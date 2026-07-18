Victoria de Nakamura con Mattia Colnaghi cerca del podio en la F3 en Spa

Mattia Colnaghi finalizó cuarto y Ernesto Rivera fue octavo en la carrera sprint de la Fórmula 3 en Spa-Francorchamps, donde el japonés Jin Nakamura consiguió su primera victoria en la categoría tras una sólida actuación y un temprano sobrepaso por el liderato.

La carrera comenzó con Brando Badoer manteniendo la primera posición desde la pole, mientras que su compañero de Rodin Motorsport, Pedro Clerot, defendía el segundo lugar de los ataques de Colnaghi en la frenada de La Source. Esa maniobra permitió que Nakamura aprovechara el espacio para colocarse tercero y, pocos metros después, superara a Clerot por el exterior en Les Combes para quedar como escolta.

Detrás, el campeonato vivió un momento clave cuando los dos principales aspirantes al título, Ugo Ugochukwu y Freddie Slater, chocaron en la curva 6. El británico quedó fuera de carrera y el piloto de Campos Racing sufrió daños en la suspensión que lo obligaron a pasar por boxes, provocando la salida del coche de seguridad.

En el relanzamiento, Nakamura no tardó en atacar y adelantó a Badoer para tomar la punta en Eau Rouge y Les Combes. A partir de allí controló la competencia pese a un pequeño susto antes del segundo reinicio, cuando estuvo cerca de perder el auto en la última chicana al acelerar para relanzar la carrera.

Mattia Colnaghi, MP Motorsport Photo by: Clive Mason/Getty Images

Colnaghi se mantuvo siempre en la pelea por los puestos de privilegio y cruzó la meta en una meritoria cuarta posición, a un paso del podio, en lo que marcó su mejor resultado de la temporada. Rivera, por su parte, protagonizó un interesante duelo con Tuukka Taponen: perdió momentáneamente el séptimo lugar en La Source, pero recuperó la posición con ayuda del DRS en Les Combes. Sin embargo, tras el segundo coche de seguridad, el finlandés volvió a superarlo y el mexicano debió conformarse con el octavo puesto, igualmente dentro de la zona de puntos.

Nakamura selló así su primer triunfo en la Fórmula 3, escoltado por los pilotos de Rodin Motorsport, Badoer y Clerot. Colnaghi finalizó cuarto, seguido por Taito Kato, Théophile Nael, Taponen, Rivera, Alessandro Giusti y Noah Stromsted, quienes completaron los diez primeros clasificados.

Los mexicanos José Garfias y Ricardo Escotto finalizaron en la 20° y 24° posición, respectivamente.

La F3 completará su fin de semana en Spa-Francorchamps el domingo con la carrera feature, donde Rivera y Colnaghi compartirán la tercera fila de la parrilla de salida.

Fórmula 3 - Spa-Francorchamps, Bélgica - Carrera Sprint Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Bonus 1 J. Nakamura Hitech Racing 25 12 31'08.854 161.667 10 1 2 B. Badoer Rodin Motorsport 18 12 +0.978 31'09.832 0.978 161.583 9 3 P. Clerot Rodin Motorsport 17 12 +1.459 31'10.313 0.481 161.541 8 4 M. Colnaghi MP Motorsport 7 12 +3.053 31'11.907 1.594 161.404 7 5 T. Kato ART Grand Prix 10 12 +3.370 31'12.224 0.317 161.376 6 6 T. Naël Campos Racing 1 12 +3.730 31'12.584 0.360 161.345 5 7 T. Taponen MP Motorsport 8 12 +3.996 31'12.850 0.266 161.322 4 8 E. Rivera Campos Racing 3 12 +4.514 31'13.368 0.518 161.278 3 9 A. Giusti MP Motorsport 9 12 +4.966 31'13.820 0.452 161.239 2 10 N. Strømsted Trident 4 12 +5.657 31'14.511 0.691 161.179 1 11 C. Ho Rodin Motorsport 19 12 +6.239 31'15.093 0.582 161.129 12 M. Gładysz ART Grand Prix 11 12 +6.840 31'15.694 0.601 161.078 13 L. Sharp Prema Powerteam 20 12 +7.816 31'16.670 0.976 160.994 14 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 12 +7.856 31'16.710 0.040 160.991 15 B. del Pino Van Amersfoort Racing 16 12 +8.234 31'17.088 0.378 160.958 16 J. Wharton Prema Powerteam 21 12 +8.983 31'17.837 0.749 160.894 17 Y. David AIX Racing 27 12 +9.957 31'18.811 0.974 160.811 18 E. Deligny Van Amersfoort Racing 15 12 +10.138 31'18.992 0.181 160.795 19 K. Le ART Grand Prix 12 12 +10.282 31'19.136 0.144 160.783 20 J. Garfias Prema Powerteam 22 12 +11.209 31'20.063 0.927 160.703 21 F. Barrichello AIX Racing 28 12 +11.442 31'20.296 0.233 160.684 22 G. Xie DAMS Lucas Oil 31 12 +12.191 31'21.045 0.749 160.620 23 M. De Palo Trident 6 12 +12.558 31'21.412 0.367 160.588 24 R. Escotto AIX Racing 26 12 +13.586 31'22.440 1.028 160.501 25 F. McLaughlin Hitech Racing 24 12 +13.842 31'22.696 0.256 160.479 1 26 M. Shin Hitech Racing 23 12 +14.860 31'23.714 1.018 160.392 27 N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil 30 12 +16.148 31'25.002 1.288 160.282 28 H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 14 12 +16.890 31'25.744 0.742 160.219 1 29 U. Ugochukwu Campos Racing 2 11 +1 Vuelta 31'26.364 1 Vuelta 146.800 1 Colisión dnf F. Slater Trident 5 0 Colisión