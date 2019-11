Una piloto gana en la F4 en Abu Dhabi

Participando en una carrera no puntuable, pero repleta de pilotos asiduos en el Campeonato de Emiratos Árabes Unidos de F4, la oriunda de Abu Dhabi se hizo con la pole position y alcanzó la victoria por más de tres segundos.

En el proceso venció a Nicola Marinangeli y Alex Connor, ambos pilotos de los dominadores de la F4 EAU, Xcel Motorsport.

"Es una sensación increíble, hacerlo en mi ciudad natal y en mi circuito de casa", declaró Al Qubaisi a Motorsport.com.

"Tengo a mucha gente de mi pueblo mirando. Fue un gran honor y una sensación increíble.

"Los comisarios y la gente del paddock me felicitaban y me daban las gracias, así que fue una sensación increíble".

Al Qubaisi no fue la única mujer en la parrilla, ya que participaron cuatro más. La hermana de Al Qubaisi, Hamda, quien ocupó el quinto lugar, Scot Logan Hannah obtuvo el octavo puesto y Reema Juffali, de Arabia Saudita, fue la última clasificada en el puesto 12.

Al Qubaisi ha competido en el Campeonato Italiano de F4 con el equipo Abu Dhabi Racing by Prema durante las dos últimas temporadas, con un 12° puesto como su mejor resultado en 2018.

En ese mismo año, en Ad Diriyah, se convirtió en la protagonista de las pruebas del coche de Fórmula E de Virgin, en un gran avance para las mujeres, justo después de que Arabia Saudita empezara a permitir a las mujeres conducir por las carreteras públicas.

Cuando se le preguntó si la victoria de la carrera era importante para asegurar futuros acuerdos, Al Qubaisi le dijo a Motorsport.com: "Es realmente importante para que pueda ganar exposición y oportunidades de patrocinio para el próximo año, no teníamos ningún acuerdo de patrocinio, pero creo que ahora, después de ganar, debería abrirme nuevas puertas y nuevas oportunidades.

"Todavía no he decidido en qué campeonato competiré, pero estoy segura de que me voy a quedar con Prema. Seguiré corriendo en Europa".

Al Qubaisi confirmó que no descartaría una oportunidad en la Serie W, el campeonato femenino.

Y añadió: "La Serie W es una buena oportunidad para obtener más kilometraje, experiencia en pista. No me importaría competir también allí".