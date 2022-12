Sette Camara: Los pilotos deberán respetar al Gen3

Cargar reproductor de audio

El brasileño comentó que el coche Gen3 era "contraintuitivo" a todo lo que había experimentado antes en un coche, explicando que la dependencia de los sistemas -en particular con la adición de un motor regenerativo delantero y la eliminación de los frenos traseros- quita parte de la responsabilidad a los pilotos.

Explicó que la conducción del Gen3 no dista mucho de la de un coche GT, y que hay que respetar sus límites.

"Con unos pocos días de pruebas, entiendes el coche. Se controla mucho por sistemas y los equipos hacen mucho, está el motor delantero, el motor trasero actúa en la frenada, y es muy contraintuitivo respecto a lo que has estado acostumbrado toda tu vida".

"El Gen2 era algo intuitivo. Este (Gen3) es casi como un coche GT. Y mucha gente dice que con los neumáticos duros te va a ir bien".

"Pero no estoy de acuerdo, porque creo que hay que respetar las limitaciones del coche. Tiene muy poco agarre, pero el coche tiene todos los sistemas que controlan la frenada".

"Si lo conduces por demás, sobrecargas los sistemas y acaba siendo una espiral descendente. Hay que respetar lo que el coche puede hacer, no intentar pasarse. Y esto es algo que no me gusta mucho. Intentaré acostumbrarme".

Sergio Sette Camara, NIO 333 Photo by: Andreas Beil

Sette Camara corrió para el equipo Dragon Penske el año pasado pero, tras su vinculación con DS Automobiles, se ha trasladado al equipo anglo-chino NIO 333 para la temporada 2022-23, y sugirió que era un cambio más grande que cambiar de categoría.

Su ingeniero de carreras de Dragon, Dan Moeller, se ha trasladado también a NIO 333 para continuar su relación, manteniendo un mínimo de familiaridad para el ex piloto de reserva de Red Bull y McLaren en la Fórmula 1.

En declaraciones a Motorsport.com, Sette Camara ha explicado que viaja regularmente al Reino Unido y se queda "horas extra" para acostumbrarse a sus ingenieros de cara a la nueva temporada.

"Cambiar de equipo es un cambio bastante grande; creo que la gente lo subestima porque sigues en el mismo campeonato", declaró Sette Camara.

"En realidad, creo que es un cambio mayor (cambiar de equipo) que cambiar de serie. Porque, por ejemplo, si lo piensas, pasar del Gen2 aa Gen3 es casi como un cambio de serie, esa maquinaria es completamente diferente, y la Fórmula E cambia al menos dos o tres circuitos al año".

"En muchos sentidos, es casi como una nueva serie, coche completamente diferente, puesta a punto completamente diferente, necesidad de aprender todo desde cero, siempre hay que aprender trucos diferentes".

"Pero esa es una variable común para todos, todo el mundo está pasando por estos cambios, pero los equipos, sólo unos pocos pilotos van a cambiarlos. Y cuando cambias de equipo, tienes que aprender a trabajar con gente diferente".

"Estoy haciendo todo lo posible para reunirme en casa antes de que empiece la temporada. Han sido unos meses muy intensos, en los que he ido mucho al Reino Unido, me he quedado más horas con el equipo para conocer a la gente".

"Lo que ayuda es que casualmente mi ingeniero de carrera es el mismo que el de Dragon. Es un lugar en el que un tipo al que conoces, está muy cerca del coche, y puede ayudarme en esa fase de transición definitivamente. Sería mucho más difícil si todo el mundo fuera completamente nuevo".