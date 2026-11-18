Entrevista

Fórmula E

El plan de la Fórmula E para convencer a los escépticos: “Es imposible no quedar impresionado por el Gen4”

El Gen4 es el proyecto más ambicioso de la Fórmula E hasta la fecha. Más rápido, más potente y desarrollado con el rendimiento absoluto como eje central, el nuevo coche tiene un objetivo claro: cambiar la percepción sobre las carreras eléctricas. Motorsport.com habló con el CEO de Fórmula E, Jeff Dodds, para analizar el futuro del campeonato

Gianluca D'Alessandro

Publicado: 18 nov 2026, 10:28

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Jeff Dodds, Formula E, Gen4

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La Fórmula E está entrando en lo que podría convertirse en la era que defina su historia. El Gen4 tiene un objetivo claro: redefinir el lugar del campeonato en el automovilismo y convencer a quienes siguen siendo escépticos con las carreras eléctricas.

Por primera vez, la Fórmula E desarrolló un coche con el rendimiento puro en el centro del proyecto, aunque todavía dentro de las limitaciones de una tecnología que sigue siendo relativamente joven según los parámetros del automovilismo. El salto adelante respecto al Gen3 es importante, con un nuevo coche diseñado para ofrecer niveles de rendimiento capaces de desafiar los tiempos de vuelta de la Fórmula 2.

Como resultado, hay una creciente sensación de expectativa alrededor del Gen4 en todo el paddock. Más importante aún, existe la convicción de que podría convertirse en un verdadero punto de inflexión para el campeonato, no solo en términos de rendimiento, sino también en la manera en que se percibe a la Fórmula E.

¿Será suficiente para cambiar opiniones y mostrar de qué es realmente capaz la competición eléctrica? Motorsport.com se sentó a conversar con el CEO de Fórmula E, Jeff Dodds, para hablar del Gen4, del futuro del campeonato y de por qué cree que el mayor salto adelante de la Fórmula E quizá todavía esté por llegar.

Antonio Felix Da Costa, Jaguar TCS Eacing

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Motorsport.com: Hemos seguido de cerca el desarrollo del Gen4 y hay una enorme sensación de entusiasmo, la impresión de que este coche va a cambiar la Fórmula E. Todos los fabricantes eligieron quedarse porque entendieron el valor de este proyecto, y dos equipos más se sumaron en los últimos meses. ¿Cómo estás viviendo esta expectativa y qué significará concretamente el Gen4 para el futuro de la Fórmula E?

Jeff Dodds: "Estamos aquí en la pista, así que puedo ver los coches, los 24 coches girando en el circuito. En primer lugar, es un coche más grande, mucho más rápido, mucho más ruidoso, así que tiene una presencia real, se siente muy diferente al Gen3. Y tienes razón, hay mucha tecnología en este coche que hace que la gente esté muy entusiasmada con él. 600kW, tracción total permanente, se siente como una propuesta muy diferente, como un coche de carreras muy serio para la Fórmula E.

"Y tienes razón, vamos hacia el Gen4 con seis fabricantes, que es una cantidad increíble cuando piensas que el sector automotriz está atravesando un momento muy difícil, un momento muy desafiante. Por lo tanto, tener seis fabricantes comprometidos con el Gen4 es algo de lo que estamos realmente orgullosos. Así que, mira, puede parecer exageración, pero creo que esa expectativa se convertirá en realidad cuando lleguemos a México".

Andrew Forrest, propietario de Fortescue, llamó a la F1 un 'viejo dinosaurio'. Obviamente, lo dijo con efecto teatral, pero el Gen4 debería ser un paso enorme, finalmente se siente como la primera verdadera declaración de lo que pueden hacer las carreras eléctricas, hasta el punto de que la FIA dijo que, por primera vez, desarrollaron este coche con el rendimiento como prioridad principal. ¿Crees que esta es realmente la oportunidad de mostrar de qué se trata la competición eléctrica y convencer a los escépticos?

