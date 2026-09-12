Naël gana la primera carrera de F3 en Madrid, Rivera 6° y Colnaghi en 14°
Théophile Naël se impuso con facilidad en el sprint de Madrid, la primera carrera del último fin de semana de la temporada de la FIA F3. Ernesto Rivera sigue en la lucha por el top tres del campeonato.
La gran final de la Fórmula 3 2026 tuvo su primera competencia, de tres totales, en el MadRing con el piloto francés Théophile Nael, integrante de la escudería Campos Racing, firmando una actuación dominante de principio a fin para adjudicarse el triunfo de y marcar la vuelta rápida en la pista madrileña.
El momento decisivo de la prueba ocurrió en los primeros metros de la arrancada. Aunque James Wharton inició desde la pole position, Nael ejecutó un arranque perfecto para arrebatarle el liderazgo en la curva 1. Tras resistir el contraataque en la curva 5, el galo imprimió un ritmo que le permitió construir una ventaja superior a los ocho segundos en la meta sobre Wharton y Alex Powell, quienes completaron el podio para Prema.
"Primera victoria del fin de semana para mí. Superfeliz de conseguir el primer triunfo en el MadRing y otro podio. ¡El auto estuvo increíble! Logré tener una muy buena salida y luego gestioné los neumáticos hacia el final".
La escasez de zonas de rebase mantuvo las miradas en la zona media de la parrilla, donde el mexicano Ernesto Rivera presionó durante gran parte del trazado a su compañero Alessandro Giusti en la lucha por las primeras posiciones, concluyendo en un sólido sexto puesto para Campos Racing que le permite seguir pensando en lograr el top tres del campeonato.
Con este resultado, Nael sumó su tercera victoria del año tras sus triunfos en Barcelona y el Hungaroring, escalando al tercer puesto del campeonato de pilotos con 86 puntos. Por su parte, la lucha por el título entre Freddie Slater (141 puntos) y Ugo Ugochukwu (129 puntos) se mantiene al rojo vivo de cara a las últimas dos carreras.
Este sábado se desarrollará la segunda de tres pruebas finales. Rivera se encuentra en cuarta posición del campeonato. Por su parte, el argentino Mattia Colnaghi se situó en el puesto 14.
Madrid - Sprint F3
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Boxes
|Puntos
|Retirada
|Bonus
|1
|
T. Naël Campos Racing
|1
|16
|
29'58.139
|173.028
|10
|1
|2
|
J. Wharton Prema Powerteam
|21
|16
|
+8.993
30'07.132
|8.993
|172.167
|9
|3
|
A. Powell Prema Powerteam
|20
|16
|
+11.227
30'09.366
|2.234
|171.955
|8
|4
|
B. del Pino Van Amersfoort Racing
|16
|16
|
+13.711
30'11.850
|2.484
|171.719
|7
|5
|
A. Giusti MP Motorsport
|9
|16
|
+14.543
30'12.682
|0.832
|171.640
|6
|6
|
E. Rivera Campos Racing
|3
|16
|
+15.307
30'13.446
|0.764
|171.568
|5
|7
|
J. Nakamura Hitech Racing
|25
|16
|
+20.369
30'18.508
|5.062
|171.090
|4
|8
|
U. Ugochukwu Campos Racing
|2
|16
|
+20.857
30'18.996
|0.488
|171.044
|3
|9
|
T. Kato ART Grand Prix
|10
|16
|
+22.027
30'20.166
|1.170
|170.934
|2
|10
|
T. Taponen MP Motorsport
|8
|16
|
+23.617
30'21.756
|1.590
|170.785
|1
|11
|
P. Clerot Rodin Motorsport
|17
|16
|
+25.563
30'23.702
|1.946
|170.603
|12
|
M. De Palo Trident
|6
|16
|
+26.749
30'24.888
|1.186
|170.492
|13
|
F. McLaughlin Hitech Racing
|24
|16
|
+27.225
30'25.364
|0.476
|170.448
|14
|
M. Colnaghi MP Motorsport
|7
|16
|
+28.178
30'26.317
|0.953
|170.359
|15
|
E. Deligny Van Amersfoort Racing
|15
|16
|
+29.535
30'27.674
|1.357
|170.232
|16
|
Y. David AIX Racing
|27
|16
|
+36.824
30'34.963
|7.289
|169.556
|17
|
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
|14
|16
|
+37.151
30'35.290
|0.327
|169.526
|18
|
F. Slater Trident
|5
|16
|
+37.585
30'35.724
|0.434
|169.486
|19
|
M. Gładysz ART Grand Prix
|11
|16
|
+38.013
30'36.152
|0.428
|169.446
|20
|
N. Strømsted Trident
|4
|16
|
+38.569
30'36.708
|0.556
|169.395
|21
|
B. Badoer Rodin Motorsport
|18
|16
|
+39.526
30'37.665
|0.957
|169.307
|22
|
J. Garfias Prema Powerteam
|22
|16
|
+40.270
30'38.409
|0.744
|169.238
|23
|N. Lacorte DAMS Lucas Oil
|29
|16
|
+40.746
30'38.885
|0.476
|169.194
|24
|
K. Le ART Grand Prix
|12
|16
|
+42.832
30'40.971
|2.086
|169.003
|25
|
F. Barrichello AIX Racing
|28
|16
|
+43.817
30'41.956
|0.985
|168.912
|26
|
M. Shin Hitech Racing
|23
|16
|
+44.822
30'42.961
|1.005
|168.820
|27
|
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
|30
|16
|
+47.139
30'45.278
|2.317
|168.608
|28
|
N. Maccagnani Rodin Motorsport
|19
|16
|
+48.115
30'46.254
|0.976
|168.519
|Ver los resultados completos
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