Montoya sobre su hijo: Sebastián es más inteligente y técnico que yo

En Silverstone, donde la Fórmula 1 corre de nuevo este fin de semana, pero unos 15 años atrás, Juan Pablo Montoya conseguía su primera victoria como parte del equipo McLaren Mercedes. Sería la primera de tres para él ese año, marcado por su lesión en el hombro que lo mantuvo al margen en dos carreras, Bahrein y San Marino.

Pero la de Gran Bretaña sería además su primera victoria desde que se convirtió en padre, pues en abril de ese año, mientras estaba aun convaleciente, nacía su primogénito Sebastián. El pequeño de apenas meses estuvo en brazos de Connie frente al podio ese día. Ya se hacía costumbre ver el coche de bebé rodando por el paddock con el pequeño Montoya abordo.

Sebastián empezó a rodar en karts cuando tenía 3 años y su padre ya era piloto de NASCAR. Sin embargo, según él, iba muy despacio y no le gustaba, tanto así que solo hasta los 7 años, y después de rodar junto a su padre los miércoles o jueves entre una carrera y otra de NASCAR, a veces también con su hermana menor Paulina, finalmente debutó competitivamente.

“Originalmente, cuando yo era chiquito, cuando mi papá estaba corriendo al final de NASCAR, me acuerdo que entraba a YouTube y encontraba videos de carreras antiguas de IndyCar o las 500 millas y Fórmula 1 no me gustaba porque era muy marcado el dominio de algunos equipos,” cuenta Sebastián, quien a sus 15 años debutará este fin de semana en la Fórmula 4 italiana.

“En IndyCar las carreras eran mucho más parejas… y entonces de chiquito me fascinaba IndyCar y todavía me fascina, pero cuando ya fui más grande me empezó a llamar más la atención Fórmula 1, la velocidad que tienen es mucha y es lo que más me gusta ahora.”

El ganador de la carrera, Juan Pablo Montoya, Team Penske Chevrolet, durante la sesión de fotos del Photo by: IndyCar Series

Es apenas normal que el hijo de un piloto profesional quiera seguir el camino de su padre, de ahí los Hill, Villeneuve, Rosberg, Verstappen y otros que probablemente vienen en camino. Sin embargo en ocasiones hay la sensación de que la carrera de los hijos inicia como consecuencia de un deseo del padre de prolongar la suya, o la presión del entorno en el que ha crecido.

Según Juan Pablo, todavía piloto profesional y campeón defensor de la serie IMSA, ese no es el caso de la familia Montoya.

“Él quiere,” dice Juan Pablo sobre Sebastián. “Quien quiere volverse piloto profesional es él. Estamos en Europa porque él quiere Fórmula 1 y yo le dije ´quiera lo que quiera hay que ir a Europa’. Hay que ir a donde está el mejor nivel, hay que buscar lo más duro.”

“Al principio va a ser difícil, pero no hay afán. Hay que aprender a ganar, a hacer las cosas, a cometer errores, a recuperarse de los errores, habrá cosas en las que será muy bueno y otras en las que le faltará mucho y ahí es donde habrá que trabajar y mejorar.”

Sebastián completó cerca de siete años en los karts, formándose en Estados Unidos pero dando el salto a campeonatos europeos y mundiales en sus últimas dos temporadas, en las cuales vio su mayor crecimiento, como piloto oficial de la emblemática marca Tony Kart.

Sebastian Montoya

Basado en Miami, donde ha crecido, su camino podría haber sido más lógico en una serie local de la escalera hacia IndyCar, pero el primer paso de Sebastián en el automovilismo siempre ha estado claro. Como lo hizo su abuelo Pablo en su momento con Juan Pablo llevándolo al competido automovilismo británico, el fogueo inicial al más alto nivel es clave para la formación.

“Uno no puede ir a correr donde es fácil conseguir resultados, uno debe ir a correr donde es más difícil para crecer de verdad como piloto,” dice Juan Pablo, quien anticipa que para Sebastián será un desafío su primera temporada.

Las restricciones de movilidad consecuencia de la pandemia de COVID-19 le impidieron viajar antes a Europa, por lo cual su programa de pruebas previas a su debut se ha limitado a cinco días este año, mientras que sus compañeros de equipo han completado cerca del doble o más del kilometraje.

Juan Pablo cree sin embargo que con el paso de las carreras será una deficiencia que podrá suplir, pues realmente sus ojos están puestos más adelante, aunque para Sebastián se trate del hoy y de la siguiente carrera.

“Hay que prepararse lo mejor posible para llegar a Fórmula 3, porque ahí no tienen nada de práctica ni tiempo en pista. Cuando uno llega a ese nivel tiene que ser ya un muy bien piloto, tiene que entender todo muy bien porque ahí sí ya hay que empezar a ganar.

“Ahora no hay afán, pero hay que prepararse muy bien y hacer todo lo que tiene que hacer.”

Sebastian Montoya, Prema Powerteam Photo by: Prema Powerteam

Juan Pablo es padre, mentor, coach, patrocinador, manager y mucho más para Sebastián en pista. Por ello, siempre le ha planteado a su hijo la que espera convertir en su profesión como un todo que debe también disfrutar, incluso en los días difíciles.

Competitivamente también lo ha formado con su molde, el del piloto que siempre ha buscado el hueco donde no existe para adelantar.

“En general, yo creo que pasarla bien por la dedicación que hay que poner en esto y el trabajo es mucho, y si uno no la pasa bien no va a trabajar igual,” dice Sebastián sobre los mejores consejos que le ha dado su padre.

“Eso, y me decía que tenía que adelantar porque si no, era mejor ´ir a hacer fila al banco´. La única manera en la que adelantaba cuando era pequeño era pegándole a la gente por detrás. Pero ese consejo siempre lo recuerdo.”

Sebastian Montoya, Prema Powerteam Photo by: Prema Powerteam

Discusiones han tenido y tendrán, pero han intentado por sugerencia de un profesional, separar los roles de padre y coach para no permitir que lo que ocurra en pista afecte su vínculo más importante, algo necesario porque Juan Pablo reconoce que es muy exigente con Sebastián, en quien reconoce virtudes que él no ha tenido, tanto dentro como fuera del auto.

“Una de las cosas en las que Sebastián es muy superior a mí es que en la parte técnica es mucho más avanzado. Él no se da cuenta, pero yo que trabajo con otros niños y gente joven, veo que su nivel técnico es muy alto, aunque él es muy exigente porque quiere siempre que el carro esté perfecto.”

“Pero eso es muy bueno porque él sabe lo que quiere del carro y cuando se lo dan, va muy, muy rápido.”

“Definitivamente es más inteligente que yo, a veces se le ´cruzan los cables´, pero toma muchas mejores decisiones que yo.”

“Y fuera del auto, la gente que no me conoce me ve y dice ‘qué tipo tan antipático’, en cambio lo ven a él y sin conocerlo dirán ‘qué tipo tan querido’”, agrega en medio de una carcajada.

Sebastián hace parte de una tercera generación de una familia de pilotos internacionales que inició con Diego, tío abuelo de Sebastián, quien debutó en las 24 Horas de Le Mans con Sauber en 1983.

Inicia este fin de semana el camino para él, para Juan Pablo y el Team Montoya. Todas sus carreras podrán seguirlas en vivo a través de Motorsport.com.

