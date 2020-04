Motorsport Heroes: la gran oportunidad de Massa en F1 con Ferrari

En la carrera de Massa en la F1 destacan 11 victorias en grandes premios, 41 podios, 16 poles y 15 vueltas rápidas. Se quedó apenas a un punto del título de campeón mundial en 2008, que finalmente consiguió Lewis Hamilton de McLaren en la última vuelta de la última carrera en Interlagos.

En este fragmento de la película, Massa revela cómo inició sus contactos con Ferrari, y cómo tuvo que mantenerlos en secreto para todos, menos para su círculo familiar más cercano.

“Gané el campeonato italiano y europeo [Formula Renault 2.0] en el mismo año”, dice Massa. “Entonces varias personas me ofrecieron contratos. Me organizaron una reunión con Ferrari en Maranello. Y no lo sabía entonces, pero ellos estaban viendo todo lo que yo hacía: pruebas, telemetría, carreras, todo...".

“Luego me dijeron ‘OK, lo que vamos a hacer es firmar un contrato contigo como piloto joven de Ferrari’, algo que nunca habían hecho antes, ‘pero no se lo puedes decir a nadie, debe ser un secreto”.

“¡Entonces firmé un contrato con Ferrari por ocho años y no podía decírselo a nadie! Solo a mi familia. Eso fue muy duro".

“Luego corrí para Sauber, que llevaba motores Ferrari, y después recibí una llamada para decirme que Ferrari había tomado una decisión, y se habían decidido por mí. Así que corrí con Ferrari en 2006. Para mí, fue como un sueño hecho realidad".

Pandey, guionista de la multipremiada Senna, ha dirigido este filme de 111 minutos que intercala las narraciones de nuestros héroes del automovilismo, contando sus historias con imágenes de archivo y testimonios de primera mano.

