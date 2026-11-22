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GP de Macao: Kean Nakamura-Berta logra la victoria tras un choque de Enzo Deligny

El junior de Williams triunfa con los famosos colores de Theodore tras forzar al líder inicial Deligny a cometer un error en Lisboa

Stephen Lickorish

Editado: 22 nov 2026, 13:00

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Kean Nakamura-Berta

Foto de: Macau Grand Prix Organizing Committee

Kean Nakamura-Berta consiguió una cómoda victoria en el Gran Premio de Macau después de forzar al líder inicial Enzo Deligny a cometer un error en Lisboa.

Fue un inicio complicado en las primeras curvas para los pilotos que largaban en la primera fila, ya que Mattia Colnaghi, segundo, tuvo problemas para arrancar, mientras que el poleman Rashid Al Dhaheri quedó bajo ataque de inmediato.

Deligny se animó por el exterior del junior de Mercedes en Mandarin para tomar la punta, antes de que Al Dhaheri perdiera luego posiciones con Nakamura-Berta y Yuki Sano en la recta hacia Lisboa.

Nakamura-Berta, piloto junior de Williams, pasó las siguientes vueltas presionando a Deligny antes de que se activara un breve período de safety car cuando Reza Seewooruthun, noveno, fue tocado contra las barreras a la salida de Mandarin por Jules Roussel, ganador de la F4 World Cup del año pasado.

Nakamura-Berta siguió manteniéndose a alrededor de medio segundo de Deligny tras el relanzamiento hasta que de repente se acercó en la vuelta 10 de 16.

El piloto de SJM Theodore Racing estaba pegado a la cola de Deligny en la recta hacia Lisboa y el líder estiró la frenada todo lo que se atrevió, pero fue demasiado tarde y terminó impactando contra las barreras.

Esto le regaló a Nakamura-Berta una enorme ventaja de 3.5s, que le permitió administrar hasta la bandera para llevarse la victoria.

El piloto japonés-eslovaco nacido en Gran Bretaña, que fue tercero en la clasificación de la Formula Regional European Championship de este año, se resarció de la decepción de haber abandonado por accidente en la F4 World Cup del año pasado.

Su amplio margen se vio favorecido por el hecho de que el piloto de R-ace GP Al Dhaheri pasó varias vueltas atrapado detrás del monoplaza de TOM'S Formula Regional de Sano.

El ganador de la carrera clasificatoria finalmente encontró la forma de pasar por el exterior de Mandarin en la vuelta 12, pero le quedaba demasiado por hacer para acercarse a Nakamura-Berta en los tres giros restantes.

Alex Ninovic

Photo by: Macau Grand Prix Organising Committee

Alex Ninovic realizó una maniobra similar sobre Sano en Mandarin en la vuelta siguiente para volver a su posición de salida, tercero en la parrilla.

El campeón 2025 de GB3 comenzó entonces a pelear con Al Dhaheri, y lo superó con potencia en la recta hacia Mandarin en la última vuelta para terminar segundo, a 2.456s del ganador.

El compañero de equipo de Nakamura-Berta, James Egozi, también superó a Sano en los tramos finales para asegurar el cuarto lugar.

Sano luego perdió posición con su compatriota japonés Taito Kato (ART Grand Prix) en la última vuelta, pero después impactó contra Kato en Lisboa al intentar responder, y Matteo De Palo, sin visibilidad, se los llevó puestos.

Esto significó que Alex Powell (Prema) y Ernesto Rivera (Van Amersfoort Racing) completaran los seis primeros, mientras que Colnaghi finalmente fue clasificado 11° después de sus problemas en la largada.

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