Fórmula E

El incendio de un monoplaza obliga a cancelar la última sesión de pretemporada de la Fórmula E

La temporada 2027 de la Fórmula E terminó con un fuerte incidente, con el Fusion de Taylor Barnard envuelto en llamas.

Jose Carlos de Celis

Publicado: 20 nov 2026, 16:36

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Jarama.- LaFórmula E ha puesto fin a su pretemporada 2027, con la tercera y última jornada de test en el Circuito del Jarama con los Gen4 antes de la primera carrera, ahora programada para enero en México. La jornada había transcurrido con cierta normalidad, más allá de los habituales problemas de fiabilidad, pero antes de llegar a la última hora, se encendieron las alarmas cuando el Fortescue de Taylor Barnard se incendió.

El piloto inglés pudo salir por su propio pie, y de hecho lo hizo antes de la explosión del monoplaza, que obligó a salir rápidamente a pista el coche médico, el Safety Car y un camión de bomberos, mientras sobre la colina del Jarama aparecía una enorme columna de humo.

La sesión se detuvo obviamente con bandera roja y se ordenó a todos los pilotos detenerse. Y después de unos minutos, varios tuvieron que volver en dirección contraria recorriendo el circuito al revés para volver a boxes. A los equipos les dijeron que la sesión no se reanudaría, y así terminó la pretemporada, una antes de lo previsto.

Se desconoce el motivo de la avería del Fusion estuvo en la batería del coche del equipo cliente de Porsche. Antes, por la mañana, después de solo dos minutos de test, el Jaguar de Stoffel Vandoorne, se había detenido en pista provocando la primera bandera roja del último día. Después de la avería de Vandoorne, el Jaguar, por motivos de seguridad, fue estacionado en una sección separada en la pista, en cuarentena hasta comprobar que todo estaba OK.

Antes del incendio, la Fórmula E había visto por la mañana su mejor vuelta de la semana, un 1:23.838 de Zane Maloney con el Nissan que le permitía liderar la Sesión 5. Luego, antes de la definitiva sesión que acabó prematuramente, la categoría eléctrica había hecho su primera simulación del formato 'Unleashed', el de las carreras sprint que se estrenarán este año en los double-headers (fines de semana dobles, con dos carreras), en los que se utiliza el kit de alta carga aerodinámica de los coches y los 600 kW totales del monoplaza.

El artículo se actualizará cuando haya más información

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Por qué el Gen4 es la mejor oportunidad hasta ahora de la Fórmula E para redefinir cómo es percibida

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Jose Carlos de Celis





Test de la Fórmula E en Jarama: Mortara lidera el día 2 de la era Gen4



Fórmula E



Fórmula E 3 d



Test de la Fórmula E en Jarama: Mortara lidera el día 2 de la era Gen4





Test de Fórmula E en Jarama: Mahindra lidera el Día 1 en el comienzo de la era Gen4



Fórmula E



Fórmula E 5 d



Test de Fórmula E en Jarama: Mahindra lidera el Día 1 en el comienzo de la era Gen4





Cómo una ley especial podría impedir el GP de Miami en los Estados Unidos por la lluvia



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Miami



6 m



Cómo una ley especial podría impedir el GP de Miami en los Estados Unidos por la lluvia

Últimas noticias





General Motors respalda el regreso de los motores V8 y confirma su plan con Cadillac para 2030



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



38 min



General Motors respalda el regreso de los motores V8 y confirma su plan con Cadillac para 2030





Piastri cuestiona la "extraña" diferencia de ritmo frente a otros coches con motor Mercedes en Las Vegas



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



1 h



Piastri cuestiona la "extraña" diferencia de ritmo frente a otros coches con motor Mercedes en Las Vegas





MotoGP cambiará el horario de las carreras en 2027 para evitar chocar con la F1



MotoGP



MGP MotoGP 2 h



MotoGP cambiará el horario de las carreras en 2027 para evitar chocar con la F1





Isack Hadjar: “Parecimos tontos” en Las Vegas porque no me gusta tomar rebufo



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



3 h



Isack Hadjar: “Parecimos tontos” en Las Vegas porque no me gusta tomar rebufo

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete