Rivera gana en la Fórmula 3 en Spa y Colnaghi es cuarto

La Fórmula 3 cerró su paso por Spa-Francorchamps con una carrera Feature vibrante y llena de adelantamientos, en la que Ernesto Rivera se llevó el triunfo tras avanzar desde la cuarta posición de la parrilla.

El piloto de Campos Racing supo esperar en las primeras vueltas, administró el desgaste de los neumáticos y, cuando encontró el momento, ejecutó una serie de maniobras decisivas para alcanzar la punta y no volver a mirar atrás.

La largada tuvo como protagonista a Tuukka Taponen, que arrebató el liderazgo a Freddie Slater en la primera curva. Sin embargo, Hiyu Yamakoshi no tardó en atacar y tomó la delantera en Les Combes. La carrera se neutralizó al final de la primera vuelta por el ingreso del Safety Car, luego de que Yevan David quedara atrapado en la grava.

Tras la reanudación, la acción no dio respiro. Slater recuperó posiciones hasta colocarse segundo y luego líder, pero Rivera ya comenzaba a mostrar su ritmo. En la novena vuelta superó a Taponen para ubicarse tercero, aunque un leve contacto con Yamakoshi le dejó dañado el endplate del alerón delantero. Lejos de perder rendimiento, el piloto mexicano continuó su ofensiva: primero adelantó a Yamakoshi y, en la vuelta 12, aprovechó el DRS para superar a Slater camino a la curva 5 y quedarse con el liderato.

Ernesto Rivera, Campos Racing Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Desde ese momento, Rivera fue inalcanzable. El mexicano cruzó la meta en primera posición para conseguir su primera victoria en una Feature Race de Fórmula 3 y la segunda de su temporada de debut.

“Al final logramos ganar. Fue una carrera súper divertida, con muchos adelantamientos y mucha degradación, pero pudimos pelear bien, así que estoy súper feliz con este resultado”, declaró el ganador.

Detrás de Rivera, Yamakoshi aseguró el segundo puesto para Van Amersfoort Racing, mientras que Slater completó el podio con TRIDENT. El británico, además, redujo a solo un punto la diferencia en el campeonato con Ugo Ugochukwu, que terminó fuera de los puntos tras un incidente en la primera vuelta.

Otro de los grandes destacados de la jornada fue Mattia Colnaghi, que firmó una actuación sólida y consistente para terminar cuarto. El argentino ganó una posición cuando Taponen se fue ancho en la curva 1 de la vuelta 10 y, desde allí, resistió la presión final de Maciej Gladysz para quedarse con un resultado de enorme valor para cerrar su mejor fin de semana en la Fórmula 3.

Con este resultado, Ugochukwu se mantiene como líder del campeonato con 104 puntos, pero Slater quedó a solo una unidad con 103. Rivera, gracias a su triunfo en Spa, escaló al quinto lugar con 56 puntos, mientras que Colnaghi es 16° con 20 unidades.

La próxima cita de la Fórmula 3 se disputará en el Hungaroring del 24 al 26 de julio.

Fórmula 3 - Spa-Francorchamps - Carrera Feature Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Bonus 1 E. Rivera Campos Racing 3 15 34'44.732 181.211 25 2 H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 14 15 +1.685 34'46.417 1.685 181.064 18 3 F. Slater Trident 5 15 +4.453 34'49.185 2.768 180.824 15 4 M. Colnaghi MP Motorsport 7 15 +4.927 34'49.659 0.474 180.783 12 5 M. Gładysz ART Grand Prix 11 15 +5.337 34'50.069 0.410 180.748 10 6 T. Kato ART Grand Prix 10 15 +7.815 34'52.547 2.478 180.534 8 1 7 T. Taponen MP Motorsport 8 15 +9.054 34'53.786 1.239 180.427 6 8 J. Nakamura Hitech Racing 25 15 +9.378 34'54.110 0.324 180.399 4 9 A. Giusti MP Motorsport 9 15 +10.652 34'55.384 1.274 180.290 2 10 B. Badoer Rodin Motorsport 18 15 +11.196 34'55.928 0.544 180.243 1 11 N. Strømsted Trident 4 15 +12.524 34'57.256 1.328 180.129 12 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 15 +12.840 34'57.572 0.316 180.101 13 B. del Pino Van Amersfoort Racing 16 15 +13.427 34'58.159 0.587 180.051 14 P. Clerot Rodin Motorsport 17 15 +14.113 34'58.845 0.686 179.992 15 F. McLaughlin Hitech Racing 24 15 +14.645 34'59.377 0.532 179.947 16 T. Naël Campos Racing 1 15 +17.529 35'02.261 2.884 179.700 1 17 L. Sharp Prema Powerteam 20 15 +19.587 35'04.319 2.058 179.524 18 J. Wharton Prema Powerteam 21 15 +22.105 35'06.837 2.518 179.309 19 K. Le ART Grand Prix 12 15 +22.770 35'07.502 0.665 179.253 20 M. Shin Hitech Racing 23 15 +23.183 35'07.915 0.413 179.218 21 U. Ugochukwu Campos Racing 2 15 +24.413 35'09.145 1.230 179.113 22 G. Xie DAMS Lucas Oil 31 15 +24.958 35'09.690 0.545 179.067 23 J. Garfias Prema Powerteam 22 15 +25.060 35'09.792 0.102 179.058 1 24 E. Deligny Van Amersfoort Racing 15 15 +27.522 35'12.254 2.462 178.850 25 C. Ho Rodin Motorsport 19 15 +29.078 35'13.810 1.556 178.718 26 R. Escotto AIX Racing 26 15 +32.160 35'16.892 3.082 178.458 dnf F. Barrichello AIX Racing 28 9 +6 Vueltas 22'12.768 6 Vueltas 169.939 1 Retirada dnf M. De Palo Trident 6 1 +14 Vueltas 3'12.357 8 Vueltas 128.798 1 Retirada dnf Y. David AIX Racing 27 0 Accidente dns N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil 30 0