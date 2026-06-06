Piloto de Fórmula 3 se rompe tres vértebras tras un accidente caótico en Mónaco
Brad Benavides, de AIX Racing, fue uno de los involucrados en la colisión en la horquilla que interrumpió la carrera sprint, ganada por el japonés Hiyu Yamakoshi
El caos en la horquilla de Mónaco en la carrera sprint de Fórmula 3 de este sábado terminó con consecuencias graves para Brad Benavides. El estadounidense de AIX, uno de los involucrados en el accidente en la curva más cerrada del calendario, se fracturó tres vértebras y deberá estar un tiempo 'parado' en la categoría.
El choque no fue tan fuerte y ni siquiera fue repetido muchas veces por la transmisión de FOM. La grave consecuencia sorprendió incluso al piloto de 24 años, que disputa su tercera temporada completa en la categoría base de la F1 y que ya compitió incluso en la Fórmula 2 contra el brasileño Enzo Fittipaldi, en 2023.
"Tres vértebras rotas en un accidente pequeño de estos, el destino así lo quiso", publicó Benavides en sus redes sociales, confirmando la lesión. En el pie de foto de la imagen en la que aparece en el hospital, prometió superar el contratiempo. "Me complazco en las debilidades, en los insultos, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. Cuando soy débil, soy graciosamente fuerte", manifestó.
El accidente ocurrió aún en la primera vuelta de la carrera sprint de la F3 en Monte Carlo. El estadounidense intentaba adelantar al singapurense Christian Ho en la horquilla, cuando los dos se engancharon y el piloto de AIX acabó siendo 'levantado' por el rival de Rodin, que no tuvo problemas físicos reportados.
La carrera sprint resultó accidentada en Mónaco
Photo by: Reprodução/F3
La prueba fue interrumpida por esta y otra colisión entre el italiano Brando Badoer y el finlandés Tuukka Taponen. Al final de la carrera sprint, que tuvo al japonés Hiyu Yamakoshi consiguiendo su primera victoria en la división, se informó que había sido hospitalizado, hasta que él mismo confirmó la lesión en las redes sociales.
Resultado de la carrera sprint de la Fórmula 3 en Mónaco:
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|1
|
H. YamakoshiVan Amersfoort Racing
|14
|18
|
1:01'52.069
|58.252
|1
|10
|2
|
G. XieDAMS Lucas Oil
|31
|18
|
+3.312
1:01'55.381
|3.312
|58.200
|1
|9
|3
|
B. del PinoVan Amersfoort Racing
|16
|18
|
+3.564
1:01'55.633
|0.252
|58.196
|1
|8
|4
|
P. ClerotRodin Motorsport
|17
|18
|
+4.328
1:01'56.397
|0.764
|58.184
|1
|7
|5
|
A. GiustiMP Motorsport
|9
|18
|
+5.408
1:01'57.477
|1.080
|58.167
|1
|6
|6
|
N. StrømstedTrident
|4
|18
|
+11.092
1:02'03.161
|5.684
|58.079
|1
|5
|7
|
U. UgochukwuCampos Racing
|2
|18
|
+11.396
1:02'03.465
|0.304
|58.074
|1
|4
|8
|
J. NakamuraHitechGP
|25
|18
|
+13.493
1:02'05.562
|2.097
|58.041
|1
|3
|9
|
M. GładyszART Grand Prix
|11
|18
|
+14.244
1:02'06.313
|0.751
|58.029
|1
|2
|10
|
K. LeART Grand Prix
|12
|18
|
+15.810
1:02'07.879
|1.566
|58.005
|1
|1
|11
|
N. LacorteDAMS Lucas Oil
|29
|18
|
+18.774
1:02'10.843
|2.964
|57.959
|1
|12
|
M. De PaloTrident
|6
|18
|
+19.960
1:02'12.029
|1.186
|57.941
|1
|13
|
L. SharpPrema Powerteam
|20
|18
|
+20.298
1:02'12.367
|0.338
|57.935
|1
|14
|
M. ShinHitechGP
|23
|18
|
+20.986
1:02'13.055
|0.688
|57.925
|1
|15
|
E. DelignyVan Amersfoort Racing
|15
|18
|
+21.362
1:02'13.431
|0.376
|57.919
|1
|16
|
J. GarfiasPrema Powerteam
|22
|18
|
+22.947
1:02'15.016
|1.585
|57.894
|1
|17
|
M. ColnaghiMP Motorsport
|7
|18
|
+23.756
1:02'15.825
|0.809
|57.882
|1
|18
|
N. BhirombhakdiDAMS Lucas Oil
|30
|18
|
+25.544
1:02'17.613
|1.788
|57.854
|1
|19
|
F. BarrichelloAIX Racing
|28
|18
|
+28.358
1:02'20.427
|2.814
|57.810
|1
|20
|
Y. DavidAIX Racing
|27
|18
|
+28.715
1:02'20.784
|0.357
|57.805
|1
|21
|
F. McLaughlinHitechGP
|24
|18
|
+29.880
1:02'21.949
|1.165
|57.787
|1
|22
|
J. WhartonPrema Powerteam
|21
|18
|
+31.591
1:02'23.660
|1.711
|57.761
|2
|23
|
T. KatoART Grand Prix
|10
|18
|
+34.065
1:02'26.134
|2.474
|57.722
|2
|24
|
F. SlaterTrident
|5
|18
|
+53.867
1:02'45.936
|19.802
|57.419
|1
|25
|
T. NaëlCampos Racing
|1
|18
|
+1'05.342
1:02'57.411
|11.475
|57.244
|2
|dnf
|
E. RiveraCampos Racing
|3
|11
|
+7 Voltas
52'11.227
|7 Voltas
|42.202
|2
|dnf
|
T. TaponenMP Motorsport
|8
|0
|
|dnf
|
B. BadoerRodin Motorsport
|18
|0
|
|dnf
|B. BenavidesAIX Racing
|26
|0
|
|dnf
|
C. HoRodin Motorsport
|19
|0
|
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