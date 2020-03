Cómo Motorsport.tv está cambiando la forma de ver las carreras

Eric Gilbert es el presidente de Motorsport.tv y nos da algunas pistas de lo que hay en oferta y cómo el producto ha crecido en los últimos dos años de su desarrollo.

¿Cómo está cambiando Motorsport.tv la manera de ver la épica de la competición?

En un mundo que cambia de una manera tan rápida, Motorsport.tv es el mejor sitio para ver carreras en todo el mundo. Desde retransmisiones en directo hasta la enorme biblioteca del archivo oficial de las 24 Horas de Le Mans y el fascinante contenido histórico de Duke.

Eric, háblenos del crecimiento de Motorsport.tv…

Como servicio OTT directo al consumidor, Motorsport.tv ha crecido desde un modelo de suscripción puro en 2018 a una plataforma freemium desde hace un año, mezclando un sistema de suscripciones con contenido apoyado en la publicidad. Esto nos ha dado la flexibilidad de adaptarnos a cualquier tipo de acuerdo de distribución con poseedores de derechos, campeonatos o creadores de contenido. No sólo eso, también podemos ofrecer a nuestros usuarios diferentes opciones y planes: pueden venir a Motorsport.tv a ver contenido gratuito de cualquier tipo o unirse a nuestro plan de suscripciones realmente barato para poder disfrutar de contenido Premium y exclusivo.

El añadir contenido gratuito desde hace unos meses, nos ha permitido crecer en tráfico orgánico y llegar a cifras mucho mayores. También ha contribuido a doblar nuestra base de suscriptores en 2-3 meses.

Este año, además de suscripciones y contenido gratuito con anuncios, vamos a lanzar un modelo propio de pago por visión con el que podremos ofrecer contenido que se distribuye exclusivamente como de “alquiler” o “compra” muy común en el negocio del cine. Vamos a empezar con “Motorsport Heroes”, algo que viene de manera natural ya que está producida por Motorsport Network y también vamos a ofrecer diferentes películas con un tema común: motor y competición.

Motorsport.tv se está convirtiendo en una plataforma global de distribución para muchos poseedores de derechos. Desde la perspectiva del espectador, es una plataforma central desde la que pueden encontrar una enorme cantidad de contenido relacionada con la competición.

Si hablamos de contenido ¿qué ofrece Motorspor.tv? ¿Cuáles son sus productos estrella?

Nuestro contenido más importante empieza con las retransmisiones en directo de carreras. En 2019 retransmitimos más de 1.000 eventos en vivo, tanto gratis como de pago de docenas de series: FIA World Endurance Championship, FIM World Superbike, muchos campeonatos FIM, Super GT japonés, todas las SRO GT series, eventos separados y mucho más. Las carreras en vivo es el mayor punto de enganche para suscripciones y tenemos bastantes campeonatos Premium para justificar una suscripción anual a Motorsport.tv.

Todos esos eventos se quedan también archivados como videos bajo demanda y están disponibles inmediatamente después de cada evento. Amamos la competición y albergar contenido que, es legado de las carreras, es parte de nuestra misión. Motorsport.tv es el único servicio OTT, por ejemplo, en el que sus espectadores pueden ver la historia completa de las 24 Horas de Le Mans, tenemos de leos el archivo más completo de la carrera francesa, licenciado oficialmente y asociados con el ACO. También somos propietarios del extenso archivo de Duke Video que está disponible por completo para nuestros espectadores.

Algunos ejemplos de contenidos en Motorsport.tv

Los mejores momentos de las 12 horas de Bathurst

El archivo de las 24 Horas de Le Mans, 70 años de historia

La película "Motorsport Heroes" (pago por visión)

Usted comenzó Motorsport.com en los primeros días de los medios digitales y ahora as construido Motorsport.tv desde una hoja en blanco ¿ve algún paralelismo o diferencia entre ambas experiencias?

