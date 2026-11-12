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Frankie Muniz, "un poco adolorido", recibe el alta del hospital tras su accidente en Daytona

Muniz expresó su decepción por perderse el Ford Veterans Day Classic, pero parece estar bien después de ser evaluado en un hospital local

Nick DeGroot

Publicado: 12 nov 2026, 2:19

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Frankie Muniz, Reaume Brothers Racing Fordkaden

Foto de: James Gilbert / Getty Images

Frankie Muniz se vio involucrado en un accidente aterrador mientras practicaba para el Proud to Honor Veterans Day Classic en Daytona International Speedway, y los equipos de seguridad tuvieron que sacarlo cortando su Ford Mustang.

Aunque estaba despierto y alerta, el hombre de 40 años fue trasladado a un hospital local para una evaluación adicional. Las fotos de la escena muestran que Muniz se estrelló en la parte del circuito de carretera interior del trazado, chocando de frente contra una barrera de neumáticos. Luego, los trabajadores de seguridad cortaron el techo para extraerlo del vehículo.

Afortunadamente, Muniz ya fue dado de alta del hospital apenas unas horas después, y emitió la siguiente declaración:

"Estoy decepcionado de no poder participar esta noche en el evento Proud to Honor de Ford. Tenía muchas ganas de honrar el servicio de nuestros veteranos y competir contra estos otros pilotos increíbles.

"Estoy un poco dolorido, pero mi Mustang hizo su trabajo protegiéndome. Quiero agradecer a todos en Ford Racing, Daytona International Speedway y al personal aquí en el hospital. Especialmente quiero agradecer a todos los que se han comunicado y por todas las oraciones.”

El padre en pantalla de Muniz en Malcolm in the Middle, Bryan Cranston, estuvo presente en Daytona para la carrera. "Cuando llegué aquí esperaba ver a mi 'hijo' Frankie Muniz", le dijo a USA Sports antes de la carrera. "Está bien, tuvo un accidente antes, pero ahora está bien. Envía todo su cariño a todos, y desearía poder estar aquí.

Muniz fue el segundo más rápido de todos los pilotos en la práctica antes del incidente. El actor premiado ganó este año el título de la clase GT4 America Am para Techsport Racing, mientras también competía en la NASCAR Truck Series para Team Reaume. Pilotó Ford en ambas iniciativas de competición.

El piloto de desarrollo de Ford Jenson Altzman reemplazó a Muniz en la parrilla para la carrera benéfica, que cuenta con varios pilotos de Ford NASCAR, incluido el tricampeón de la Cup Series Joey Logano, así como ases de las carreras de autos como Joey Hand, e incluso el expiloto de F1 Logan Sargeant.

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