JD: "Con el tiempo, la cantidad de escépticos ya se está reduciendo, porque cada vez más personas manejan vehículos eléctricos. Así que, sabes, cuando solo se vendieron 300.000 vehículos eléctricos en el año en que nos lanzamos, no había tanta gente a favor de la tecnología. Ahora se venden bastante más de 20 millones al año.

Jeff Dodds, CEO Formula E

Foto di: Andreas Beil

"Así que la cantidad de escépticos se está reduciendo de todos modos, pero también creo que si miras este coche y lo que es capaz de hacer, y lo ves en un circuito, es imposible no quedar impresionado. Puede que sigas sin ser alguien que aprecie la tecnología EV, quizá prefieras la tecnología de combustión, pero tienes que quedar impresionado con lo que ves aquí.

"Y mira, Andrew, por cierto, Andrew es una de mis personas favoritas, quiero mucho a Andrew. Tiene un gusto por lo dramático. Así que, sabes, lanzó esa frase brillante sobre museos y dinosaurios, pero cree firmemente en la transición energética y en la tecnología de nueva generación, y por eso puede ver el potencial de este coche. Así que tener personas como él en el paddock, gente que impulsa la tecnología de vehículos eléctricos, es algo realmente bueno para nosotros".

¿Crees que el Gen4 puede representar una especie de nueva era dorada para la Fórmula E, algo parecido a lo que fue el Gen2?

JD: "Creo que el Gen3 hizo su trabajo. El Gen3 generó carreras emocionantes, abrimos por primera vez el tren motriz delantero en el Gen3, tenía tracción en las cuatro ruedas. Así que hizo algunas cosas interesantes, pero no tenía más de 800hp, no tenía velocidades máximas de más de 200mph en la pista, no tenía la presencia que tiene un coche Gen4. Así que no hay duda, esto es una gran declaración de intenciones".

Josep Maria Marti, Cupra Kiro

Foto di: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

Tras las controversias en torno al reglamento de Fórmula 1 de 2026, Stefano Domenicali dijo que quieren volver al V8 para el próximo ciclo técnico con el respaldo de los fabricantes y que tiene que haber una diferencia entre la movilidad urbana y las carreras. La Fórmula E, por otro lado, abraza plenamente la movilidad: con el Gen4 introdujeron sistemas como el torque vectoring y el ABS porque existen en los coches de calle. ¿Crees que la F1 no estaba preparada para manejar un componente eléctrico tan pesado?

JD: "No puedo hablar por Stefano, así que no estoy 100% seguro de lo que quiso decir cuando lo dijo. Sin embargo, en cierto modo me parece lógico, porque la tecnología de la Fórmula 1, la tecnología de combustión, tiene 130 años, así que han estado compitiendo con coches con tecnología de combustión durante muchísimo tiempo, y esa fue la fuente de energía dominante para la movilidad durante mucho tiempo.

"Ahora intentaron introducir nuevas tecnologías, pasando de la combustión pura a los híbridos, y creo que eso generó complejidad. Complejidad para los equipos, complejidad para la fabricación y la construcción de los coches, comprometió un poco el formato de las carreras, y no me sorprendió en absoluto que la visión de la FIA y de la Fórmula 1 fuera volver a los V8 desde 2030, porque buscaron un enfoque más purista, para lo que aman los aficionados de la Fórmula 1.

"Hay espacio para ambas. Hay espacio para una serie de carreras de combustión, como la Fórmula 1, y hay espacio para una serie de carreras eléctricas como la Fórmula E, y si quieres híbridos, tienes cosas como el WEC, Hypercar. Para nosotros ahora mismo, con una tecnología que solo tiene 15, 16 años, la tecnología de vehículos eléctricos, todavía hay muchas cosas que son relevantes para los vehículos de calle, así que seguiremos desarrollándolas".

