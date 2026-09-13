La revancha de un exjunior de McLaren: Ugo Ugochukwu gana el título de F3 en Madring

Ugo Ugochukwu se proclamó campeón de Fórmula 3 de 2026 el domingo, pese a llegar al fin de semana de Madring como tapado en la pelea por el título.

Ugochukwu, de Campos Racing, y Freddie Slater, de Trident, emergieron como los dos aspirantes al título durante el verano europeo, gracias a su regularidad en las carreras principales. En las siete primeras rondas de la temporada —hasta el parón veraniego— Slater terminó seis carreras principales en el podio, mientras que Ugochukwu sumó cinco; ningún otro piloto logró más de dos puestos entre los tres primeros en domingo.

Al frente del nuevo programa de desarrollo de pilotos de de Audi, Slater tenía una buena oportunidad de tomar una ventaja casi decisiva sobre un discreto Ugochukwu en la siguiente ronda de Monza. Sin embargo, tras acabar segundo en el sprint, fue cayendo gradualmente en la clasificación desde la pole position en la carrera principal y se retiró por un problema técnico.

El británico de 18 años llegó por tanto a la ronda final, en Madring, con solo 15 puntos de ventaja sobre el estadounidense de 19 años. La ronda contó inusualmente con tres carreras para compensar la pérdida del evento de Bahréin debido a la guerra de Estados Unidos, Israel e Irán.

Slater, sin embargo, clasificó 17º y octavo, lo que resultó ser su perdición, mientras que Ugochukwu fue cuarto y segundo en las dos sesiones de clasificación.

Freddie Slater

Ugochukwu terminó octavo en el sprint y cuarto en la primera carrera principal, mientras que Slater no logró puntuar, lo que significaba que quien sumara más puntos el domingo ganaría el título.

El piloto de Campos hizo una carrera sólida, que pasó en segunda posición sin tener realmente ocasión de luchar con Tuukka Taponen por la victoria ni verse obligado a defender su puesto.

Mientras tanto, su homólogo de Trident perdió una posición con Yevan David en la salida, pero adelantó al piloto de Sri Lanka por el exterior de la curva 1 en la quinta vuelta para recuperar la octava posición. Sin embargo, eso estuvo lejos de ser suficiente para arrebatarle la corona a Ugochukwu.

"Se sintió como una carrera mucho más larga de lo habitual", dijo el estadounidense. "Fue bastante difícil adelantar a Tuukka con el aire sucio. Lo intenté al máximo durante unas vueltas, pero vi que no podía acercarme lo suficiente. Sabíamos que el P2 aseguraría el título, así que al final solo tenía que llevarlo a casa.

"Cada piano sonaba más fuerte de lo normal, empecé a oír sonidos raros, pero solo tenía que mantenerlo limpio hasta el final. Una vez que crucé la línea de meta, pude relajarme. Simplemente muy aliviado".

Ugo Ugochukwu se consagró campeón de la F3 el domingo en Madrid. Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Curiosamente, la pareja ya había luchado por el título de Formula Regional European durante el invierno, con Ugochukwu imponiéndose también.

Este éxito le sabrá a redención a Ugochukwu, que dejó el programa de jóvenes pilotos de McLaren a finales del año pasado después de terminar su temporada de debut en F3 en 16º lugar.

"No sé muy bien qué sentir", dijo. "Se siente realmente bien. El trabajo que pusimos durante toda la temporada finalmente dio sus frutos. Ha sido una campaña increíble, y solo quiero dar las gracias a mi equipo, Campos. Trabajamos muy bien juntos todo el año, y terminar así es la mejor manera posible. Asegurar ayer el campeonato de equipos y ahora también el de pilotos es prácticamente una temporada perfecta."

"[Es] súper especial. Teníamos nuestros objetivos marcados al principio del año, y hoy los hemos conseguido. Ha sido súper bueno", añadió.

"Creo que este fin de semana fue el que realmente más importaba. Fuimos súper clínicos, sin cometer errores en todo el fin de semana, y simplemente cumplimos cuando teníamos que hacerlo y sumamos los puntos. Una forma perfecta de terminar la temporada".

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