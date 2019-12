Vergne: La Fórmula E debería tener más carreras

La Fórmula E ha corrido alrededor del mundo desde su temporada de estreno 2014/15. Desde el principio, la serie eléctrica ha estado funcionando bajo la bandera de la Federación Internacional de Automovilismo. Sin embargo, a los ganadores de las cinco temporadas anteriores de la serie eléctrica no se les permitió llamarse a sí mismos campeones del mundo.

Esto cambiará en la temporada 2020/21. A partir de ese momento, - la séptima campaña - la Fórmula E tendrá el estatus de un Campeonato Mundial. Y Jean-Eric Vergne, que ganó el título tanto en 2017/18 como en 2018/19, espera que esta actualización vaya acompañada de una ampliación del calendario de carreras.

"Soy piloto de carreras y me encanta lo que hago. No me importaría si condujéramos más carreras", dice Vergne, hablando también en nombre de sus colegas pilotos, diciendo: "Más carreras significa más diversión".

Después de todo, hay 14 carreras en el calendario de la Fórmula E para la actual temporada 2019/20. En la temporada de estreno 2014/15 sólo había once. Desde entonces, numerosos pilotos han estado compitiendo en paralelo en otra serie.

Tan solo esta temporada hay cinco pilotos compitiendo en paralelo con otras series, como por ejemplo el Campeonato Mundial de Resistencia, además de programas paralelos con el DTM.

