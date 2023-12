Crítica de la película Ferrari: Más hombre que máquina

Por supuesto, el propósito de cualquier crítica es añadir algo de claridad a esta cuestión e informar sobre si merece la pena dedicarle 131 minutos de tu tiempo, así que vamos a intentar deducir algunas respuestas.

Empezando por lo más positivo, no hay actuaciones mediocres en Ferrari. En el papel protagonista de Enzo Ferrari, Adam Driver brilla con luz propia con una interpretación reflexiva que pone de relieve el genio imperfecto de Il Commendatore.

Del mismo modo, Penélope Cruz interpreta a la perfección el papel de Laura, la esposa amargada y afligida, y Gabriel Leone hace un papel estelar como Alfonso de Portago.

Sí, algunos acentos italianos fallan a veces y al principio es difícil entender bien lo que se dice, pero a medida que se avanza en la película, el problema disminuye.

Sin entrar demasiado en el terreno de los spoilers, Ferrari gira en torno a la Mille Miglia de 1957 y su importancia crucial para la supervivencia de Ferrari como fabricante de automóviles. La trama secundaria, aunque central, se centra en el fracaso de la relación de Ferrari con su esposa y en el secreto de su amante, Lina Lardi [Shailene Woodley], con la que tiene un hijo, Piero [Giuseppe Festinese].

Si esperabas una carrera trepidante de principio a fin, es probable que lo anterior no sea una buena noticia para ti. Lo que le parecerá aún peor es que en el tráiler se muestra una buena parte de la acción de las carreras. Sí, hay algunos golpes de rueda que no se han compartido con antelación, pero no duran más de un minuto y se acaban antes de que hayan empezado de verdad.

Foto de: ©Sky UK Ltd ©Blackbearpictures Gabriel Leone como Alfonso De Portago

En el lado positivo, el sonido se sube al 11 cuando los coches están en pista. En la sala de cine en la que este redactor vio Ferrari, ¡sentía literalmente escalofríos!

Pero -y ésta es una palabra que parece perjudicar a la mayoría de los aspectos de Ferrari- el frustrante tropo de cambiar de marcha o pisar el acelerador con más fuerza para adelantar se repite una y otra vez, mientras que la posición de los coches, cuando la carrera por fin se pone en marcha a los 90 minutos de la película, está desordenada y es imposible de seguir. Todo esto se compensa con la belleza de las imágenes de estos coches emblemáticos atravesando montañas.

En cuanto a lo peor, el CGI utilizado en los dos grandes accidentes que protagonizan la película es espantoso. Ambos implican un coche singular que vuela por los aires y, en el primer caso, parece que un cómico juguete de peluche ha salido despedido del coche en lugar de una persona. Esto te saca de lo que se supone que es un momento increíblemente impactante y casi hace que este escritor se ría de la espantosa calidad.

En la segunda, aunque el incidente en sí tiene un gran valor de conmoción por la muerte de nueve espectadores, entre ellos cinco niños, el CGI no consigue transmitir la emoción esperada.

Sin embargo, los efectos prácticos de las secuelas son realmente espeluznantes y lo compensan con creces.

Lejos de las carreras, dos escenas de sexo muy extrañas e inesperadas y un final que carece de una resolución real dejan perplejo a este escritor. Cuando no está en la pista, el ritmo también decae a menudo, con un notable plano de Cruz mirando en silencio a media distancia que dura mucho más de lo necesario.

Las conversaciones entre los protagonistas nunca dejan de hacer avanzar la historia y, como ya se ha dicho, aunque la interpretación es de primera, podría haberse condensado mucho.

Foto de: ©Sky UK Ltd ©Blackbearpictures Adam Driver como Enzo Ferrari

A pesar de esta retahíla de aspectos negativos, Ferrari es una visión realmente atractiva de uno de los periodos más brutales de la historia del automovilismo. ¿Podría tener mejor ritmo? Sí. ¿Podría haber habido más carreras de verdad? Sí. ¿Habría beneficiado a la historia? Eso es discutible. Desde luego, dista mucho de ser perfecta.

Disfrutar o no de Ferrari es cuestión de gustos. Si quieres algo del estilo de Rush, te gustará, pero no te satisfará del todo.

Pero si lo que busca es ver más a Ferrari como hombre que como fabricante, te permitirá echar un vistazo detrás del telón.