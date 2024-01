Fenestraz: F1 aún está en mi cabeza, pero mi prioridad es Fórmula E

El piloto argentino-francés Sacha Fenestraz tuvo momentos destacados en su primera temporada en la Fórmula E (2022-2023), como su pole position en Ciudad del Cabo o en Mónaco, que finalmente perdería por una infracción, pero había dejado patente su velocidad.

Sin embargo, esos resultados no se materializaron en posiciones de carrera importantes, no solo para él, sino para todo el equipo Nissan que apenas fue séptima del campeonato de escuderías con 95 puntos ante los 304 obtenidos por Jaguar.

El problema radicaba en el consumo de combustible en carrera, un tema que tanto él y el equipo han tratado de solucionar para su segunda temporada juntos, no solo en los test oficiales de Valencia, sino también con pruebas adicionales.

“Ahora empezamos con una temporada nueva, con pocos cambios técnicos, pero muchos al interior del equipo. Tengo la confianza de que ayudarán a obtener el desempeño que nos faltaba en las carreras más que todo, porque creo que en clasificación demostramos que teníamos un auto fuerte, pero en la carrera siempre nos costó”, expresó el argentino.

“Pero, a través de la temporada, fuimos mejorando mucho. Yo más que todo, después de la temporada, tuvimos un invierno en el que trabajamos mucho en el simulador para mejorar un poco en las áreas que me falta experiencia como es la administración del consumo de energía. Ahora trataremos de llegar al podio”.

El también francés admitió que los resultados podrían llegar una vez solucionados los temas técnicos porque la conducción del GEN3 de la serie eléctrica se adapta mucho a sus gustos.

“Se maneja muy diferente, pero el principal cambio es en el tema de las carreras con el manejo de la energía. Obviamente no estaba acostumbrados a esas cosas, así que el estilo de manejo cambia mucho casi drásticamente. La verdad, es un estilo de manejo, que a mí me gusta mucho, es un auto con el que vas peleando constantemente y la verdad que lo hace muy difícil para el piloto al principio, porque no estaba acostumbrado a pelear tanto con el auto, pero a la vez lo hace lindo, porque te da esa presión de buscar al límite en los circuitos urbanos”.

Con 24 años de edad y tras un paso importante por la Super Fórmula Japonesa en 2022 donde finalizó subcampeón, Fenestraz admite que alcanzar la F1 no es un sueño que haya dejado de lado, pero por ahora sabe lo único que podría llevarlo ahí es destacando en Fórmula E para, tal vez, repetir la historia de Nyck de Vries.

“Mi sueño sigue siendo ese, soy relativamente joven y por eso tengo ese sueño todavía vigente, pero ahora mismo yo me estoy focalizando al 100% en Fórmula E, esa es mi prioridad. Me encanta el campeonato, es un campeonato que lo he seguido desde hace muchos años y hoy en día estoy viviendo un sueño”.

“Creo que cualquier piloto te diría que eso, pero hoy en día estoy 100 por ciento focalizado en Nissan tratando, como dije antes, de hacer esos resultados que estuvimos cerca de obtener en la temporada 9, con podios, y que no pudimos concretar. Veremos si esa oportunidad será el futuro y por qué no, lo analizaremos”.

Por qué Sacha Fenestraz aún no puede correr con bandera argentina

Photo by: Malcolm Griffiths / Motorsport Images Sacha Fenestraz, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04

El piloto intentó para el arranque de la temporada 2024 colocar la bandera de Argentina en su garaje del equipo Nissan y, en su conocimiento, lo necesario era tener la licencia del país sudamericano para lograrlo. Sin embargo, durante el jueves del ePrix de la Ciudad de México se enteró que ese no era el camino, pero espera solucionarlo.

En un posteo en redes sociales, Fenestraz señaló que tras una plática con el director de la serie, Alberto Longo, entendió que era necesario sacar el pasaporte argentino.

“Les quería contar que estuve reunido junto al director de la categoría, Alberto Longo, para destrabar el tema de tener la bandera Argentina en el auto y todas las gráficas del campeonato de Fórmula E, pero la FIA es clara con este tema, de hecho figura en un punto de su reglamento que yo no sabía, donde se basan sobre el pasaporte del piloto (del cual yo estoy en trámite para tener mi pasaporte Argentino) y no la licencia.

“Sinceramente no lo sabía, pero al ser un campeonato del mundo tiene otras reglas.. haré todo lo posible por solucionarlo durante la temporada y así poder correr con mi querida bandera Argentina arriba del auto como siempre lo soñé”, finalizó.