FIA F3 Hungría: Slater gana la feature y toma la cima del campeonato; puntos para Colnaghi y Rivera

El arranque de la competencia resultó caótico en varias posiciones. El argentino Mattia Colnaghi aprovechó salir por la mejor zona para rápidamente posicionarse en tercero por detrás de poleman Tuuka Taponen y de Freddie Slater que tomaba la segunda plaza.

Detrás de ellos un fuerte incidente originado por un contacto con Nakamura que mandó a los coches de Xie y Gładysz a la barrera de protección provocó un coche de seguridad y salvó la carrera de Taponen que pudo quedar fuera de los puntos. El integrante de MP Motorsport sufría de una pinchadura en su neumático trasero derecho tras un toque con Slater mientras peleaba la punta en el primer giro. El finlandés fue a los boxes para realizar el cambio de goma cayendo al sexto puesto.

Esto dejó a Slater en la cima seguido por Colnaghi y Badoer cerrando los tres primeros. El mexicano Ernesto Rivera se quedaba posicionado en octavo.

Tras un breve periodo de VSC luego de que el coche de Salim Hanna quedó detenido en la pista, la competencia entró en una nueva dinámica y la compactación favoreció a Ugo Ugochukwu quien, desde el arranque se había mostrado con toda la intención de remontar. Con 10 giros en la carrera hizo un doble adelantamiento para pasar a Brando Badoer y a Colnaghi mandando a argentino a la cuarta posición.

A partir de ese momento la carrera se volvió una persecución entre Slater y Ugochukwu, ambos contendientes por el campeonato. El de Campos estuvo castigado en sus movimientos por las complicaciones naturales del Hungaroring y no pudo completar su misión dejando a Slater además como el líder del campeonato a falta de dos rondas en el calendario.

Con la victoria en manos de Slater la segunda plaza quedó en Ugochukwu con Badoer en tercero. Colnaghi se quedó en cuarto para sumar 12 puntos adicionales en el campeonato para colocarse con 39 totales.

El mexicano Ernesto Rivera finalizó en séptimo manteniéndose en el top cinco del campeonato.