Pascal Wehrlein, Porsche Formula E Team

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Hace unas semanas, Porsche realizó una sesión de pruebas en Monza, una pista impensable para la Fórmula E hace apenas unos años. Y giraron a ritmo de Fórmula 2, incluso sin neumáticos slick. La Fórmula E siempre evitó con razón las comparaciones directas con la F1, ya que son dos categorías diferentes con enfoques distintos. Pero una vez que el Gen4 se asiente y encuentre cierta estabilidad, ¿habrá una tentación de dar otro paso de rendimiento, quizá introduciendo neumáticos slick, incluso antes de que llegue el Gen5?

JD: "Mira, puede que lo hagamos. Los neumáticos slick son un paso lógico para nosotros y, obviamente, algo que estamos explorando con Bridgestone. Solo tenemos que ser un poco cuidadosos, porque con un neumático slick también tenemos que gestionar el consumo de energía del coche. Así que, sabes, queremos carreras de entre 45 minutos y una hora, y el neumático ranurado también ayuda a conseguir eso. También corremos en muchos circuitos urbanos, así que un neumático ranurado es útil ahí, y es bueno para el desarrollo de coches de calle.

"Así que no es una decisión simple. Pero inevitablemente pasaremos a un neumático slick en algún momento, aunque probablemente no solo porque queramos que nos comparen con la Fórmula 1, sino porque lleguemos a un punto en el que podamos extraer más rendimiento del coche y creamos que hará que las carreras sean más espectaculares para la gente. Así que estoy absolutamente seguro de que ocurrirá. La pregunta es qué tan rápido ocurrirá".

Este año tenemos tres grandes incorporaciones: Zandvoort, Brands Hatch y COTA, todos circuitos permanentes. El ADN de la Fórmula E siempre fueron los trazados urbanos, pero estamos avanzando hacia circuitos permanentes para mostrar las cualidades del Gen4, mientras la F1 empuja hacia los trazados urbanos. ¿Crees que la Fórmula E está actualmente en una fase de transición en la que necesita priorizar el rendimiento puro yendo a pistas permanentes?

JD: "El beneficio de una pista permanente es, por supuesto, que no tenemos que construir la infraestructura, porque ya está allí. El otro beneficio con el coche Gen4 es que puedes mostrar el rendimiento de ese coche en un circuito construido, es decir, un circuito diseñado para exhibir coches muy rápidos.

Nick Cassidy, Citroen Racing

Foto di: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

"Todavía queremos una selección. Así que, si lo piensas, desde el punto de vista de un circuito de estilo urbano, todavía tenemos Sao Paulo, todavía tenemos Monaco, todavía tenemos Tokyo, Sanya es un circuito urbano. Así que todavía tenemos varios circuitos puramente urbanos. Luego tenemos algo híbrido, que son circuitos de carretera sobre trazados permanentes. Cosas como Jeddah, Miami es más un trazado de estilo rutero. Y después tenemos los viejos grandes circuitos como Shanghai, aquí en Jarama.

"Así que queremos una selección; queremos mostrar el coche en diferentes formatos. Pero una cosa es segura: con el Gen4 no podrías tener solo circuitos urbanos, porque no permitirían que el coche muestre todo su potencial. De la misma manera, si todos los circuitos fueran como Monza, todos los circuitos, verías al coche ir rápido, pero no tendrías mucha variedad. Así que queremos una verdadera selección".

Hablando de pistas, este año la Fórmula E correrá en Zandvoort y Brands Hatch, y Jarama ya está en el calendario. ¿Crees que la Fórmula E también tiene la oportunidad de redescubrir y recuperar circuitos históricos?

JD: "Sí, lo hicimos con Jarama el año pasado aquí. Tenemos Brands Hatch; Zandvoort tuvo Fórmula 1 recientemente, pero es un circuito muy consolidado. Creo que eso es correcto. Hay algunos circuitos que la gente ama – Brands Hatch, me sorprendió cuánta pasión y cariño hubo por el anuncio de la carrera en Brands Hatch. Así que, si podemos llevar un coche de campeonato mundial a Brands Hatch y en cierto modo revitalizarlo, eso es algo fantástico".

