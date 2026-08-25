Líder de la F3 da su veredicto después del Madring y lo califica de "increíble" para manejar

Freddie Slater, líder del campeonato de Fórmula 3, ha calificado de "increíble" la experiencia de pilotar en el nuevo circuito de Madrid durante las pruebas que la categoría juvenil está llevando a cabo en el trazado español.

Madrid ha sustituido a Barcelona como sede del Gran Premio de España a partir de 2026, tras firmar un acuerdo de 10 años con la Fórmula 1 para celebrar la carrera en el circuito madrileño entre el 11 y el 13 de septiembre.

Ese mismo fin de semana, la F3 disputará también la última prueba de su temporada en la capital española; como preparación para esta visita, se han organizado unos entrenamientos en Madrid los días 24 y 25 de agosto.

Slater lideró la primera jornada con el equipo Trident tras marcar un tiempo de 1:50.343 (se espera que un coche de F1 complete la vuelta en torno a 1:32.000), mientras que el martes fue Ugo Ugochukwu, de Campos Racing, quien registró el mejor tiempo con 1:49.034.

En declaraciones realizadas el lunes, Slater —piloto del programa de jóvenes talentos de Audi— comentó: "Creo que ha sido un día muy positivo. Me parece que es un circuito increíble para pilotar; tiene un aire a la vieja escuela, cuenta con curvas interesantes y mucha personalidad".

"Probablemente sea uno de los trazados más divertidos del calendario a la hora de hacer una vuelta rápida. Simplemente lo estoy disfrutando y pasándomelo bien. Ha sido una jornada muy positiva. Estoy conociendo la pista e intentando adaptar tanto mi estilo de conducción como el coche a sus características".

"Ha sido una buena jornada de aprendizaje, especialmente para el equipo, lo cual es fundamental al tratarse de un circuito totalmente nuevo y no contar con datos previos de referencia. Hasta ahora, ha sido un día sólido".

Freddie Slater Photo by: Masahide Kamio

Los equipos dependían principalmente de los datos del simulador para la prueba en el circuito urbano de 3,365 millas (aprox. 5,4 km) que rodea el recinto ferial de IFEMA, el cual cuenta con 22 curvas y combina tramos de carreteras públicas y privadas.

"Ya he tenido algunas experiencias en circuitos urbanos", añadió Slater. "Obviamente, Macao y Mónaco este año; se trata de salir a pista y rodar al límite, pero sin pasarse tanto como para correr el riesgo de chocar.

"Creo que esta mañana fue muy importante ir progresando poco a poco y acumular varias vueltas para entender realmente lo que estaba pasando.

"Ha sido una forma positiva de ir cogiendo el ritmo. Me encanta todo el conjunto. Me parece increíble. Creo que es uno de los mejores circuitos en los que he pilotado.

"Como todos los mejores circuitos —los de Macao o Mónaco—, aquellos que tienen carácter; y creo que eso es lo más especial que han logrado aquí.

"No sabría decir cuál es mi parte favorita, pero sí me gusta la chicane de las curvas 5 y 6".

Slater lidera la clasificación de F3 con ocho puntos de ventaja sobre Ugochukwu, a falta de las citas de Monza (5 y 6 de septiembre) y Madrid (12 y 13 de septiembre) para completar la temporada 2026.

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