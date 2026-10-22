Fórmula E

Dan Ticktum asegura un asiento en la Fórmula E con el recién adquirido equipo Fortescue Zero

Después de que sus posibilidades de permanecer en la Fórmula E parecieran escasas, el británico recibió una oportunidad de salvación por parte del equipo ahora conocido como Fortescue Zero.

Rachit Thukral

Publicado: 22 oct 2026, 10:14

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Dan Ticktum, CUPRA KIRO

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Dan Ticktum seguirá en la parrilla de la Fórmula E al inicio de la era Gen4 de la serie tras firmar un acuerdo con Fortescue Zero, que tomó el control del hasta ahora equipo DS Penske.

El dos veces ganador de E-Prix pilotará para el nuevo equipo satélite de Jaguar en 2026-27, formando dupla con el titular Taylor Barnard.

Ticktum pasó las últimas cinco temporadas compitiendo para Cupra Kiro en sus distintas denominaciones, reconstruyendo poco a poco su carrera en la Fórmula E después de que se desvanecieran sus esperanzas de llegar a la Fórmula 1.

Aunque impresionó por su velocidad y ganó una carrera en cada una de las dos últimas temporadas, venía teniendo dificultades para asegurarse un asiento en la parrilla Gen4.

El británico había afirmado anteriormente que las ideas preconcebidas sobre su personalidad le estaban impidiendo conseguir nuevas ofertas, mientras quedaba claro que Kiro no tenía intención de retenerlo para la próxima temporada.

Pero a menos de un mes del inicio de las pruebas de pretemporada en Jarama, consiguió un lugar con Fortescue Zero para la campaña debut del equipo en la Fórmula E.

"Lo que me encanta de Fortescue Zero Racing es que quieren hacer las cosas de manera diferente", dijo Ticktum.

"Poder competir y representar a Fortescue Zero Racing en su primera temporada es un enorme honor. Poder formar parte de la construcción de un equipo desde cero es emocionante, especialmente uno que tiene una larga historia compitiendo y ganando".

"No se me escapa el apoyo que he recibido para llegar hasta aquí y la confianza que se ha depositado en mí. Estoy extremadamente agradecido y no puedo esperar para devolver esa confianza trabajando con Jim Wright y todo el equipo para hacer que la temporada 2026/27 sea un enorme éxito".

Jaguar TCS Racing and Fortescue Zero Racing

Photo by: Jaguar Racing

Fortescue Zero, una compañía minera australiana, dio su paso al automovilismo en 2022 cuando compró la firma Williams Advanced Engineering, que había nacido como una derivación del equipo de F1 del mismo nombre.

La compañía actuó como proveedor técnico de la Fórmula E durante varias temporadas, suministrando baterías, así como el equipamiento para el sistema de recarga rápida Pit Boost.

El mes pasado se anunció que Fortescue Zero tomará el control del equipo homónimo de Jay Penske y competirá en la Fórmula E con su propia estructura.

Penske venía evaluando sus opciones para la era Gen4 después de que la asociación de fábrica del equipo con DS Automobiles llegara a su fin la temporada pasada, con la empresa matriz Stellantis lanzando en su lugar un equipo independiente bajo la marca Opel.

"Dan es un competidor feroz. Es rápido, valiente, un ganador de carreras probado en la Fórmula E y no teme empujar los límites. En Fortescue, desafiar la forma en que siempre se han hecho las cosas forma parte de nuestro ADN", dijo Jim Wright, jefe de equipo de Fortescue Zero Racing.

"Queremos esa hambre en nuestro garaje, acompañada de la disciplina y el trabajo en equipo necesarios para lograr resultados. Dan aporta experiencia, fortaleza y una personalidad ganadora al equipo".

"Dan tiene reputación de ser increíblemente rápido y de correr duro. Como equipo nuevo tenemos mucho que demostrar y juntos podemos mostrar lo que Fortescue Zero Racing puede hacer".

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