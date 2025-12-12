¿Qué le espera a Ben Sulayem tras su controvertido mandato en la FIA?

Mohammed Ben Sulayem ha sido reelegido sin oposición para un nuevo mandato como presidente de la FIA , antes de la noche de entrega de premios del organismo rector del automovilismo, que tendrá lugar el viernes en Uzbekistán.

El emiratí, de 64 años, seguirá al frente de la FIA cuatro años más, tras suceder a Jean Todt a finales de 2021. Aunque otros tres candidatos habían anunciado que se presentarían contra Ben Sulayem para 2025: Tim Mayer, Laura Villars y Virginie Philippot, ninguno pudo designar a los siete vicepresidentes -dos de Europa y uno de cada una de las restantes regiones del mundo definidas por la FIA- necesarios para presentarse formalmente.

Sólo había un representante elegible en Sudamérica: Fabiana Ecclestone, esposa del ex presidente de la F1 Bernie, que ya había declarado su apoyo a Ben Sulayem. Por lo tanto, cualquier otra candidatura se consideraba discutible, ya que no había otros miembros del Consejo Mundial del Motor de la FIA procedentes del continente de los que los demás candidatos pudieran obtener apoyo.

En la elección anterior, Ben Sulayem había derrotado a Graham Stoker en la presidencia; Stoker contaba con el apoyo de Carlos García Remohi, del Automóvil Club Argentino, que había formado parte de la candidatura de Todt en 2017.

La imposibilidad de que se presentaran otros candidatos ha sido objeto de acciones legales por parte de Villars, que recurrió a los tribunales franceses con la esperanza de suspender por completo las elecciones. Aunque permitió que continuara la elección, en febrero del año que viene se celebrará una primera vista para examinar a fondo el proceso electoral en su totalidad. Hasta entonces, Ben Sulayem seguirá siendo Presidente de la FIA.

2021-22: Elegido presidente, investigación sobre el final de la F1 de 2021

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

En las elecciones de diciembre de 2021, Ben Sulayem fue elegido por encima de Stoker con el 61,62% de los votos de los miembros de la FIA. Una de sus tareas más inmediatas fue encargar una investigación sobre el polémico final de temporada de Fórmula 1 en 2021, tras la victoria en el último suspiro de Max Verstappen sobre Lewis Hamilton. Los dos llegaron a la carrera empatados a puntos, pero Hamilton había liderado la mayor parte del gran premio y estaba listo para conseguir su octavo título mundial, al menos antes de que el accidente de Nicholas Latifi en la curva 14 provocara la salida del coche de seguridad.

Hamilton no entró en boxes porque Mercedes temía perder la posición en pista, mientras que Verstappen se detuvo para montar los neumáticos blandos. La carrera parecía que iba a terminar bajo el coche de seguridad, pero el director de carrera Michael Masi permitió que los cinco coches entre Hamilton y Verstappen salieran solos, preparando la carrera para un enfrentamiento en la última vuelta. Verstappen, con neumáticos más frescos, despachó a Hamilton en la curva 5 para hacerse con el título.

Mercedes apeló los resultados de la carrera. La investigación giraba en torno a la interpretación de Masi de la norma que establecía que "cualquier coche que haya sido doblado por el líder estará obligado a adelantar a los coches de la vuelta de cabeza y al coche de seguridad", y que el australiano no consideraba que "cualquier" fuera "todos" (el reglamento se actualizó a raíz de la investigación, y ahora sí dice "todos"...).

También se afirmaba que Masi había "llamado al coche de seguridad para que volviera al pitlane sin que hubiera completado una vuelta adicional, como exige el Reglamento Deportivo de la Fórmula 1 (artículo 48.12)". Por ello, Masi fue destituido como director de carrera y sustituido por Niels Wittich y Eduardo Freitas. Freitas dimitió más tarde y Wittich fue sustituido como único director de carrera por Rui Marques. Sin embargo, la FIA declaró que los resultados no podían modificarse y Mercedes retiró su recurso.

La FIA también introdujo su Centro de Operaciones Remotas, para ofrecer apoyo a los comisarios de forma similar al árbitro asistente virtual (VAR) del fútbol.

