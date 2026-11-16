Crónica de test

Fórmula E

Test de Fórmula E en Jarama: Mahindra lidera el Día 1 en el comienzo de la era Gen4

El Circuito del Jarama recibió la jornada inaugural del test oficial de pretemporada 2027 de la Fórmula E, que marcó la primera salida colectiva de los coches Gen4 de los equipos

Jose Carlos de Celis

Editado: 16 nov 2026, 19:07

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Edoardo Mortara, de Mahindra, lideró la primera jornada de los test de pretemporada 2027 de la Fórmula E en Jarama, en el inicio definitivo de la Gen4 de la Fórmula E en las afueras de Madrid.

El suizo Mortara registró un tiempo de 1m24.344s en la sesión de la tarde, lo que lo dejó tres décimas por delante de Zane Maloney, de Nissan.

Como comparación, la vuelta más rápida de la Fórmula E en el ePrix de Madrid en marzo fue un 1m29.403s marcado por Dan Ticktum en la FP1, aunque las condiciones frías y húmedas de aquel fin de semana dificultan una comparación directa. En el test realizado hace dos años, con los coches Gen3 Evo, Mitch Evans logró un mejor tiempo de 1m27.461s.

El primer día de actividad de la Gen4 estuvo muy interrumpido, con siete banderas rojas en total: cuatro por la mañana y tres por la tarde. Las detenciones fueron causadas por un problema en el sistema de radio de la FIA, inconvenientes técnicos con los nuevos coches y salidas de pista.

La tarde también dejó los primeros accidentes con los Gen4: Theo Pourchaire primero golpeó las barreras de neumáticos en la curva 3 con su Opel, antes de que Nyck de Vries llevara su Mahindra contra las defensas en la curva 9 cuando quedaba menos de media hora.

Con las hojas de tiempos reiniciadas después de la sesión matutina, De Vries fue el primer piloto en liderar por la tarde, por delante de Mitch Evans, de Opel, y de su compañero Mortara, insinuando una sesión sólida para Mahindra.

Maloney, que había terminado un prometedor cuarto puesto para Nissan por la mañana, subió al tercero por delante de Mortara antes del accidente de Pourchaire, que dañó el alerón delantero de su Opel. Eso marcó el tono de la primera hora de la sesión vespertina, que se disputó de 14:00 a 17:00, con Lola y Fortescue Zero también sufriendo problemas.

La segunda bandera roja fue causada por el Lola de Enzo Fittipaldi, que se detuvo al final del pitlane.

Cuando quedaba una hora, Mortara marcó el tiempo que ya no sería superado, seis décimas de segundo más rápido que la referencia matutina de Vergne. Otros pilotos también mejoraron, pero el ritmo aumentó todavía más después de que De Vries hiciera un trompo en la curva 9 y se saliera de pista, lo que provocó la tercera bandera roja de la tarde y la séptima del día.

En el tiempo restante, Maloney subió al segundo puesto con una vuelta de 1m24.681s. El Porsche Team, que había mantenido un perfil relativamente bajo por la mañana, también progresó, con Nico Muller tercero y el campeón reinante Pascal Wehrlein cuarto. Maximilian Guenther completó los cinco primeros.

Los nombres principales de la tarde fueron en gran medida distintos a los de la mañana, con Maloney como gran excepción. Citroen, que había mostrado un fuerte ritmo con Jean-Eric Vergne en la primera sesión, cayó al 13° puesto por la tarde, aunque su compañero Nick Cassidy aseguró que la estructura francesa tuviera un coche dentro del top 10.

Los Opel, que habían causado una fuerte impresión por la mañana, terminaron más separados, con Pourchaire sexto pese a su accidente y Evans 15°. Para Jaguar Racing, que presentó una nueva decoración azul, Antonio Felix da Costa finalizó séptimo, por delante de la sorpresa Ayhancan Guven, que fue octavo. El polémico campeón del DTM 2025 había sido 12° por la mañana.

Jake Dennis fue noveno para Andretti, en la primera aparición pública oficial del tren motriz Nissan en el coche del equipo estadounidense.

Mientras tanto, el español Pepe Martí, que había sido quinto por la mañana, terminó la jornada inaugural en 16° lugar.

Test Gen4 de Jarama: tiempos de la tarde

POS

piloto

equipo

Tiempo

1º

Edoardo Mortara

Mahindra

1:24.344

2º

Zane Maloney

Nissan

1:24.681

3º

Nico Müller

Porsche

1:24.721

4º

Pascal Wehrlein

Porsche

1:24.735

5º

Maximilian Günther

Envision

1:24.773

6º

Theo Pourchaire

Opel

1:24.866

7º

Antonio Felix Da Costa

Jaguar

1:24.937

8º

Ayhancan Güven

Fusion

1:25.040

9º

Jake Dennis

Andretti

1:25.085

10º

Nick Cassidy

Citroen

1:25.143

11º

Zak O'Sullivan

Envision

1:25.162

12º

Oliver Rowland

Nissan

1:25.196

13º

Jean-Eric Vergne

Citroen

1:25.420

14º

Taylor Barnard

Fusion

1:25.801

15º

Mitch Evans

Opel

1:25.856

16º

Pepe Marti

CUPRA Kiro

1:26.895

17º

Nyck de Vries

Mahindra

1:26.995

18º

Stoffel Vandoorne

Jaguar

1:27.078

19º

Jake Hughes

CUPRA Kiro

1:27.945

20º

Felipe Drugovich

Andretti

1:28.924

21º

Robert Shwartzman

Lola

1:29.508

22º

Paul Aron

Fortescue

1:38.545

23º

Dan Ticktum

Fortescue

1:40.014

24º

Enzo Fittipaldi

Lola

1:56.986

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