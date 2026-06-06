Piloto de Fórmula 3 se rompe tres vértebras tras un accidente caótico en Mónaco

El caos en la horquilla de Mónaco en la carrera sprint de Fórmula 3 de este sábado terminó con consecuencias graves para Brad Benavides. El estadounidense de AIX, uno de los involucrados en el accidente en la curva más cerrada del calendario, se fracturó tres vértebras y deberá estar un tiempo 'parado' en la categoría.

El choque no fue tan fuerte y ni siquiera fue repetido muchas veces por la transmisión de FOM. La grave consecuencia sorprendió incluso al piloto de 24 años, que disputa su tercera temporada completa en la categoría base de la F1 y que ya compitió incluso en la Fórmula 2 contra el brasileño Enzo Fittipaldi, en 2023.

"Tres vértebras rotas en un accidente pequeño de estos, el destino así lo quiso", publicó Benavides en sus redes sociales, confirmando la lesión. En el pie de foto de la imagen en la que aparece en el hospital, prometió superar el contratiempo. "Me complazco en las debilidades, en los insultos, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. Cuando soy débil, soy graciosamente fuerte", manifestó.

El accidente ocurrió aún en la primera vuelta de la carrera sprint de la F3 en Monte Carlo. El estadounidense intentaba adelantar al singapurense Christian Ho en la horquilla, cuando los dos se engancharon y el piloto de AIX acabó siendo 'levantado' por el rival de Rodin, que no tuvo problemas físicos reportados.

La carrera sprint resultó accidentada en Mónaco Photo by: Reprodução/F3

La prueba fue interrumpida por esta y otra colisión entre el italiano Brando Badoer y el finlandés Tuukka Taponen. Al final de la carrera sprint, que tuvo al japonés Hiyu Yamakoshi consiguiendo su primera victoria en la división, se informó que había sido hospitalizado, hasta que él mismo confirmó la lesión en las redes sociales.

Resultado de la carrera sprint de la Fórmula 3 en Mónaco:

Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos 1 H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 14 18 1:01'52.069 58.252 1 10 2 G. Xie DAMS Lucas Oil 31 18 +3.312 1:01'55.381 3.312 58.200 1 9 3 B. del Pino Van Amersfoort Racing 16 18 +3.564 1:01'55.633 0.252 58.196 1 8 4 P. Clerot Rodin Motorsport 17 18 +4.328 1:01'56.397 0.764 58.184 1 7 5 A. Giusti MP Motorsport 9 18 +5.408 1:01'57.477 1.080 58.167 1 6 6 N. Strømsted Trident 4 18 +11.092 1:02'03.161 5.684 58.079 1 5 7 U. Ugochukwu Campos Racing 2 18 +11.396 1:02'03.465 0.304 58.074 1 4 8 J. Nakamura HitechGP 25 18 +13.493 1:02'05.562 2.097 58.041 1 3 9 M. Gładysz ART Grand Prix 11 18 +14.244 1:02'06.313 0.751 58.029 1 2 10 K. Le ART Grand Prix 12 18 +15.810 1:02'07.879 1.566 58.005 1 1 11 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 18 +18.774 1:02'10.843 2.964 57.959 1 12 M. De Palo Trident 6 18 +19.960 1:02'12.029 1.186 57.941 1 13 L. Sharp Prema Powerteam 20 18 +20.298 1:02'12.367 0.338 57.935 1 14 M. Shin HitechGP 23 18 +20.986 1:02'13.055 0.688 57.925 1 15 E. Deligny Van Amersfoort Racing 15 18 +21.362 1:02'13.431 0.376 57.919 1 16 J. Garfias Prema Powerteam 22 18 +22.947 1:02'15.016 1.585 57.894 1 17 M. Colnaghi MP Motorsport 7 18 +23.756 1:02'15.825 0.809 57.882 1 18 N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil 30 18 +25.544 1:02'17.613 1.788 57.854 1 19 F. Barrichello AIX Racing 28 18 +28.358 1:02'20.427 2.814 57.810 1 20 Y. David AIX Racing 27 18 +28.715 1:02'20.784 0.357 57.805 1 21 F. McLaughlin HitechGP 24 18 +29.880 1:02'21.949 1.165 57.787 1 22 J. Wharton Prema Powerteam 21 18 +31.591 1:02'23.660 1.711 57.761 2 23 T. Kato ART Grand Prix 10 18 +34.065 1:02'26.134 2.474 57.722 2 24 F. Slater Trident 5 18 +53.867 1:02'45.936 19.802 57.419 1 25 T. Naël Campos Racing 1 18 +1'05.342 1:02'57.411 11.475 57.244 2 dnf E. Rivera Campos Racing 3 11 +7 Voltas 52'11.227 7 Voltas 42.202 2 dnf T. Taponen MP Motorsport 8 0 dnf B. Badoer Rodin Motorsport 18 0 dnf B. Benavides AIX Racing 26 0 dnf C. Ho Rodin Motorsport 19 0