Jake Dennis califica de "vergonzoso" cómo Pascal Wehrlein ganó el título de Formula E en Londres

Jake Dennis ofreció una reacción muy contundente al desenlace del título de la Fórmula E 2025-26 en Londres, afirmando que es "vergonzosa" la forma en que Pascal Wehrlein ganó el campeonato mundial.

El piloto de Porsche se unió a Jean-Eric Vergne como los únicos bicampeones de la Fórmula E tras la final de temporada más frenética en el ExCeL de Londres, donde las órdenes de equipo fueron tema de conversación en todo momento.

Todo empezó el sábado, cuando Nico Muller levantó el pie en el duelo final de clasificación para entregar la pole a su compañero de equipo Wehrlein, quien posteriormente dominó la primera carrera desde la pole.

Eso fue en parte gracias a que Muller frenó a su también rival por el título Mitch Evans, lo que significó que Wehrlein adelantó tanto al piloto de Jaguar como a Dennis en el liderato del campeonato de cara al domingo.

Pero la segunda carrera fue aún más dramática, ya que el compañero de equipo de Evans, Antonio Felix da Costa, empleó una táctica similar a la de Muller contra Wehrlein, quien hasta entonces avanzaba cómodamente hacia su segundo título.

Eso llevó a que el alemán cayera fuera de los puntos en la fase final, lo que provisionalmente entregaba la corona a Dennis, cuyas esperanzas se desvanecieron de repente tras su colisión en la vuelta 31 con Wehrlein.

Eso ocurrió después de una maniobra desesperada del piloto de Porsche en la curva 16 y, al hacerlo, golpeó la parte trasera de Joel Eriksson, lo que hizo que el Envision trompeara y frenara tanto a Dennis como a Wehrlein.

Eso dejó a ambos pilotos fuera de los puntos y, con Evans terminando solo cuarto, cuando necesitaba una victoria para el título, Wehrlein se convirtió en campeón mundial por segunda vez en tres años.

“Todo lo que hicimos hoy lo ejecutamos a la perfección”, dijo Dennis. “Nos pusimos en posición de llevarnos el título, íbamos por delante en puntos hasta que dejamos de estarlo. Así que, sí, creo que lo hicimos todo bien.

Jake Dennis, Andretti Formula E Photo by: Jordan McKean / LAT Images via Getty Images

“Me sacó sencillamente de la carrera, así de simple. Creo que es vergonzoso lo que hemos visto hoy de Pascal, Porsche.

“Estar en esa posición para vencer a Pascal, claramente por delante, y luego simplemente me embiste directo contra el muro, es bastante sorprendente.

“Pero, en última instancia, si quieren ganarlo así, pueden hacerlo. Así es el juego, eso es lo que ocurre cuando llegas por detrás a la carrera final.

“Pueden sacarte directamente y, al final, si reciben una penalización, no cambia nada porque yo estoy en el muro. Es lo que hay”.

Wehrlein ya había predicho el viernes que las órdenes de equipo desempeñarían un papel enorme en la lucha por el título, con compañeros de equipo intentando “manipular” los resultados con maniobras sucias sobre los rivales.

Al final se demostró que tenía razón y Dennis dijo a Motorsport.com: “Los pilotos se ensuciaron mucho.

“No hay nada que la FE pueda hacer al respecto, creo que ocurriría en la mayoría de los deportes cuando hay tanto en juego y necesitas que las situaciones caigan de tu lado.

“En última instancia, Jaguar necesitaba sacar a Porsche de los puntos, yo necesitaba vencer a Pascal. Eso iba a pasar; él lo impidió.

“Ambas partes hoy han sido culpables de manipular carreras. Yo simplemente estaba en el lado inocente, intentando vencer a Pascal y sin hacer nada.

“Íbamos a hacerlo y luego nos sacaron. Simplemente no giró a la izquierda en una curva a izquierdas, así que era inevitable que acabara en el muro”.

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