Mortara sufre una fractura de vértebra en el accidente de Berlín

El suizo-italiano comenzó la carrera de final de temporada siendo segundo en el campeonato con una desventaja de tres puntos con respecto al líder, Nyck de Vries, pero Mortara y Evans, otro aspirante al título, fueron eliminados en un importante choque apenas iniciada la competencia.

Evans, tercero en la parrilla, sufrió un aparente problema en el eje de transmisión y su coche apenas se movió en el inicio. Los pilotos lo fueron esquivando pero Mortara, 11° en la salida, se quedó sin visibilidad al ir detrás de otro corredor yno pudo evitar el impacto.

Mortara pasó por encima de la parte trasera del coche de Evans, elevando el mismo del suelo por un instante.

Después de que ambos fueran sacados de sus respectivos monoplazas, Mortara fue llevado a un hospital local por precaución para ser revisado, lo que reveló que sufrió una microfractura en su cuarta vértebra.

Aunque no es necesario operar, el piloto declaró a Motorsport.com que la lesión lo mantendrá fuera de combate durante seis semanas.

"No estoy bien. Tengo una vértebra rota", dijo Mortara. "Fue un impacto bastante grande. Obviamente estoy dolorido. No es una lesión importante. Me va a llevar más o menos seis semanas (recuperarme)".

"Voy a tomarme mi tiempo de todos modos porque esa fue la última carrera. Ese es mi plan. Estoy muy agradecido de no necesitar una operación o tener una lesión más grave".

Edoardo Mortara, Venturi Racing, 2nd position, in the Press Conference Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Algunos han expresado su preocupación por el procedimiento de salida del coche dada la lesión de Mortara, ya que se le permitió volver caminando por el pitlane en lugar de ser llevado en camilla para limitar el riesgo de daños mayores.

Las imágenes de los restos de los dos coches muestran que la estructura de choque de la parte trasera del coche de Evans cumplió las normas, aunque el coche de Mortara fue penetrado por debajo del ajustador del pedal.

Mortara agregó que el daño emocional le había dolido más que cualquier lesión física.

"Probablemente necesito algo de tiempo para digerirlo", agregó a Motorsport.com. "La lesión no es en realidad lo peor. Te sientes decepcionado".

Mortara también dijo que no tuvo tiempo de prepararse para el impacto.

"Por lo que puedo recordar, hice una buena salida y entonces Jake (Dennis) estaba delante de mí y creo que se movió en el último momento, probablemente porque también lo vio en el último momento".

"Imagínate que cuando pasan estas cosas, los chicos que están justo detrás de Mitch, tienen tiempo de reaccionar".

"Los tipos se mueven, siempre más tarde y más tarde y más tarde y la velocidad va cada vez más y más".

"En algún momento, si el tipo de delante se mueve muy tarde, no es culpa suya, pero no ves nada".

Mortara aún así terminó subcampeón en el campeonato de pilotos, mientras que su compañero de equipo, Norman Nato, consiguió una primera victoria para darle el séptimo puesto a Venturi Racing en el certamen de equipos.