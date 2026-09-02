Mattia Colnaghi y el objetivo de lucirse en la parte final de la Fórmula 3

El argentino Mattia Colnaghi logró un notable avance en las últimas citas de la Fórmula 3 y buscará ratificarlo cuando la categoría dispute sus dos rondas finales del año en fines de semana consecutivos, en Monza y Madrid, junto a la Fórmula 1.

El piloto de MP Motorsport tuvo dificultades en la primera parte del año, en parte por falencias del equipo y también por su propia y lógica inexperiencia como debutante en la categoría, lo que hizo que sumara apenas un punto en las primeras cinco fechas del calendario.

Sin embargo, Colnaghi dio un salto de rendimiento en Bélgica y Hungría, las dos citas disputadas antes del receso de verano, donde obtuvo cuatro cuartos puestos consecutivos para cosechar 38 unidades en esos dos fines de semana.

"Creo que fue una cosa más del equipo. Que encontramos algo en el auto, en cómo preparamos el auto, en cómo trabajamos antes del fin de semana. Que nos ayudó mucho a mejorar, en general, el rendimiento durante el fin de semana, sobre todo en la clasificación", señaló Colnaghi en un encuentro con medios, entre los que estuvo Motorsport.com.

"Porque al final estamos hablando de décimas, no estamos hablando de mucho. Pero es un detalle que te cuesta mucho en Fórmula 3, que es una categoría muy apretada. Así que creo que fue más eso. Y seguramente también un poco de experiencia por mi parte, en las carreras y también en la clasificación. Cometí algunos errores de rookie en las clasificaciones antes, por ejemplo en Red Bull Ring o en Mónaco. Creo que eso fue un buen aprendizaje y se pudo usar en estas dos carreras, en Spa y Hungría".

Mattia Colnaghi, MP Motorsport Photo by: Clive Mason / Getty Images

La Fórmula 3 retomará las carreras en Monza este fin de semana como parte del programa de la F1 en el Gran Premio de Italia, antes de terminar su temporada una semana más tarde en el nuevo circuito de Madrid, donde la categoría realizó pruebas recientemente.

Para Colnaghi, el objetivo en esas rondas finales es claro: subir finalmente al podio en la Fórmula 3, luego de haber quedado tan cerca en Spa y en el Hungaroring.

"Después de una pausa nunca se sabe cómo va a ser la temporada. Eso es un poco lo lindo también de la Fórmula 3 y la Fórmula 2, pero creo que podemos encontrar algo más para estar en el podio, para estar por la victoria en Monza y Madrid", advirtió.

Además, el argentino nacido en Italia también apunta a meterse entre los diez primeros del campeonato, luego de que su reciente seguidilla de puntos lo dejara a nueve unidades del décimo clasificado, mientras ocupa la 14ª posición.

"Sería muy lindo porque también fue uno de los objetivos principales del año llegar al top 10. Es una categoría muy difícil, hay muchos pilotos que están afuera del top 10 que seguramente merecen entrar, así que va a ser muy complicado. Pero creo que, con lo que demostramos en las últimas dos carreras, hay mucho ánimo de que se puede conseguir, también en el equipo, y para mí sería muy importante porque, como dije antes, es una parte clave de mi temporada. Fue uno de los objetivos clave de este año", comentó.