Ben Sulayem comentó más tarde, en 2022, que, debido a la percepción de protección de Masi y a la falta de profundidad de la investigación, "en aquel momento, quizá el informe [de Abu Dabi] no era suficiente".

También tuvo que guiar a la FIA a través de un inminente caso de infracción de patentes, ya que el inventor del sistema de protección de la cabeza halo, Jens H. S. Nygaard, había presentado un recurso legal contra el organismo rector. Las dos partes llegaron a un acuerdo extrajudicial.

2023 - Enfrentamiento con la FOM por la valoración de 20.000 millones de dólares; resurgen antiguos comentarios

Gianni Infantino, Presidente de la FIFA, y Mohammed Ben Sulayem, Presidente de la FIA. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

En enero de 2023, un informe de Bloomberg afirmaba que Liberty Media había rechazado una oferta de 20.000 millones de dólares del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí por la F1. Liberty había comprado los derechos comerciales del campeonato en 2017, y había experimentado un crecimiento colosal de su valor gracias a su mayor presencia en los principales medios de comunicación.

Ben Sulayem acudió a las redes sociales para dejar clara su oposición a lo que calificó de "precios inflados".

"Se aconseja a cualquier comprador potencial que aplique el sentido común, considere el bien mayor del deporte y venga con un plan claro y sostenible, no sólo con mucho dinero", escribió.

"Es nuestro deber considerar cuál será el impacto futuro para los promotores en términos de aumento de las tasas de acogida y otros costes comerciales, y cualquier impacto adverso que pueda tener en los aficionados".

El departamento jurídico de la F1 difundió una carta enviada a Ben Sulayem en la que se le acusaba de "interferir" en los aspectos comerciales del campeonato. En 2000, Max Mosley, ex presidente de la FIA, concedió a Formula One Management (FOM), propiedad de Liberty Media, un contrato de arrendamiento de 100 años de los derechos comerciales de la F1, con la condición de que el organismo rector no influyera ni se involucrara en modo alguno en el aspecto comercial de la F1.

En la carta se afirmaba que: "La FIA se ha comprometido inequívocamente a no hacer nada que perjudique la propiedad, gestión y/o explotación de esos derechos. Consideramos que esos comentarios, realizados desde la cuenta oficial del presidente de la FIA en las redes sociales, interfieren con esos derechos de manera inaceptable".

Comentarios que Ben Sulayem había hecho en 2001 en su página web personal, afirmando que no le gustaban "las mujeres que se creen más listas que los hombres, porque no lo son en verdad". Ben Sulayem incluye a dos mujeres (Ecclestone y Anna Nordkvist, directora ejecutiva del Rally de Suecia) en su lista presidencial para 2025.

2024: Un denunciante acusa a Ben Sulayem de interferir en el resultado de una carrera; acciones legales y dimisiones.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, provisionalmente 3º, celebra con su equipo en Parc Ferme Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

En el Gran Premio de Arabia Saudí de 2023, Fernando Alonso terminó tercero en la carrera, pero fue degradado a la cuarta posición cuando los comisarios señalaron que una penalización de cinco segundos -tomada por estar demasiado lejos de su cajón en la parrilla- se cumplió incorrectamente en el pitlane, ya que un mecánico aparentemente había tocado el coche con el gato trasero durante la cronometrada.

Aston Martin tuvo éxito con el derecho de revisión y consiguió que se anulara la penalización, ya que el director deportivo Andy Stevenson pudo demostrar casos anteriores en los que situaciones similares habían quedado impunes.

Un denunciante afirmó que Ben Sulayem se había puesto en contacto con el jeque Abdullah bin Hamad bin Isa Al Khalifa, vicepresidente deportivo de la FIA para Oriente Medio y el Norte de África, para asegurarse de que se anulaba la sanción.

Ben Sulayem se enfrentó a nuevas acusaciones, ya que la BBC informó de que se había dicho a otro denunciante que no homologara el circuito de Las Vegas en 2023. Tras los retrasos en la homologación del circuito debido a las obras de construcción locales, se alegó que Ben Sulayem quería que los que inspeccionaran el circuito encontraran problemas con la pista, aunque finalmente no se encontró ninguno.