Una de las diferencias principales entre Motorsport.com y Motorsport.tv es la manera en que las dos plataformas llegaron en distintos momentos en sus respectivos mercados.

En la fase inicial de Motorsport.com, los medios digitales estaban apenas empezando y el mercado era todavía abierto y nuevo, crecimos con él.

Con Motorsport.tv la situación es bastante diferente: cuando lanzamos la plataforma hace dos años, el mercado de las OTT y de la distribución de vídeo estaba ya abarrotado, ultra competitivo y alimentado por grandes compañías. Sinceramente, encuentro este reto mucho más estimulante, no solo para Motorsport.tv, para todo el grupo Motorsport Network. Nos gustan los grandes retos y nuestra visión va más allá que la posible ganancia a corto plazo.

Después de todo, Motorsport Network es una compañía de medios digital y en ese contexto, ¡la suerte siempre sonríe al valiente! Es la mejor manera de crear valor real para los inversores.

En ese sentido, ¿puede explicar la tecnología detrás de Motorsport.tv?

En pocas palabras, es desarrollo interno. En su mayor parte, Motorsport.tv ha sido desarrollado internamente por nuestro propio equipo de desarrolladores, expertos en UI, diseñadores e ingenieros.

Hemos puesto un gran trabajo de desarrollo detrás de Motorsport.tv y, literalmente lo hemos construido desde cero, comenzando en 2018. En adelante, tenemos una hoja de ruta completa para los próximos 2-3 años. Espere ver muchas características innovadoras por delante.

Motorsport.tv también se ve como una plataforma abierta, ¿verdad?

Sí, conocemos Motorsport.tv como este servicio OTT orientado al consumidor para contenido de carreras, pero es mucho más. De hecho, Motorsport.tv es un ecosistema completo que va más allá: alimenta toda la infraestructura de video para las propiedades de Motorsport Network, desde la administración de contenido hasta la entrega de video.

Puede hiper distribuir contenido de video a través de su reproductor integrado y diferentes flujos de trabajo de distribución. También estamos trabajando en un CMS que será fácil de integrar con otros sistemas; diferentes operaciones en línea no solo podrán usar nuestro reproductor de incrustación, sino también gestionar sus activos de video sin abandonar su propio CMS.

Mejor aún, ahora es posible para nosotros ofrecer a la plataforma una solución OTT para diferentes categorías, otras carreras o incluso otros deportes.

Otro modelo B2B interesante que también estamos desarrollando: los afiliados de Motorsport.tv. Con este programa, podemos ofrecer el paquete completo a los socios regionales: plataforma y tecnología, contenido y marca. Tener socios regionales tiene un beneficio importante: tienen una mejor comprensión y conocimiento de su mercado. A cambio, tienen una solución llave en mano para ir al mercado. Es un gana-gana.

Hablando de esto, ¿qué se ve en el futuro de Motorsport.tv ?

Muchas cosas. Primero, como he dicho antes, nos referimos a nosotros mismos como Netflix, no porque quiera decir que somos el Netflix de las carreras o el Twitch de las carreras. Obviamente me encantan esas plataformas pero Motorsport.tv tiene que convertirse en algo único, en la forma como presentamos y distribuimos nuestro contenido. Así que en este momento tenemos un paquete de suscripción, tenemos contenido con anuncios, estamos por presentar y de hecho ya está hecho, un modelo de pago por visión. El próximo año tendremos contenido generado por los usuarios y lo que queremos hacer con ello es crear contenido en vivo, queremos que participen. Queremos mezclar la señal oficial de las

categorías con lo generado por los usuarios. Va a ser algo grande. Creo que es algo que no existe en ningún otro lugar y es algo que presentaremos en los próximos dos meses, pero habrá más novedades aparte de esta. Es algo muy interesante y muy rápido también.

Muy bien, gracias por compartir esto con nosotros Eric y ustedes, sigan viendo Motorsport TV.

Gracias, adiós.