Porsche lucirá la decoración de Rothmans en los 99X Electric para luchar por los títulos en Londres

Porsche Motorsport ha elegido otra decoración histórica para sus monoplazas 99X Electric de cara al final de la temporada de la Fórmula E de la FIA en Londres, que se celebra este fin de semana con un evento doble los días sábado y domingo.

Como parte de las celebraciones por los 75 años de historia del fabricante de Stuttgart en el automovilismo —y tras la decoración totalmente plateada de Ciudad de México (un homenaje a la década de 1950) y la decoración rosa "Pink Pig" de Berlín—, el equipo ha optado ahora por los colores de su antiguo patrocinador, Rothmans. Esta combinación de blanco y azul, con detalles en dorado y rojo, lució en el famoso 959 que ganó el Rally París-Dakar de 1986 y en los coches de resistencia del Grupo C (los modelos 956 y 962 C) que triunfaron en Le Mans en 1982, 1983, 1986 y 1987.

El equipo oficial llega a Inglaterra con Pascal Wehrlein en la lucha por el título de pilotos; aunque Nico Müller mantiene opciones matemáticas, se encuentra bastante rezagado. Por su parte, Jake Dennis lidera la clasificación y busca defender el primer puesto al volante de su Porsche de equipo privado —gestionado por Andretti— con 146 puntos, frente a los 141 de Wehrlein (tercer clasificado) y los 102 de Müller (octavo clasificado).

Porsche 956 Foto di: Porsche

"Antes de que comenzara la temporada, nuestro objetivo era llegar a Londres luchando por los títulos. Ese es el aspecto positivo. Al mismo tiempo, hubo varias carreras este año en las que podríamos haber logrado más", admite Wehrlein.

"No obstante, es fantástico saber que seguimos en la lucha por el Campeonato Mundial y que nuestro destino está en nuestras propias manos. Ya hemos ganado el título de Constructores. Ahora lo daremos todo para conseguir más títulos".

Porsche 959 Foto di: Porsche

Müller añade: "Intentaré sumar tantos puntos como sea posible y aportar mi granito de arena. Simplemente quiero un fin de semana sin contratiempos, en el que todo funcione a la perfección. Por desgracia, eso ha ocurrido muy pocas veces esta temporada".

"El potencial siempre ha estado ahí, pero a menudo no hemos logrado aprovecharlo al máximo. En ocasiones podríamos haber hecho más por nuestra parte; otras veces, la suerte no ha estado de nuestro lado. Creo que es hora de que las cosas cambien, y tengo muchas ganas de conseguir el mejor resultado posible en Londres".

Porsche 99X Electric, livrea speciale per Londra Foto di: Porsche

Tras haber asegurado ya el título de Constructores, Porsche busca ahora conquistar también el título de Equipos; Jaguar TCS Racing lidera actualmente la clasificación con 257 puntos, frente a los 243 del equipo alemán.

"La situación de cara a Londres es desafiante, con desventajas de 5 y 14 puntos en las clasificaciones de Pilotos y Equipos, respectivamente", afirma Florian Modlinger, director del equipo oficial Porsche.

"En 2024 hemos demostrado como equipo que somos capaces de remontar una desventaja. En un momento dado, Pascal estaba a 12 puntos de distancia. Pase lo que pase, ganamos y perdemos juntos. Eso es seguro".

"El circuito de Londres siempre puede deparar sorpresas. Espero un fin de semana apasionante. Lo daremos todo y lucharemos hasta la bandera a cuadros".

Porsche 99X Electric, livrea speciale per Londra Foto di: Porsche