Él rebatió esas acusaciones, afirmando que "el presidente de la FIA es quien firma la homologación de la nueva pista, o de todas las pistas. Yo lo apoyé. Podía haber dicho que no [porque no estaba listo a tiempo para la inspección]. Pero en cuanto mi equipo dijo que era seguro -porque soy piloto, me importa el bienestar de los pilotos y de la gente que les rodea, nuestro personal y los comisarios- [lo aprobé]".

Tras una investigación realizada por el responsable de cumplimiento de la FIA y su comité de ética, compuesto por seis personas, Ben Sulayem fue absuelto de ambas acusaciones. Una carta firmada conjuntamente por 34 clubes miembros de las Américas ofrecía su apoyo a Ben Sulayem, que recomendaba "que la FIA inicie acciones legales contra aquellos que, sin motivo, calumnien a la FIA y a sus dirigentes".

Mohammed Ben Sulayem, Presidente de la FIA Foto de: Red Bull Content Pool

Por otra parte, Ben Sulayem ratificó la introducción de un nuevo departamento de oficiales, garantizando que más comisarios puedan ser contratados y formados para garantizar la cobertura de los eventos gobernados por la FIA, especialmente teniendo en cuenta la inflación de los calendarios de carreras, sobre todo a medida que la F1 avanza hacia unas agotadoras 24 carreras al año. La FIA también introdujo una serie de nuevas soluciones para los límites de las pistas de F1, con líneas más claras y pequeños parches de grava fuera de la pista, para limitar la necesidad de eliminar vueltas y provocar cambios significativos en las clasificaciones de las carreras.

Bajo su égida, la FIA también anunció planes para endurecer las multas a los pilotos ampliando lo que podría calificarse como conducta antideportiva; en las sesiones oficiales de la FIA, los pilotos de F1 podrían ser multados con hasta 40.000 euros por insultar. Esto siguió al uso del lenguaje de Verstappen en la conferencia de prensa del jueves en Singapur, donde fue convocado por los comisarios y se le dijo que estaba "obligado a realizar un trabajo de interés público" en Ruanda en torno al evento de entrega de premios del año pasado en Kigali. Verstappen respondió optando por dar respuestas mínimas durante el resto del fin de semana en las conferencias de prensa de la FIA, en lugar de hablar con los medios de comunicación fuera.

Esta polémica también se extendió a 2025, cuando Adrien Fourmaux fue sancionado con una multa de 30.000 euros (20.000 de ellos suspendidos) por insultar en una entrevista al final de la etapa en el Rally de Suecia de febrero. Los pilotos del Campeonato del Mundo de Rallyes apoyaron a Fourmaux y formaron la Alianza Mundial de Pilotos de Rallyes (WoRDA) para protestar por la decisión. Por ello, los pilotos dieron respuestas mínimas, o sólo hablaron en su lengua materna, en las entrevistas. Finalmente, la FIA y la WoRDA llegaron a un acuerdo por el que las multas sólo se extenderían a las sesiones oficiales de las ruedas de prensa, liberando de sanciones a cualquier mala expresión en caliente.

En mayo de 2024, la consejera delegada Natalie Robyn había dejado su cargo en la FIA después de sólo 18 meses, tras la salida del director deportivo Steve Nielsen (ahora jefe de equipo de Alpine), el director técnico de monoplazas Tim Goss (ahora en Racing Bulls) y la líder de la comisión femenina Deborah Mayer.

Además, la directora ejecutiva de la Academia de F1, Susie Wolff, también emprendió acciones legales contra la FIA alegando difamación, ya que la FIA había decidido iniciar una investigación sobre una denuncia de conflicto de intereses presentada contra ella por un medio de comunicación, que afirmaba que había compartido información clasificada con su marido y director ejecutivo de Mercedes, Toto Wolff.

