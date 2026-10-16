FIA F3

Salim Hanna llega a Campos Racing para la temporada 2027 de la FIA Fórmula 3

El colombiano Salim Hanna disputará la F3 2027 con Campos Racing y se suma a la Ferrari Driver Academy.

Luis Ramírez

Editado: 16 oct 2026, 12:51

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El piloto Salim Hanna dejará la Fórmula Regional Europea para dar el salto a las categorías antesala de la Fórmula 1 durante el 2027. El colombiano competirá en la FIA Fórmula 3 con el equipo Campos Racing convirtiéndose en el primer competidor confirmado dentro de la estructura española para el próximo año.

Campos, que conquistó el campeonato de equipos en 2025 y 2026, suma a sus filas al joven de Barranquilla de 16 años con el objetivo de darle las herramientas para pelear en una de las series críticas para todo joven prospecto que pretenda llegar a la máxima categoría.

Tras destacar en la Fórmula 4 y consolidar su paso por la Fórmula Regional Europea con el equipo Prema —sumando una victoria en Imola y múltiples podios—, ahora se alista para enfrentar el reto de la F3 de la mano de un equipo que se ha convertido en la gran referencia de la parrilla.

El director del equipo, Adrián Campos, destacó las cualidades del colombiano para este nuevo capítulo:

"Es un joven talento con una trayectoria hasta ahora muy interesante y que ha demostrado una progresión constante desde que comenzó su carrera en monoplazas. Queremos repetir los resultados que hemos conseguido en las dos últimas temporadas en FIA F3 y estoy convencido de que Salim tiene un gran potencial", afirmó Adrián Campos.

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Por su parte, Hanna expresó su entusiasmo por esta nueva aventura. “Estoy feliz y agradecido de poder ser parte de este equipo que es una auténtica familia. Desde el día uno me he sentido a gusto y como en casa. Sé que tenemos un equipo fuerte, y espero que podamos luchar en las posiciones delanteras y lograr juntos grandes resultados el próximo año”, declaró Salim Hanna.

Anuncio doble: Salim Hanna también se une a la Ferrari Driver Academy

La llegada de Hanna a Campos Racing coincidió con un día histórico para el automovilismo colombiano: la Scuderia Ferrari lo confirmó oficialmente como nuevo integrante de la Ferrari Driver Academy para la temporada 2027.

El piloto nacido en Barranquilla formará parte de la nómina de ocho jóvenes talentos del programa de Maranello, compartiendo categoría dentro de la F3 con el italiano Niccolò Maccagnani.

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