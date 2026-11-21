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GP de Macao: Rashid Al Dhaheri gana la carrera clasificatoria seguido de Mattia Colnaghi
El piloto de R-ace GP tomó la punta en la largada, pero enfrentó una amenaza de Mattia Colnaghi al final de la carrera
Stephen Lickorish
Publicado: 21 nov 2026, 11:16
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Rashid Al Dhaheri
Foto de: Macau Grand Prix Organizing Committee
Rashid Al Dhaheri se llevó la victoria en la carrera clasificatoria del Gran Premio de Macao después de superar al poleman Alex Ninovic en la largada y resistir un ataque en la última vuelta de Mattia Colnaghi.
El piloto de Rodin, Ninovic, había marcado el ritmo durante una primera sesión de clasificación del jueves muy interrumpida, que tuvo cinco banderas rojas, antes de una Q2 del viernes afectada por la lluvia, pero el australiano no tuvo una buena salida desde la pole y quedó inmediatamente bajo presión de Al Dhaheri.
El piloto de R-ace GP, que terminó cuarto este año en la clasificación del Formula Regional European Championship, había tomado la punta antes de la primera curva, mientras que Colnaghi, piloto junior de Red Bull, relegó a Ninovic al tercer lugar en la llegada a Lisboa.
Colnaghi, que se había mostrado rápido en la primera práctica pero no pudo repetirlo durante la caótica clasificación, comenzó entonces a recortar la diferencia con Al Dhaheri.
Esta era de 1.1 segundos al final del primer giro y siguió fluctuando entre apenas por debajo y apenas por encima de un segundo durante buena parte de la carrera.
Pero Colnaghi se acercó de repente a menos de medio segundo en la penúltima vuelta y lanzó un ataque en Lisboa por última vez, aunque nunca pudo ponerse a la par de su rival.
Colnaghi, con un auto del equipo MP Motorsport, tuvo por lo tanto que conformarse con largar desde la primera fila en la carrera principal del domingo, al terminar a solo 0.251s en la línea de meta.
Mattia Colnaghi
Photo by: Macau Grand Prix Organizing Committee
Ninovic se alejó del dúo de punta para quedar a 3s de Al Dhaheri, pero el campeón de GB3 del año pasado nunca estuvo bajo presión por el tercer puesto, mientras que el piloto de Pinnacle Motorsport, Enzo Deligny, fue cuarto.
El junior de Williams, Kean Nakamura-Berta, fue quinto durante buena parte de la carrera, pero fue superado por el protagonista de Indy NXT, Tymek Kucharczyk, en las etapas finales.
Pese a todo el drama durante la clasificación, la carrera tuvo relativamente pocos incidentes, con el único choque importante en la tercera vuelta, cuando Taito Kato tocó a Kabir Anurag saliendo de Lisboa, lo que dañó la suspensión del monoplaza de RPM de este último.
Aunque esto obligó a Anurag a detenerse en pista, su coche fue retirado rápidamente sin necesidad de una neutralización.
También en problemas estuvo Sebastian Wheldon, que entró en boxes a mitad de distancia después de haber sufrido al volante de un chasis nuevo, luego de que su coche original se partiera en dos tras un accidente en las Esses que provocó una de las múltiples interrupciones de la clasificación.
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