FIA F3

Rivera, Colnaghi y Hanna salen a la pista en Jerez con vistas a la F3 2027

Los tres pilotos latinoamericaons compartirán el equipo Campos Racing en los ensayos de postemporada que comenzarán este martes en Jerez de la Frontera. Habrá dos jornadas de actividad para empezar a preparar el próximo campeonato.

Redacción Motorsport.com

Publicado: 19 oct 2026, 15:14

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Mattia Colnaghi, MP Motorsport

Foto de: Dom Gibbons - Formula 1 via Getty Images

La temporada 2026 de la Fórmula 3 ya terminó, pero la preparación para 2027 comenzará a tomar forma esta semana. Ernesto Rivera, Mattia Colnaghi y Salim Hanna estarán entre los protagonistas de los ensayos de postemporada que se disputarán este martes 20 y miércoles 21 de octubre en el circuito de Jerez de la Frontera.

Los tres pilotos latinoamericanos integrarán la alineación de Campos Racing, el equipo con el que competirán el próximo año. El mexicano Rivera utilizará el número 3 en su monoplaza, el argentino Colnaghi estará al volante del auto número 2, y el colombiano Hanna llevará el número 1.

Las pruebas les permitirán comenzar el trabajo conjunto en pista, acumular kilómetros y establecer las primeras referencias de cara a la próxima temporada. La estructura española afrontará ese proceso como defensora de los títulos de pilotos y equipos conquistados en 2026.

Para Rivera, Colnaghi y Hanna, Jerez será el primer paso de una preparación que continuará durante las próximas semanas. Las dos jornadas ofrecerán tiempo para trabajar con los ingenieros, evaluar el comportamiento de los autos y avanzar en la adaptación a las exigencias del campeonato de 2027.

Será la primera vez que los tres pilotos latinoamericanos compartirán el garaje de Campos Racing tras haber sido anunciados en los últimos días.

Dos días de pruebas para empezar a preparar 2027

El programa de Jerez ofrecerá seis horas de actividad por jornada, aunque con una diferencia en los horarios de las sesiones vespertinas.

El martes, los pilotos saldrán a pista de 09:00 a 12:00 y, después de una pausa de dos horas, volverán a rodar de 14:00 a 17:00. El miércoles se mantendrá el horario matinal, pero la sesión de la tarde se adelantará una hora y se desarrollará de 13:00 a 16:00. Todos los horarios corresponden a la hora local de España.

La lista de inscritos reúne a 30 pilotos de 19 países. Quince ya tienen experiencia en carreras de Fórmula 3, mientras que la otra mitad tendrá su primera oportunidad al volante de los monoplazas de la categoría.

Taito Kato, cuarto en el campeonato de 2026, será el participante mejor ubicado en la clasificación de la temporada que acaba de finalizar. El japonés estará con ART Grand Prix.

Después de Jerez, la preparación continuará en Barcelona, donde están previstas otras dos jornadas de pruebas para el 26 y el 27 de octubre.

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Mattia Colnaghi correrá con Campos Racing en la Fórmula 3 en 2027

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Redacción Motorsport.com





Mattia Colnaghi correrá con Campos Racing en la Fórmula 3 en 2027



FIA F3



FIA F3 3 h



Mattia Colnaghi correrá con Campos Racing en la Fórmula 3 en 2027





Anthony Hamilton visitó a sus "amigos" Verstappen y Rossi en Portimao



GT World Challenge Europe Endurance



GT World Challenge Europe Endurance



Portimão



1 d



Anthony Hamilton visitó a sus "amigos" Verstappen y Rossi en Portimao





EN VIVO: la carrera de Max Verstappen en el GT World en Portimao



GT World Challenge Europe Endurance



GT World Challenge Europe Endurance



Portimão



2 d



EN VIVO: la carrera de Max Verstappen en el GT World en Portimao

Últimas noticias





Rivera, Colnaghi y Hanna salen a la pista en Jerez con vistas a la F3 2027



FIA F3



F3 FIA F3 20 min



Rivera, Colnaghi y Hanna salen a la pista en Jerez con vistas a la F3 2027





La mejora ADUO del motor Honda lo hizo retroceder en manejabilidad



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



39 min



La mejora ADUO del motor Honda lo hizo retroceder en manejabilidad





Por qué Alex Marquez no pudo repetir en 2026 su gran nivel de 2025



MotoGP



MGP MotoGP 1 h



Por qué Alex Marquez no pudo repetir en 2026 su gran nivel de 2025





Los horarios para el GP de Estados Unidos de F1 2026 y cómo verlo en vivo



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



2 h



Los horarios para el GP de Estados Unidos de F1 2026 y cómo verlo en vivo

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete