El CEO de la Fórmula E, Jeff Dodds, ha invitado a Max Verstappen al E-Prix de Jeddah de este fin de semana después de que el piloto de Red Bull Racing calificara los autos de Fórmula 1 de 2026 como "Fórmula E con esteroides".

Verstappen causó revuelo en el segundo día de los test de F1 en Bahréin cuando expresó su preocupación por la nueva generación de monoplazas de la máxima categoría, criticando en particular la mayor dependencia de la gestión de la energía.

"Gran parte de lo que haces como piloto, en términos de inputs, tiene un efecto enorme en el lado de la energía", explicó el jueves. "Para mí, eso simplemente no es Fórmula 1. Quizás sea mejor conducir Fórmula E, ¿no? Porque ahí todo es energía, eficiencia y gestión".

Estas declaraciones fueron interpretadas por algunos como despectivas hacia la Fórmula E, donde los pilotos deben gestionar cuidadosamente el uso de la energía y utilizar técnicas de lift-and-coast para recargar la batería de su coche.

Dodds dijo que entiende de dónde viene Verstappen y describió al neerlandés como alguien a quien le gusta el "automovilismo crudo y tradicionalista".

El británico reveló que le envió un mensaje de texto en tono de broma al piloto de 28 años, señalando que podría experimentar la Fórmula E de primera mano este fin de semana, ya que el campeonato totalmente eléctrico celebra las rondas cuatro y cinco de la temporada 2025/26 en Jeddah, a solo 1500 km del vecino Bahréin.

"Le mandé un mensaje a Max ayer básicamente para decirle: 'estás en Bahréin, yo estoy en Jeddah, si te interesa venir aquí en lugar (de la F1), voy a buscarte'. Así que fui travieso cuando le escribí.

"No me sorprende en absoluto [por los comentarios].

"Muchos [de los pilotos de Fórmula E] y muchos de los jefes de equipo me contactaron para decir que era una gran oportunidad para nosotros.

"Muchos me dicen que es genial que incluso haga referencia a la Fórmula E, porque es bueno para la visibilidad. Creo que es una buena oportunidad para nosotros para mostrar a la gente de qué estamos hechos y hacia dónde vamos.

"Lo que verás aquí es combate cercano, carreras con codos afuera, probablemente 150 adelantamientos en la carrera. Así que, si más gente a partir de sus comentarios piensa, oh, voy a echar un vistazo [a la Fórmula E], eso es genial para mí".

Verstappen "amaría" los autos Gen4

Porsche Gen 4 Photo by: Porsche

La Fórmula E introducirá nuevas regulaciones técnicas en la temporada 2026/27, con el auto Gen4 capaz de producir 800 bhp y con un sistema de tracción total. El campeonato espera una brecha de rendimiento "muy pequeña" entre la Fórmula 1 y la Fórmula E cuando el Gen4 debute a finales de este año.

Dodds cree que Verstappen disfrutaría la velocidad y la aceleración superior de su Gen4, que se considera una enorme mejora respecto al actual Gen3 evo.

"Si Max se subiera al Gen4, creo que le encantaría", dijo Dodds. "600 kilovatios de potencia pura, tracción total permanente, 70% más potencia que el coche actual, tiempos por vuelta que no serán muy diferentes a los de un auto de Fórmula 1 en la nueva era, par instantáneo, así que violencia instantánea, pisas a fondo y estás a 100 kilómetros en 1,8 segundos, mucho más rápido que su actual auto de Fórmula 1, mucho más rápido que un auto GT3, realmente creo que le encantaría.

"Seguiré provocándolo e invitándolo a venir y probar".

Dodds entiende por qué a Verstappen no le gustan los coches de F1 2026

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Dodds cree que la frustración de Verstappen se origina en la filosofía fundamental detrás de las reglas de F1 2026, que aumentan significativamente la contribución eléctrica de la unidad de potencia mientras mantienen el motor de combustión interna.

Bajo las nuevas regulaciones, la potencia eléctrica representará aproximadamente la mitad de la potencia total, marcando la mayor reforma de las unidades de potencia en más de una década.

"Lo que dijo no me sorprende. Estoy parafraseando a Max ahora, puede que no esté de acuerdo, pero si lo reduzco a lo esencial, lo que realmente está diciendo es que se siente limitado en el coche", explicó Dodds.

"Siente que ya no son carreras a fondo, crudas, al máximo. Siente que es un estilo de carreras diferente porque hay un compromiso de tecnologías en el auto, y no lo está disfrutando tanto. Por ahora. Puede que aprenda a amarlo, el tiempo lo dirá.

"En la Fórmula 1 siempre has tenido que preservar algo. Este auto trata de preservar energía, pero siempre has tenido que preservar neumáticos o combustible o algo. Siempre ha habido estrategia en las carreras, y esta es una estrategia diferente.

"Pero [en 2026], yo diría que es una unión de dos tecnologías, y luego están intentando hacer que eso funcione un poco.

"Por supuesto, necesitas nueva tecnología eléctrica, porque así es como se mueve el mundo, pero igualmente quieren mantener el motor de combustión, para conservar el sonido y el legado y la historia y la naturaleza del estilo de conducción.

"Mientras que en la Fórmula E siempre hemos sido únicamente eléctricos, así que optimizamos nuestro formato de carreras y nuestro estilo de conducción en torno a una sola tecnología, y creo que a Max eso le está resultando bastante difícil en este auto de Fórmula 1, porque es un compromiso entre dos tecnologías.

"Pero también creo que es muy difícil para ellos, porque en cierto sentido, la presión de los fabricantes será que necesitamos ser eléctricos, porque así es hacia donde va el mundo, y estamos intentando desarrollar tecnología a través del programa de Fórmula 1.

"Pero igualmente quieren mantener a la base de aficionados, la historia, el estilo de conducción y el ruido y todo lo que lo acompaña, lo que significa que es muy difícil encontrar un equilibrio para eso".