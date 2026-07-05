Fórmula E: Di Grassi consigue en Shanghái la primera victoria de Lola; Wehrlein lidera el campeonato

Lucas Di Grassi logró una sensacional primera victoria en Fórmula E para Lola Yamaha Abt en la segunda carrera del E-Prix de Shanghái, mientras Pascal Wehrlein se hizo con el liderato del campeonato después de que Mitch Evans no pudiera comenzar la competencia.

Evans se vio afectado por un problema técnico antes de la salida, lo que lo dejó sin poder salir del garaje de Jaguar cuando la carrera se puso en marcha, inicialmente durante dos vueltas detrás del coche de seguridad debido a la intensa lluvia, seguida de una salida detenida.

El poleman Felipe Drugovich intentó mantener el liderato, pero los Porsche de Pascal Wehrlein y Nico Muller pronto se pusieron por delante.

Con la pista secándose, se generaron varias estrategias diferentes en juego: algunos intentaron escaparse de inmediato —incluidos los tres primeros— usando el primero de los dos Modos Ataque en las vueltas iniciales, mientras otros esperaron y ahorraron energía para que la superficie de la pista mejorara y aprovechar mejor unas condiciones más favorables más adelante.

Quienes conservaron su energía y sus Modos Ataque pudieron sacar provecho cuando en la vuelta 24 Zane Maloney tuvo que estacionar su Lola-Yamaha a un lado de la pista debido a un fallo en la rueda trasera derecha.

Se decretó un Full Course Yellow que anuló efectivamente a todos los pilotos en Modo Ataque, incluido el líder en pista, Joel Eriksson, además de Jean-Eric Vergne y Wehrlein. Mientras tanto, Di Grassi, que rodaba tercero en ese momento, aún tenía un Modo Ataque restante, que esperó para usar en las tres últimas vueltas.

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El brasileño mantuvo la calma para adelantar tanto a Eriksson como a Vergne en las dos últimas vueltas, tomando el liderato en la Curva 1 en la última vuelta al piloto de Citroen, para asegurar su primera victoria en Fórmula E desde 2022 y la primera victoria del equipo en la historia de la serie. Vergne aguantó para ser segundo, mientras Eriksson logró igualmente su primer podio en Fórmula E.

Wehrlein no pudo mantenerse en contacto con el grupo de cabeza y terminó cuarto, pero aun así tomó el liderato del campeonato, que ahora encabeza con nueve puntos de ventaja sobre Evans.

Sebastien Buemi no pudo seguir la carga final de Di Grassi con su propio Modo Ataque y tuvo que conformarse con el quinto puesto, por delante de Drugovich y Muller.

Una parada en boxes bajo el FCY para montar neumáticos nuevos permitió a Oliver Rowland volver a subir hasta la octava posición, dejando detrás de él al DS Penske de Taylor Barnard y al Cupra de Dan Ticktum, este último obligado a remontar desde el fondo después de salirse largo sobre la hierba en la cuarta vuelta.