El departamento de cumplimiento de la FIA archivó la investigación, tras comprobar que no se había cometido ninguna infracción. El medio de comunicación sugirió que otro director de equipo de F1 había avisado a la FIA, pero los otros nueve equipos de la parrilla apoyaron a Wolff de forma coordinada y negaron que ninguno de ellos hubiera estado implicado.

2025: Reid deja la vicepresidencia, Ben Sulayem gana las elecciones

Robert Reid, FIA Foto de: JEP / Motorsport Images

En abril, Robert Reid anunció su dimisión como vicepresidente deportivo de la FIA, alegando una "ruptura de los estándares de gobernanza" y "decisiones críticas tomadas sin el debido proceso".

Reid, junto con el jefe de Motorsport UK, David Richards, no pudo asistir a un Consejo Mundial del Motor por negarse a firmar un acuerdo de confidencialidad. Esto siguió a una serie de estatutos modificados, firmados a finales de 2024, que limitaban de hecho la responsabilidad dentro del órgano de gobierno. Tanto a Ben Sulayem como al presidente del Senado de la FIA, Carmelo Sanz De Barros, se les concedió supervisión y autoridad sobre todas las quejas éticas.

Una de las principales quejas de Reid era la supuesta elusión por parte de la FIA de su propia estructura de gobierno para llevar la promoción del Campeonato del Mundo de Rallycross a su propia jurisdicción. En su lugar, Ben Sulayem propuso que el jefe de M-Sport, Malcolm Wilson, se convirtiera en su nuevo adjunto, lo que fue ratificado posteriormente en otra reunión del WMSC.

En ese momento, empezaron a surgir posibles candidatos a la FIA; el campeón del WRC Carlos Sainz Sr. consideró la posibilidad de presentarse contra Ben Sulayem, pero finalmente optó por no presentar formalmente su candidatura. Ben Sulayem respondió al interés de Sainz con una carta de 36 clubes automovilísticos de las Américas, todos ellos mostrando su apoyo al titular.

El ex comisario Tim Mayer anunció más tarde su candidatura en el Gran Premio de Gran Bretaña, y la piloto suiza Villars y el periodista belga Philippot también se lanzaron al ruedo. Sin embargo, al no poder completar sus candidaturas con un representante de Sudamérica, Ben Sulayem se presentó sin oposición, y su segundo mandato se anunció el viernes en Tashkent.

¿Qué será lo próximo?

Carlos Sainz Sr. con Mohammed Ben Sulayem, Presidente de la FIA Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

El manifiesto de Ben Sulayem afirma que desea continuar con su promesa de 2021 de duplicar la participación del automovilismo a nivel mundial, lo que ha visto un crecimiento de las categorías de bajo coste en muchos de los clubes miembros más pequeños. La FIA introdujo su "Plan Global de Karting" a finales de 2024 para ampliar la introducción de series de karting afiliadas a la FIA en más autoridades deportivas nacionales.

También afirma que ha eliminado la deuda de 20 millones de dólares que Ben Sulayem encontró al asumir la presidencia a finales de 2021, y pretende ampliar las asociaciones académicas asociadas a la Universidad de la FIA.

Más allá de estos objetivos, se desconoce la dirección tangible del gobierno de Ben Sulayem en los principales campeonatos de la FIA. Habiendo hablado de su deseo de reintroducir los motores de aspiración natural en la F1, eliminando gran parte de los sistemas híbridos, aparte de un retorno efectivo a un paquete KERS, Ben Sulayem todavía puede reafirmar su apoyo a una fórmula V8 para 2030 y más allá.

Las actuales críticas de la F1 sobre el arbitraje de los pilotos también deben abordarse, ya que las directrices de carrera empleadas para imponer sanciones se han aplicado de forma demasiado estricta. Ben Sulayem no tiene una implicación directa en esto, y muchos de los detalles recaerán en el equipo de control de carrera de la FIA, pero su equipo de liderazgo debería actuar en última instancia como un conducto para que los procesos mejoren.

Para restablecer la confianza en su liderazgo, Ben Sulayem querrá iniciar su segundo mandato de una forma menos auspiciosa, aunque gran parte de ello dependerá del resultado del recurso de Villars ante los tribunales franceses en febrero.