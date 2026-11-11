General
Frankie Muniz trasladado al hospital tras un accidente en una práctica en Daytona
Muniz está siendo descrito como "despierto y alerta" después de chocar durante la práctica para la carrera benéfica de Ford 'Proud to Honor' del miércoles en Daytona International Speedway
Nick DeGroot
Publicado: 11 nov 2026, 21:16
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente preferente
Frankie Muniz, Reaume Brothers Racing Fordkaden
Foto de: Jonathan Bachman - Getty Images
El miércoles, 12 pilotos de Ford están listos para competir esta tarde en una carrera benéfica especial exclusivamente de Mustang alrededor de Daytona International Speedway, en honor al Día de los Veteranos. La lista de inscritos incluye nombres como Joey Logano, Logan Sargeant y Frankie Muniz.
Desafortunadamente, Muniz se vio involucrado en un accidente durante una práctica en Daytona en las horas previas al evento. Según un comunicado oficial de Ford, la estrella de*'Malcolm in the Middle'*y recién coronado campeón GT4 America Am "se vio involucrado en un incidente mientras practicaba para el evento Proud to Honor de hoy en Daytona International Speedway. Fue trasladado a un centro médico local para una evaluación adicional y está despierto y alerta.
"Compartiremos actualizaciones a medida que estén disponibles. Gracias por su apoyo y por respetar la privacidad de Frankie en este momento."
Entertainment Tonight estuvo en la pista para entrevistar a Muniz y publicó una foto del coche dañado, que mostraba que el techo había sido cortado por los equipos de rescate:
Según ET, el padre de Muniz en la pantalla en Malcolm in the Middle, Bryan Cranston, iba a estar presente en la carrera de Daytona en apoyo de Muniz.
Muniz estaba listo para representar al Team Air Force junto al exganador de las Daytona 500 y piloto de la NASCAR Cup Series Austin Cindric. Además de su campaña en GT4 America, el piloto de 40 años también compite en la NASCAR Truck Series para Team Reaume.
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También lee :
Comparte o guarda esta historia
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo previo Dentro de la competición que construye el futuro talento de ingeniería de la F1
Comentarios destacados
¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?
Ver más y Comentar
Más de
Nick DeGroot
Kyle Busch gana póstumamente el premio al Piloto Más Popular de la NASCAR Cup
NASCAR Cup
NASCAR Cup
Homestead-Miami
11 h
Kyle Busch gana póstumamente el premio al Piloto Más Popular de la NASCAR Cup
Kyle Larson gana el campeonato 2026 de NASCAR Cup al asegurarlo en la etapa 1 en Homestead
NASCAR Cup
NASCAR Cup
Homestead-Miami
2 d
Kyle Larson gana el campeonato 2026 de NASCAR Cup al asegurarlo en la etapa 1 en Homestead
Honeycutt gana en Homestead y conquista el título 2026 de NASCAR Trucks
NASCAR Truck
NASCAR Truck
Homestead
4 d
Honeycutt gana en Homestead y conquista el título 2026 de NASCAR Trucks
Más de
Frankie Muniz
Frankie Muniz ofrece nuevos detalles sobre sus planes en NASCAR para 2027
NASCAR Truck
NASCAR Truck
Talladega
21 d
Frankie Muniz ofrece nuevos detalles sobre sus planes en NASCAR para 2027
De 'Malcolm' al podio: Frankie Muniz gana el campeonato GT4 America junto a Tyler Stone
GT
GT 1 m
De 'Malcolm' al podio: Frankie Muniz gana el campeonato GT4 America junto a Tyler Stone
Frankie Muniz apunta a debutar en la NASCAR Xfinity en Daytona
NASCAR XFINITY
NASCAR XFINITY
Daytona
10 feb 2024
Frankie Muniz apunta a debutar en la NASCAR Xfinity en Daytona
Últimas noticias
Frankie Muniz trasladado al hospital tras un accidente en una práctica en Daytona
General
Misc General 3 min
Frankie Muniz trasladado al hospital tras un accidente en una práctica en Daytona
El Toyota TR010 N.° 8 cierra una temporada récord con el campeonato de pilotos
WEC
WEC WEC
Monza
42 min
El Toyota TR010 N.° 8 cierra una temporada récord con el campeonato de pilotos
Dovizioso cree que Bezzecchi y Aprilia tiraron un Mundial que tenían a favor
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Qatar
1 h
Dovizioso cree que Bezzecchi y Aprilia tiraron un Mundial que tenían a favor
Mercedes explica el comportamiento "inusual" del coche que provocó el trompo de Antonelli
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Sao Paulo
2 h
Mercedes explica el comportamiento "inusual" del coche que provocó el trompo de Antonelli
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Suscríbete.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscríbete