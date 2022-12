Maite Cáceres: 2022 fue un año de mucho aprendizaje en Estados Unidos

Cargar reproductor de audio

Después de apenas un puñado de carreras en monoplazas en su Uruguay natal, Maite Cáceres inició este año su carrera deportiva en el exterior tomando parte de la temporada de Fórmula 4 Estadounidense con el equipo International Motorsport, con quien también disputó las últimas dos rondas del USF Juniors Presented by Cooper Tires.

Con apenas 19 años al iniciar la temporada, fue una campaña de grandes desafíos para la piloto uruguaya, quien logró cumplir los todos objetivos planteados al comenzar su aventura en Estados Unidos a la vez que iniciaba sus estudios de Ingeniería Química al otro lado del Océano Atlántico en Barcelona, España.

Mientras evalúa sus opciones para continuar creciendo deportivamente en 2023, con posibilidades para competir tanto en Estados Unidos como en Europa, Maite Cáceres conversó con Motorsport.com para analizar su temporada.

Motorsport.com: ¿Qué balance hacés de tu 2022 en Estados Unidos?

Maite Cáceres: El balance es positivo. Fue mi primer campeonato completo en monoplazas viniendo con muy poca experiencia de solamente tres carreras en la F4 Uruguaya, donde los autos no tenían nada que ver a lo que manejé este año.

Fue una temporada de mucho aprendizaje en las pistas de Estados Unidos, que son increíbles. Competí en Road America, Mid-Ohio, el Circuito de las Américas, que son pistas donde corre la IndyCar, la Fórmula 1, batallando con muchos autos, que es algo que no había tenido. Estoy muy contenta con el progreso. Cada batalla por un puesto era a morir, con el cuchillo entre los dientes por conseguir esa posición.

Motorsport.com: ¿Cuál fue el desafío más grande que enfrentaste?

Maite Cáceres: Sin duda ir a circuitos nuevos, grandes pistas. Yo venía de correr en un solo circuito, El Pinar de Montevideo. Además, en la F4 USA había muchas banderas rojas, banderas amarillas, que en los entrenamientos se me hacía complicado. Lo mismo con el equipo, que era nuevo y crecimos juntos. Pero a veces teníamos que desarrollar la puesta a punto del auto para el circuito y lo que me quedaba cómodo a mí en el fin de semana de carreras.

Creo que el desafío más grande fue ir a estos circuitos sin poder entrenar antes. La categoría nos dejaba entrenar si era con otro auto, que no sea el F4, y yo no tenía esa posibilidad económica. Entonces íbamos con desventaja de no conocer el circuito más que en el simulador, que ayuda muchísimo, pero no es lo mismo.

Maite Cáceres prueba en el simulador.

Motorsport.com: ¿Cuánto sentís que creciste como piloto a lo largo del año?

Maite Cáceres: Hubo un progreso desde que empecé la primera carrera hasta que terminé la última, no solo en tiempos, en el manejo del auto y cómo desarrollarlo, sino también la comunicación con el ingeniero, en todo eso hubo un crecimiento importante. Se iba trabajando en qué era lo que me gustaba, cómo empezar y eso se ve en el progreso. Para mí el balance es muy positivo porque el objetivo era ganar experiencia.

Motorsport.com: ¿Cómo fue trabajar con Al Unser Jr. cuando corriste en su equipo, Future Star Racing?

Maite Cáceres: Fue una gran experiencia. International Motorsport tenía un compromiso con un campeonato de karting en Las Vegas, me permitieron correr con Future Star Racing , el equipo de Al Unser Jr., y él estuvo trabajando conmigo acerca de mi manejo. Fue un solo fin de semana con solo dos entrenamientos y entrecortados por las banderas en pista, no fue fácil hacer la adaptación al auto porque se sentía diferente al que estaba manejando en International Motorsport, por más que supuestamente era todo lo mismo.

También tenía que adaptarme a un equipo con mecánicos e ingenieros nuevos. Igual así logré mi mejor clasificación en la categoría. Fue un honor trabajar con el Sr Unser Jr, que estuvo muy atento, viendo la telemetría conmigo, los videos, y me daba consejos de cómo mejorar. Y son consejos que no escuchas de otra gente. Son de un piloto que sabe lo que estás pensando vos en ese momento. Usualmente un ingeniero te dice cómo hacer algo, pero cuándo hablás con un piloto que vio tantos otros pilotos y tiene su propia experiencia, te dice dos formas de analizar tu manejo que no es habitual.

Y a la vez trabajamos juntos una estrategia, porque en una de las carreras estaba lloviendo. Paraba y llovía y había que ver con qué neumáticos salir. Tuvimos un intercambio de qué hacer y yo le pude dar mi opinión y le pareció bien mi estrategia. Esas son las cosas que te llevás. Estuve evaluando situaciones con Al Unser, algo que no me imaginaba. Y me escuchaba lo que decía. A veces pensás que una persona así, que toma las decisiones en el equipo, no te escucha porque ya tiene mucha experiencia y él en cambio valoraba lo que decía. Por más que él tenía la última palabra, escuchaba lo que yo decía y qué me parecía. Y eso es lo que te enriquece y se reflejó en los tiempos y posiciones de pista.

Maite Cáceres

Motorsport.com: ¿Qué planes tenés para el año que viene?

Maite Cáceres: Todavía estamos hablando de qué vamos a hacer el año que viene. No cierro las puertas para nada, ni de Estados Unidos ni Europa. Hay varias opciones gracias a Dios para elegir para el año que viene. Mi sueño es poder llegar a la Fórmula 1. Creo que el sueño es llegar a las categorías de más alto rendimiento. Hoy en día está la F1 y la IndyCar, que está creciendo muchísimo. No cierro las puertas de ninguno de los dos caminos. La que tengamos chances, vamos. Pero estamos conversando al respecto todavía.

Motorsport.com: ¿Qué opinás de la F1 Academy, la nueva categoría que impulsa la Fórmula 1 para mujeres?

Maite Cáceres: Me parece bárbaro que la Fórmula 1 haya creado otra categoría para impulsar y ayudar sobre todo económicamente a las mujeres. Estoy interiorizada al respecto. De todos modos me gustaría también poder continuar en un campeonato mixto, por así decirlo.

Motorsport.com: Estudiar en España mientras competís en Estados Unidos. ¿Cómo se combinaron las dos cosas?

Maite Cáceres: ¡Por suerte mis padres no me exigen terminar en cuatro años ni nada así! Se hace difícil con los viajes y entrenamientos, pero no es imposible. Este año a su vez crecí mucho no solamente deportivamente, sino también a nivel personal al viajar por todo el mundo y comenzar la carrera de Ingeniera Química. Tuve la oportunidad de ir a las 24 Horas de Le Mans, al GP de Francia de Fórmula 1 en Paul Ricard. Al estar corriendo en una categoría como esta se me abrieron las puertas para poder ir a estos eventos donde ves cosas nuevas y aprendes muchísimo. Estar en Europa te abre las puertas a conocer otras categorías, lo cual es muy bueno.

