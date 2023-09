duPont REGISTRY presenta duPont REGISTRY Invest, una plataforma de inversión en automoción de lujo

MIAMI & NUEVA YORK (5 de septiembre de 2023) - Aprovechando casi 40 años de su icónico legado de vehículos de alta gama, duPont REGISTRY ha anunciado hoy su plataforma duPont REGISTRY Invest. Los entusiastas e inversores pueden experimentar la emoción del coleccionismo de automóviles de alta gama mediante la compra de participaciones fraccionadas en vehículos de inversión que poseen coches de coleccionista individuales, únicos y de alta gama. Las actividades de inversión se llevarán a cabo a través de una empresa conjunta con Rally, la plataforma de inversión pionera en la propiedad fraccionada de activos coleccionables de primera clase, respaldada por Wheelhouse de Jimmy Kimmel, Alexis Ohanian, Thirty Five Ventures de Kevin Durant y otros.

A partir de hoy, los entusiastas de la automoción pueden ver y navegar por coches de lujo únicos, de grado de inversión, especialmente seleccionados y expuestos en invest.dupontregistry.com. En las próximas semanas, Rally ofrecerá transacciones de compra y venta de acciones de estos vehículos seleccionados, que serán ejecutadas por agentes de bolsa registrados en FINRA a través de la plataforma líder del sector de Rally.

Millones de personas de todas las edades en todo el mundo han soñado con poseer un vehículo de lujo. La plataforma duPont REGISTRY Invest ofrece a los soñadores, navegantes y aficionados la oportunidad de aprender los entresijos del coleccionismo de automóviles de alta gama, al tiempo que sirve como punto de entrada a la plataforma de Rally para convertirse en propietarios fraccionarios de los vehículos de inversión que poseen cada vehículo específico.

"Antes de que mis cofundadores y yo pusiéramos en marcha Rally, coleccionábamos las revistas duPont REGISTRY, inspirados por los automóviles de última generación que aparecían en cada página. Las comunidades de coleccionistas fuertes, como la que duPont REGISTRY ha desarrollado durante más de cuatro décadas, es la razón por la que Rally existe hoy en día", dijo Rob Petrozzo, Director de Producto y cofundador de Rally. "El tamaño del mercado mundial de automóviles de lujo se valoró en 617 mil millones de dólares en 2022, y estamos ofreciendo a todos la capacidad de coleccionar fraccionadamente automóviles de lujo e invertir detrás de sus pasiones. Dar vida a duPont REGISTRY Invest fue la oportunidad perfecta para colaborar con duPont REGISTRY y ofrecer un producto que entusiasma a nuestras dos comunidades".

Desde su creación, Rally se ha consolidado como el líder en la tecnología, el producto y la experiencia legal requerida para la inversión segura y regulada de activos alternativos. Desde 2016, la plataforma de Rally ha permitido que más de 400.000 inversores y entusiastas de los coches de colección tengan acceso a los vehículos de inversión más exclusivos.

Acerca de duPont REGISTRY

Durante casi 40 años duPont REGISTRY ha sido el principal destino de mercado de automóviles exóticos y de lujo para compradores y vendedores de automóviles finos. Conecta a millones de compradores y vendedores de todo el mundo. Como parte de la cartera de Motorsport Network, bajo la división Driven Lifestyle, duPont REGISTRY utilizará las capacidades tecnológicas avanzadas y el alcance global de la empresa matriz para ampliar aún más su posición de liderazgo como el mercado online de automóviles exóticos y de ultra lujo más influyente, innovador y sofisticado. La autoridad de marca, la publicación y las propiedades digitales de duPont REGISTRY lideran el mercado de automóviles de lujo con un impresionante alcance de casi 7 millones de seguidores en las redes sociales.

Acerca de Rally

Rally da a la gente acceso a la propiedad y liquidez en las cosas que les apasionan. Rally es la plataforma pionera en la compra y venta de participaciones en activos únicos y singulares con significado histórico y cultural. Cada semana, la plataforma realiza Ofertas Iniciales, que permiten a los inversores comprar participaciones de activos cualificados por la SEC de forma similar a como comprarían una acción, sin mínimos ni comisiones. Rally también facilita un mercado secundario para la negociación de acciones de esos activos a través de agentes de bolsa registrados dentro de la aplicación, lo que permite a los inversores acceder a la liquidez diaria durante las horas de mercado (de lunes a viernes, excepto los días festivos estándar del mercado de valores, de 10:30 am (ET) - 4:30 pm (ET). En la actualidad, Rally cuenta con más de 25 categorías de inversión, entre las que se incluyen relojes, libros raros, obras de arte, vinos, recuerdos deportivos de alta gama, NFT de primera categoría, fósiles de dinosaurios y mucho más: las mejores categorías de activos y coleccionables con enormes comunidades de entusiastas. Los usuarios pueden ver una selección de activos de Rally en el "Museo Rally", situado en el 446 de Broadway, en el Soho de Nueva York.