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Porsche prueba en Monza el Gen4 de Fórmula E antes de los test de Jarama

El fabricante alemán salió a la pista en el circuito de Brianza con el 975 RSE para recopilar datos sobre el Gen4, que debutará a finales de 2026. Dado que el calendario incluye cada vez más circuitos permanentes y menos circuitos urbanos, resulta importante rodar también en trazados más rápidos.

Gianluca D'Alessandro

Publicado: 18 oct 2026, 9:49

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Porsche Gen4

Foto de: Porsche

Aunque todavía falta un mes para la única sesión de test colectivos prevista en Jarama, cerca de Madrid, del 16 al 20 de noviembre, entre bastidores equipos y fabricantes ya trabajan a pleno ritmo de cara a la próxima temporada. A diferencia de lo que ocurre en Formula 1, de hecho, a los equipos también se les conceden varios días de test privados, que pueden distribuir a lo largo del ciclo técnico.

Para llegar preparada a los test colectivos de Jarama, probando tanto la fiabilidad como las características aero de la nueva Gen4, Porsche salió por sorpresa a pista en Monza para un test con su nuevo 975 RSE y los pilotos oficiales al volante, entre ellos el vigente campeón del mundo Pascal Werhelin, coronado en Londres hace pocas semanas en un intenso final de temporada.

Una cosa, sin embargo, ya es segura: la Gen4 representará un salto generacional para la serie completamente eléctrica, más significativo que todas las evoluciones anteriores juntas. Es un manifiesto de lo que puede hacer lo eléctrico, porque sin traicionar el ADN de esta categoría, que hace de la eficiencia energética su eje central, esta vez el departamento técnico de la FIA y Formula E también ha ido en busca de las prestaciones.

Porsche Gen4

Foto di: Porsche

Pero para expresar esas prestaciones, también hacen falta los trazados adecuados, hasta el punto de que en el calendario de 2027 habrá cada vez menos circuitos urbanos y más pistas permanentes, entre ellas las novedades Austin, Brands Hatch y Zandvoort. Además, también en México se utilizará la misma configuración de Formula 1, con la excepción de una breve chicane en la recta principal para garantizar un punto de recarga adicional.

¿Qué significa todo esto? Que también los equipos de Formula E necesitan pistas adecuadas para evaluar las características aerodinámicas y los consumos en circuitos más exigentes que en el pasado. Si hasta ahora los equipos reservaban a menudo trazados estrechos y sinuosos para sus propias sesiones de pruebas, porque al fin y al cabo reflejaban gran parte de las pistas presentes en el calendario, ahora se necesita un equilibrio distinto. Es cierto que el paquete aerodinámico es igual para todos y lo impone Formula E, pero eso no significa que no haya trabajo de desarrollo detrás. De hecho, los equipos lo estudian en el túnel de viento para comprender sus efectos en los neumáticos, que este año serán completamente nuevos y suministrados por Bridgestone. Dependiendo de cómo reaccionen los neumáticos, también cambia el comportamiento del monoplaza.

Photo by: Porsche

Si en el pasado el agarre era predominantemente mecánico más que aerodinámico, la Gen4 marcará un claro paso adelante en este aspecto, hasta el punto de que la carga generada por el nuevo coche será más del doble que la de la Gen3.

Esto significa que también hacen falta curvas de alta velocidad para evaluar el comportamiento del coche. Por eso el test de Monza, por inusual que sea para Formula E, y además disputado en el trazado completo sin chicanes adicionales, resulta particularmente interesante. Porsche probó tanto la configuración de alta como la de baja carga, recopilando indicaciones valiosas sobre cómo cambiará la dinámica del monoplaza a lo largo del fin de semana.

En clasificación, de hecho, los coches utilizarán la configuración de alta carga para maximizar el rendimiento, igual que en la carrera sprint, mientras que en la prueba larga se adoptará el paquete de baja carga para mejorar la eficiencia y la gestión energética. Según explicaron a Motorsport.com los técnicos implicados en el desarrollo del coche, la diferencia de carga entre las dos configuraciones es significativa, con efectos evidentes también en el comportamiento del monoplaza.

Por eso probar en circuitos más exigentes, donde se alcanzan velocidades elevadas y se puede trabajar en el setup, se está volviendo cada vez más importante también para Formula E.

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