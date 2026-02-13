Mortara domina la clasificación en Yeda; Mahindra consigue la pole

Edoardo Mortara dominó literalmente la clasificación para definir la parrilla de salida de la primera de las dos E-Prix que los protagonistas de la FIA Fórmula E disputarán este fin de semana en Yeda.

El piloto de Mahindra Racing ha mantenido su M12Electro en cabeza desde las dos rondas eliminatorias, marcando el mejor tiempo absoluto y el 1'15"336 obtenido en la final (con un arriesgado roce con el muro al salir de la curva en el último sector) solo fue superior al tiempo marcado en la semifinal.

Sin embargo, esto fue suficiente para superar a Maximilian Günther, que no cometió ningún error con su DS-Penske en el duelo decisivo, pero se rindió por 0"111 a favor del suizo.

La segunda fila de la parrilla la ocuparán Pascal Wherlein con Porsche y Norman Nato con Nissan, que en las semifinales tuvieron que rendirse por un pelo ante los imparables Mortara y Günther.

Por su parte, Taylor Barnard y António Félix Da Costa (derrotados respectivamente por Wehrlein y Günther) se quedaron en cuartos de final y, con sus DS-Penske y Jaguar, saldrán desde la quinta y sexta posición, seguidos por Nico Müller (Porsche) y Jean-Éric Vergne (Citroën), que corrieron la misma suerte a manos de Mortara y Nato.

Completan el Top 10 los primeros eliminados de los dos grupos iniciales, es decir, el Andretti-Porsche de Jake Dennis y el Jaguar pilotado por Mitch Evans, este último superado por solo una milésima por Barnard en el paso a las siguientes fases.

Dada la pole de Mortara, hay una gran decepción en el otro lado del box de Mahindra para Nyck De Vries, que no pasó del 11.º puesto, mientras que Dan Ticktum saldrá a su lado como el mejor de los chicos de Cupra.

Tampoco puede estar contento Nick Cassidy, cuyo Citroën es 13º, mientras que el más rápido de los Envision es Joel Eriksson, 14º.

La octava fila la ocupan el Cupra de Pepe Martí y otro piloto muy decepcionado, el actual campeón del mundo Oliver Rowland (Nissan), completando la parrilla Felipe Drugovich (Andretti-Porsche), Sébastien Buemi (Envision) y los impalpables Lola-Yamaha de Zane Maloney y Lucas Di Grassi.