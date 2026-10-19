FIA F3

Mattia Colnaghi correrá con Campos Racing en la Fórmula 3 en 2027

Mattia Colnaghi, integrante del programa de jóvenes pilotos de Red Bull, afrontará su segunda temporada en la categoría con el equipo campeón y compartirá la alineación con Salim Hanna y Ernesto Rivera.

Redacción Motorsport.com

Editado: 19 oct 2026, 12:26

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Mattia Colnaghi, MP Motorsport

Foto de: Dom Gibbons - Formula 1 via Getty Images

Mattia Colnaghi continuará su carrera en la FIA Fórmula 3 con Campos Racing en 2027. El piloto argentino-italiano se incorporará a la estructura española para disputar su segundo año en la categoría, con el objetivo de aprovechar la experiencia adquirida y pelear por los primeros puestos tras su debut este año con MP Motorsport.

Colnaghi, quien seguirá formando parte del Red Bull Junior Team, completa una alineación que también contará con el colombiano Salim Hanna y el mexicano Ernesto Rivera. Su llegada refuerza a un equipo que afrontará la próxima campaña como defensor de los títulos de pilotos y equipos conquistados este año.

"Después de ganar campeonatos en las categorías anteriores y adquirir un año de valiosa experiencia en F3, creo que, junto con Campos, tenemos el potencial para luchar por grandes resultados en 2027", expresó Colnaghi.

"Siempre he sentido un gran respeto por ellos y por los éxitos que han conseguido en las categorías de formación, especialmente en F3 como actuales campeones de equipos y pilotos", señaló.

Nacido en Monza el 26 de julio de 2008, Colnaghi comenzó a competir en karting en 2020, dentro de la categoría Easykart 60. Posteriormente pasó por OK Junior y OK, con participaciones tanto en el Mundial como en el Europeo de la CIK-FIA.

Su salto a los monoplazas llegó en 2024 y tuvo un impacto inmediato: se consagró campeón de la Fórmula 4 Española en su temporada de debut. A lo largo de aquella campaña consiguió seis victorias, doce podios, siete poles y cinco vueltas rápidas.

Un año después repitió la conquista de un título como debutante, esta vez en Eurocup-3. Sumó cinco triunfos, diez podios, cuatro poles y cinco vueltas rápidas, además de terminar cuarto en el Gran Premio de Macao.

Esos antecedentes, junto con su primera temporada de aprendizaje en la Fórmula 3, alimentan las expectativas de Campos para 2027.

Mattia Colnaghi, MP Motorsport

Photo by: Dom Gibbons - Formula 1 via Getty Images

"Es un piloto de enorme talento y ha demostrado su capacidad para luchar por victorias y campeonatos desde sus primeros pasos en los monoplazas", afirmó Adrián Campos, director del equipo.

La preparación durante el invierno europeo será una de las prioridades para integrar a Colnaghi y llegar en condiciones de sostener los resultados recientes de la estructura española.

"Trabajaremos con él durante todo el invierno para asegurarnos de llegar lo mejor preparados posible a una temporada que será muy exigente", explicó Campos.

"Después de los resultados que hemos conseguido en los últimos dos años, nuestro objetivo es seguir luchando adelante y defender los títulos que hemos logrado este año. Estamos convencidos de que Mattia tiene todo lo necesario para ayudarnos a conseguirlo", agregó.

El trabajo en pista comenzará con los ensayos de postemporada de esta semana en Jerez, previstos para el martes y el miércoles. Luego, los equipos se trasladarán a Barcelona para completar otras dos jornadas de pruebas, el 26 y el 27 de octubre.

Para Colnaghi, esas sesiones marcarán el comienzo de su nueva etapa: "Estoy entusiasmado por empezar a trabajar en los ensayos de postemporada y construir una gran temporada"

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