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El primer avión de Etihad con los colores de McLaren surca los cielos tras la victoria de Norris

El Boeing 787 Dreamliner de McLaren x Etihad realizó su primer vuelo

Redacción Motorsport.com

Publicado: 16 nov 2026, 14:56

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McLaren y su socio Etihad han llevado a cabo lo que probablemente sea la mayor exhibición de una asociación en la historia de la F1: decorar un Boeing 787 Dreamliner completo con la famosa librea papaya del equipo, junto con una línea de ropa de descanso altamente exclusiva para los pasajeros con motivo de la ocasión.

El impresionante nuevo avión de Etihad Airways y McLaren Racing con librea especial completó esta semana su primer vuelo, viajando de Abu Dhabi a Madrid, a menos de un mes del Gran Premio de Abu Dhabi patrocinado por Etihad y apenas unos días después de la reciente victoria de Lando Norris en Brasil.

Es la primera vez que un equipo de F1 aparece en un avión de fuselaje ancho, y los aficionados de la F1 podrán ver el avión mientras lleva la asociación por todo el mundo, conectando la casa de Etihad, Abu Dhabi, con destinos como Dublin, Milan, Vienna, Bali, Bangkok y Delhi.

Zak Brown, CEO de McLaren Racing, dijo: "Es fantástico ver cómo nuestra asociación con Etihad Airways cobra vida de una manera tan única. Estamos deseando ver nuestro característico color papaya en el cielo".

En un evento de presentación récord, celebrado en las instalaciones de Etihad Engineering en Abu Dhabi, la librea fue revelada con el mayor despliegue kabuki de una sola pieza del mundo, según verificó Guinness World Records.

Al hablar en el lanzamiento, el CEO de Etihad Airways, Antonoaldo Neves, dijo: "La Fórmula 1 tiene una capacidad notable para conectar a las personas y generar entusiasmo más allá de las fronteras, y junto con McLaren tenemos la oportunidad de acercar aún más a los aficionados a la acción y crear para ellos momentos memorables en todo el mundo. Estoy deseando ver el avión en los cielos".

Colección especial

Etihad se asoció con McLaren en febrero de este año y esta última activación es otro ejemplo de cómo están dando vida a su colaboración más allá de la pista mediante experiencias únicas para aficionados e invitados.

El lanzamiento de la ropa de descanso de edición especial representa una activación para aficionados realmente única dentro de la asociación, y ha creado algunas de las prendas de F1 de edición limitada más exclusivas, singulares y difíciles de conseguir jamás producidas.

Estas piezas especialmente diseñadas solo podrán ser obtenidas por los aficionados que vuelen en las cabinas premium de Etihad exclusivamente en el avión con librea de McLaren hasta el 18 de noviembre, antes de expandirse por la flota de largo recorrido hasta después del Gran Premio de Abu Dhabi.

Los invitados de Business recibirán un diseño de cuello redondo, mientras que los invitados que viajen en First y The Residence recibirán una variante exclusiva con cuello con cierre. Ambas incorporan la marca de Etihad y McLaren Racing, con detalles en el característico color papaya de McLaren Racing.

Para marcar la ocasión del primer vuelo, los pasajeros del avión también recibieron tarjetas conmemorativas y galletas de marca, mientras que los invitados que viajaban en Business recibieron gorras y tarjetas firmadas por Norris y su compañero de equipo Oscar Piastri.

Exhibiciones impactantes

El compromiso de larga data de Etihad con las carreras comenzó como patrocinador principal del Gran Premio de Abu Dhabi en 2009 y, desde la primera carrera, uno de los aviones de Etihad se ha utilizado para realizar pasadas a baja altitud sobre el Yas Marina Circuit, creando un momento icónico justo antes de que comience la carrera.

La pasada inaugural contó con un Airbus A340 con librea de Etihad; luego, en 2019, el avión cambió a un Boeing 787 Dreamliner —como el que ahora lleva los colores de McLaren—, que sobrevoló el circuito a aproximadamente 600 pies.

El año pasado, el Airbus A380 Superjumbo fue el gran protagonista, acompañado por el equipo acrobático que produjo estelas con los colores de la bandera de Emiratos Árabes Unidos, mientras la compañía siguió ampliando el espectáculo previo a la carrera que se ha convertido en una parte enormemente popular del evento.

McLaren ha participado en muchas actividades creativas con sus socios a lo largo de los años, incluido un coche de F1 raspable en Las Vegas el año pasado, un coche en modo sigiloso en Singapore en 2023 y un coche de calle 720S con marca Gulf en 2021, pero ninguno, literalmente, ha sido más grande que este.

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