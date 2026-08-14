Cómo los pilotos de F1 quedaron "boquiabiertos" ante el coche Gen4 de Fórmula E

El director de la Fórmula E, Jeff Dodds, se mostró radiante de orgullo cuando varios pilotos de Fórmula 1 asistieron al E-Prix de Mónaco, y calificó sus comentarios sobre la Gen4 como lo más destacado de la temporada 2025-26.

El actual campeón del mundo de F1, Lando Norris, y varios pilotos más asistieron al fin de semana de Fórmula E en Mónaco en mayo, que correspondía a las rondas novena y décima de la actual campaña, ganadas respectivamente por Nyck de Vries y Oliver Rowland.

Ambos pilotos siguen matemáticamente en la lucha por el título de Fórmula E en la final de Londres de este fin de semana, que también supondrá la despedida de los actuales monoplazas Gen3 de cara al importante salto a la Gen4 la próxima temporada.

Será el monoplaza más rápido hasta la fecha de este campeonato totalmente eléctrico, con una velocidad máxima de 208 mph y una potencia máxima de 804 bhp —aproximadamente un 70 % más potente que su predecesor—, además de ser el único monoplaza con tracción permanente a las cuatro ruedas.

Así que, cuando se le preguntó en el ExCeL por su momento más destacado de la actual campaña, Dodds respondió: "Lo que más me marcó fue estar en el paddock de Mónaco y ver a pilotos como Lando Norris, Carlos Sainz, Nico Hülkenberg y Oliver Bearman baboseando ante el coche de la Gen4.

"Escuchar a Lando decir: “600 kilovatios de potencia, tracción total permanente, ¿qué más se puede pedir en un coche de carreras?”, y oírle hablar de [cómo] los 20 pilotos de Fórmula E podrían competir fácilmente en la Fórmula 1.

Lando Norris, Jeff Dodds Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

"Tantos, tantos recuerdos, todos positivos. Pero culminarlo aquí, volver a esta carrera sin tener ni idea de quién subirá a lo más alto de ese podio el domingo por la noche como campeón del mundo, lo hace increíble".

Aunque hay nueve pilotos que podrían ganar el título, siendo realistas será uno de los cuatro primeros —Jake Dennis, Mitch Evans, Pascal Wehrlein y Rowland—, con solo 14 puntos de diferencia entre ellos.

Dennis, Wehrlein y el actual campeón Rowland aspiran a unirse a Jean-Eric Vergne como los únicos pilotos con varios títulos de Fórmula E, mientras que Evans, el récord de victorias en carrera, sigue buscando, sorprendentemente, su primer título.

"Gane quien gane, si es uno de esos cuatro primeros, habrá una historia increíble detrás", añadió Dodds. "Entre Jake Dennis, Pascal Wehrlein y Oli Rowland hay un bicampeón del mundo y, en el caso de Oli Rowland, un bicampeón consecutivo.

"Hay dos pilotos británicos [Dennis y Rowland] luchando por el campeonato mundial en su propio país, pero si es Mitch Evans, hay que tener en cuenta que ha subido cuatro veces al podio del campeonato y ha quedado subcampeón en tres ocasiones.

"En el caso de Mitch Evans, esta es su última temporada con Jaguar, en la que ha pasado de ser siempre el segundón a convertirse en el protagonista, tras haber estado tan cerca tantas veces.

"Así que, sea quien sea el que suba a lo más alto de ese podio el domingo por la noche, habrá una historia increíble que contar".