Rivera gana en la Fórmula 3 en Spa y Colnaghi es cuarto
El mexicano Ernesto Rivera logró la victoria en la carrera del domingo de la Fórmula 3 en Spa-Francorchamps, donde el argentino Mattia Colnaghi finalizó cuarto.
Ernesto Rivera, Campos Racing
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
La Fórmula 3 cerró su paso por Spa-Francorchamps con una carrera Feature vibrante y llena de adelantamientos, en la que Ernesto Rivera se llevó el triunfo tras avanzar desde la cuarta posición de la parrilla.
El piloto de Campos Racing supo esperar en las primeras vueltas, administró el desgaste de los neumáticos y, cuando encontró el momento, ejecutó una serie de maniobras decisivas para alcanzar la punta y no volver a mirar atrás.
La largada tuvo como protagonista a Tuukka Taponen, que arrebató el liderazgo a Freddie Slater en la primera curva. Sin embargo, Hiyu Yamakoshi no tardó en atacar y tomó la delantera en Les Combes. La carrera se neutralizó al final de la primera vuelta por el ingreso del Safety Car, luego de que Yevan David quedara atrapado en la grava.
Tras la reanudación, la acción no dio respiro. Slater recuperó posiciones hasta colocarse segundo y luego líder, pero Rivera ya comenzaba a mostrar su ritmo. En la novena vuelta superó a Taponen para ubicarse tercero, aunque un leve contacto con Yamakoshi le dejó dañado el endplate del alerón delantero. Lejos de perder rendimiento, el piloto mexicano continuó su ofensiva: primero adelantó a Yamakoshi y, en la vuelta 12, aprovechó el DRS para superar a Slater camino a la curva 5 y quedarse con el liderato.
Ernesto Rivera, Campos Racing
Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images
Desde ese momento, Rivera fue inalcanzable. El mexicano cruzó la meta en primera posición para conseguir su primera victoria en una Feature Race de Fórmula 3 y la segunda de su temporada de debut.
“Al final logramos ganar. Fue una carrera súper divertida, con muchos adelantamientos y mucha degradación, pero pudimos pelear bien, así que estoy súper feliz con este resultado”, declaró el ganador.
Detrás de Rivera, Yamakoshi aseguró el segundo puesto para Van Amersfoort Racing, mientras que Slater completó el podio con TRIDENT. El británico, además, redujo a solo un punto la diferencia en el campeonato con Ugo Ugochukwu, que terminó fuera de los puntos tras un incidente en la primera vuelta.
Otro de los grandes destacados de la jornada fue Mattia Colnaghi, que firmó una actuación sólida y consistente para terminar cuarto. El argentino ganó una posición cuando Taponen se fue ancho en la curva 1 de la vuelta 10 y, desde allí, resistió la presión final de Maciej Gladysz para quedarse con un resultado de enorme valor para cerrar su mejor fin de semana en la Fórmula 3.
Con este resultado, Ugochukwu se mantiene como líder del campeonato con 104 puntos, pero Slater quedó a solo una unidad con 103. Rivera, gracias a su triunfo en Spa, escaló al quinto lugar con 56 puntos, mientras que Colnaghi es 16° con 20 unidades.
La próxima cita de la Fórmula 3 se disputará en el Hungaroring del 24 al 26 de julio.
Fórmula 3 - Spa-Francorchamps - Carrera Feature
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Boxes
|Puntos
|Retirada
|Bonus
|1
|
E. Rivera Campos Racing
|3
|15
|
34'44.732
|181.211
|25
|2
|
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
|14
|15
|
+1.685
34'46.417
|1.685
|181.064
|18
|3
|
F. Slater Trident
|5
|15
|
+4.453
34'49.185
|2.768
|180.824
|15
|4
|
M. Colnaghi MP Motorsport
|7
|15
|
+4.927
34'49.659
|0.474
|180.783
|12
|5
|
M. Gładysz ART Grand Prix
|11
|15
|
+5.337
34'50.069
|0.410
|180.748
|10
|6
|
T. Kato ART Grand Prix
|10
|15
|
+7.815
34'52.547
|2.478
|180.534
|8
|1
|7
|
T. Taponen MP Motorsport
|8
|15
|
+9.054
34'53.786
|1.239
|180.427
|6
|8
|
J. Nakamura Hitech Racing
|25
|15
|
+9.378
34'54.110
|0.324
|180.399
|4
|9
|
A. Giusti MP Motorsport
|9
|15
|
+10.652
34'55.384
|1.274
|180.290
|2
|10
|
B. Badoer Rodin Motorsport
|18
|15
|
+11.196
34'55.928
|0.544
|180.243
|1
|11
|
N. Strømsted Trident
|4
|15
|
+12.524
34'57.256
|1.328
|180.129
|12
|N. Lacorte DAMS Lucas Oil
|29
|15
|
+12.840
34'57.572
|0.316
|180.101
|13
|
B. del Pino Van Amersfoort Racing
|16
|15
|
+13.427
34'58.159
|0.587
|180.051
|14
|
P. Clerot Rodin Motorsport
|17
|15
|
+14.113
34'58.845
|0.686
|179.992
|15
|
F. McLaughlin Hitech Racing
|24
|15
|
+14.645
34'59.377
|0.532
|179.947
|16
|
T. Naël Campos Racing
|1
|15
|
+17.529
35'02.261
|2.884
|179.700
|1
|17
|
L. Sharp Prema Powerteam
|20
|15
|
+19.587
35'04.319
|2.058
|179.524
|18
|
J. Wharton Prema Powerteam
|21
|15
|
+22.105
35'06.837
|2.518
|179.309
|19
|
K. Le ART Grand Prix
|12
|15
|
+22.770
35'07.502
|0.665
|179.253
|20
|
M. Shin Hitech Racing
|23
|15
|
+23.183
35'07.915
|0.413
|179.218
|21
|
U. Ugochukwu Campos Racing
|2
|15
|
+24.413
35'09.145
|1.230
|179.113
|22
|
G. Xie DAMS Lucas Oil
|31
|15
|
+24.958
35'09.690
|0.545
|179.067
|23
|
J. Garfias Prema Powerteam
|22
|15
|
+25.060
35'09.792
|0.102
|179.058
|1
|24
|
E. Deligny Van Amersfoort Racing
|15
|15
|
+27.522
35'12.254
|2.462
|178.850
|25
|
C. Ho Rodin Motorsport
|19
|15
|
+29.078
35'13.810
|1.556
|178.718
|26
|
R. Escotto AIX Racing
|26
|15
|
+32.160
35'16.892
|3.082
|178.458
|dnf
|
F. Barrichello AIX Racing
|28
|9
|
+6 Vueltas
22'12.768
|6 Vueltas
|169.939
|1
|Retirada
|dnf
|
M. De Palo Trident
|6
|1
|
+14 Vueltas
3'12.357
|8 Vueltas
|128.798
|1
|Retirada
|dnf
|
Y. David AIX Racing
|27
|0
|
|Accidente
|dns
|
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
|30
|0
|
|Ver los resultados completos
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