hungría: "No fue un buen día"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Hungría
Colapinto explica su accidente en Hungría: "No fue un buen día"

Hamilton lidera un 1-2 de Ferrari en la FP2 de Hungría, Checo Pérez es 20° y Colapinto sufre un choque

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Hungría
Hamilton lidera un 1-2 de Ferrari en la FP2 de Hungría, Checo Pérez es 20° y Colapinto sufre un choque

Lance Stroll se pierde la FP2 en Hungría tras el fallo de suspensión de Aston Martin

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Hungría
Lance Stroll se pierde la FP2 en Hungría tras el fallo de suspensión de Aston Martin

VIDEO: Accidente de Franco Colapinto causa bandera roja en la FP2 de Hungría

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Hungría
VIDEO: Accidente de Franco Colapinto causa bandera roja en la FP2 de Hungría