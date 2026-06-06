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FIA F3 Mónaco

Piloto de Fórmula 3 se rompe tres vértebras tras un accidente caótico en Mónaco

Brad Benavides, de AIX Racing, fue uno de los involucrados en la colisión en la horquilla que interrumpió la carrera sprint, ganada por el japonés Hiyu Yamakoshi

Fabio Tarnapolsky
Publicado:
Brad Benavides

El caos en la horquilla de Mónaco en la carrera sprint de Fórmula 3 de este sábado terminó con consecuencias graves para Brad Benavides. El estadounidense de AIX, uno de los involucrados en el accidente en la curva más cerrada del calendario, se fracturó tres vértebras y deberá estar un tiempo 'parado' en la categoría.

El choque no fue tan fuerte y ni siquiera fue repetido muchas veces por la transmisión de FOM. La grave consecuencia sorprendió incluso al piloto de 24 años, que disputa su tercera temporada completa en la categoría base de la F1 y que ya compitió incluso en la Fórmula 2 contra el brasileño Enzo Fittipaldi, en 2023.

"Tres vértebras rotas en un accidente pequeño de estos, el destino así lo quiso", publicó Benavides en sus redes sociales, confirmando la lesión. En el pie de foto de la imagen en la que aparece en el hospital, prometió superar el contratiempo. "Me complazco en las debilidades, en los insultos, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. Cuando soy débil, soy graciosamente fuerte", manifestó.

El accidente ocurrió aún en la primera vuelta de la carrera sprint de la F3 en Monte Carlo. El estadounidense intentaba adelantar al singapurense Christian Ho en la horquilla, cuando los dos se engancharon y el piloto de AIX acabó siendo 'levantado' por el rival de Rodin, que no tuvo problemas físicos reportados.

La carrera sprint resultó accidentada en Mónaco

La carrera sprint resultó accidentada en Mónaco

Photo by: Reprodução/F3

La prueba fue interrumpida por esta y otra colisión entre el italiano Brando Badoer y el finlandés Tuukka Taponen. Al final de la carrera sprint, que tuvo al japonés Hiyu Yamakoshi consiguiendo su primera victoria en la división, se informó que había sido hospitalizado, hasta que él mismo confirmó la lesión en las redes sociales.

Resultado de la carrera sprint de la Fórmula 3 en Mónaco:

Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos
1
H. YamakoshiVan Amersfoort Racing
 14 18

1:01'52.069

   58.252 1 10
2
G. XieDAMS Lucas Oil
 31 18

+3.312

1:01'55.381

 3.312 58.200 1 9
3
B. del PinoVan Amersfoort Racing
 16 18

+3.564

1:01'55.633

 0.252 58.196 1 8
4
P. ClerotRodin Motorsport
 17 18

+4.328

1:01'56.397

 0.764 58.184 1 7
5
A. GiustiMP Motorsport
 9 18

+5.408

1:01'57.477

 1.080 58.167 1 6
6
N. StrømstedTrident
 4 18

+11.092

1:02'03.161

 5.684 58.079 1 5
7
U. UgochukwuCampos Racing
 2 18

+11.396

1:02'03.465

 0.304 58.074 1 4
8
J. NakamuraHitechGP
 25 18

+13.493

1:02'05.562

 2.097 58.041 1 3
9
M. GładyszART Grand Prix
 11 18

+14.244

1:02'06.313

 0.751 58.029 1 2
10
K. LeART Grand Prix
 12 18

+15.810

1:02'07.879

 1.566 58.005 1 1
11
N. LacorteDAMS Lucas Oil
 29 18

+18.774

1:02'10.843

 2.964 57.959 1  
12
M. De PaloTrident
 6 18

+19.960

1:02'12.029

 1.186 57.941 1  
13
L. SharpPrema Powerteam
 20 18

+20.298

1:02'12.367

 0.338 57.935 1  
14
M. ShinHitechGP
 23 18

+20.986

1:02'13.055

 0.688 57.925 1  
15
E. DelignyVan Amersfoort Racing
 15 18

+21.362

1:02'13.431

 0.376 57.919 1  
16
J. GarfiasPrema Powerteam
 22 18

+22.947

1:02'15.016

 1.585 57.894 1  
17
M. ColnaghiMP Motorsport
 7 18

+23.756

1:02'15.825

 0.809 57.882 1  
18
N. BhirombhakdiDAMS Lucas Oil
 30 18

+25.544

1:02'17.613

 1.788 57.854 1  
19
F. BarrichelloAIX Racing
 28 18

+28.358

1:02'20.427

 2.814 57.810 1  
20
Y. DavidAIX Racing
 27 18

+28.715

1:02'20.784

 0.357 57.805 1  
21
F. McLaughlinHitechGP
 24 18

+29.880

1:02'21.949

 1.165 57.787 1  
22
J. WhartonPrema Powerteam
 21 18

+31.591

1:02'23.660

 1.711 57.761 2  
23
T. KatoART Grand Prix
 10 18

+34.065

1:02'26.134

 2.474 57.722 2  
24
F. SlaterTrident
 5 18

+53.867

1:02'45.936

 19.802 57.419 1  
25
T. NaëlCampos Racing
 1 18

+1'05.342

1:02'57.411

 11.475 57.244 2  
dnf
E. RiveraCampos Racing
 3 11

+7 Voltas

52'11.227

 7 Voltas 42.202 2  
dnf
T. TaponenMP Motorsport
 8 0

 

        
dnf
B. BadoerRodin Motorsport
 18 0

 

        
dnf B. BenavidesAIX Racing 26 0

 

        
dnf
C. HoRodin Motorsport
 19 0

 

        

 

 

 

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