Además, lo que van a hacer en Zandvoort con la carrera nocturna y el Fan Festival es un ejemplo de lo que pueden hacer de una manera diferente para compararlo con otras categorías.

JD: "Sí, exactamente. Estoy de acuerdo".

Mirando hacia adelante, ¿cómo ves el crecimiento de la Fórmula E, digamos, en cinco años?

JD: "Bueno, siempre digo que no tiene sentido hablar de 10 o 20 años, porque solo tenemos 12 años. Así que nos estás pidiendo que reimaginemos de nuevo toda nuestra vida. Creo que cuatro o cinco años, hasta 2030, 2031, es un período de tiempo realista. Y en ese período, lo más probable es que veamos desarrollos más significativos en la tecnología de vehículos eléctricos. Así que quizá veamos un paso a baterías de estado sólido en ese tiempo, quizá, lo que nos permitiría mucho más potencial y capacidad en el coche. Y veremos desarrollarse la tecnología del tren motriz, desarrollarse la tecnología de software, desarrollarse la superinteligencia, la inteligencia artificial.

Mitch Evans, Opel GSE Formula E Team

Foto di: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

"Así que creo que vamos a ver muchísimo en términos tecnológicos. Si seguimos haciendo crecer el deporte, como lo venimos haciendo – más aficionados, más audiencia de televisión, tendremos a Disney como socio, trayendo más aficionados al campeonato – nuestra esperanza sería que dentro de cuatro o cinco años seamos un deporte mucho más grande en términos generales, pero entrando en la era Gen5 con un coche que tecnológicamente sea mucho más avanzado que el que tenemos hoy. Y me atrevo a decir que quizá incluso tengamos en el Gen5 un coche comparable a un Fórmula 1 por una fracción del costo y con una plataforma deportiva mucho más grande".

Desde el principio fueron muy transparentes: si las carreras en Arabia Saudita no podían realizarse en diciembre, la temporada comenzaría directamente en México en enero. ¿Dejaron esa puerta abierta porque intentaron hasta el último momento correr en Jeddah, aunque ya sabían que tenían un plan B si era necesario?

JD: "En primer lugar, hicimos absolutamente todo lo que estaba en nuestras manos para esperar el mayor tiempo posible y ver si la carrera podía celebrarse en diciembre. Así que eso definitivamente ocurrió. Queríamos realmente comenzar el campeonato en Jeddah. Cuando nos dimos cuenta de que no iba a ser posible, en una decisión conjunta con la FIA y el Reino de Arabia Saudita, ya habíamos mantenido reservada la fecha de abril para esa carrera. Así que pudimos trasladarla a esa fecha.

"Y mira, esperamos desesperadamente que el conflicto se resuelva en esa región. Bueno, en primer lugar, esperamos que el conflicto se resuelva en términos más amplios por el bien de todos. Pero también nos encantaría tener eso incluido en nuestro calendario de carreras, y haremos todo lo que podamos para que esa carrera se lleve a cabo en Jeddah.

"Así que creo que tienes razón en que intentamos ser muy transparentes, muy abiertos con todos. Pero intentamos durante todo el tiempo que pudimos que la carrera se celebrara en diciembre".

Obviamente no son los únicos que tienen que lidiar con la imposibilidad de organizar un evento en situaciones complejas. Claramente, la prioridad principal sigue siendo correr en Jeddah, pero ¿tienen una fecha límite para tomar una decisión final? Y si las carreras en Jeddah no se llevan a cabo, ¿la prioridad es seguir teniendo el mismo número de carreras en el calendario?

JD: "Bueno, no. Si Jeddah no sigue adelante, probablemente tendremos un calendario reducido. Mira, siendo sincero, podría dar vueltas alrededor de la pregunta, pero es poco probable. No es imposible, pero es poco probable que salgamos a asegurar otra sede para reemplazarla.

"En cuanto al calendario, siendo realistas, a comienzos de marzo tendremos que tomar una decisión sobre si esa carrera puede seguir adelante. Así que tenemos bastante tiempo, podemos acercarnos bastante a la carrera antes de decidir".

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