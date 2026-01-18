Imola inicia una gran renovación mientras el sueño de la F1 sigue vivo

El circuito de Imola está llevando a cabo una enorme renovación con el objetivo de mantener abierta la puerta a un regreso a la Fórmula 1.

El Autódromo Enzo e Dino Ferrari regresó a la F1 en los últimos años como solución temporal durante la pandemia de COVID 19 y posteriormente recibió una extensión de contrato por tres años hasta 2025. Pero con la presión creciente sobre el número de carreras europeas, y con la F1 organizando dos carreras en España en 2026, en Barcelona y Madrid, el Gran Premio de Emilia-Romaña tuvo que dejar su lugar para 2026.

En su lugar, Imola ha encargado una renovación largamente esperada, destinada a diversificar su oferta a lo largo de todo el año y, al mismo tiempo, prepararse para un posible regreso a la F1 en el futuro.

A pesar de su exclusión del calendario 2026, el Autódromo Enzo e Dino Ferrari está trabajando junto con el Municipio de Imola para modernizar sus instalaciones, de modo que esté listo en caso de que se abra una oportunidad.

Dadas las exigencias financieras cada vez más elevadas de la F1, actualmente parece poco plausible ver a Imola regresar como sede permanente, y se considera más probable que se mantenga en reserva como circuito suplente o que ingrese en una rotación europea con otras carreras, siendo el Gran Premio de Bélgica el primero en haber cerrado un acuerdo de este tipo.

Una profunda remodelación del paddock

Pero eso no impide que los organizadores impulsen una gran, y largamente necesaria, modernización, comenzando con una profunda remodelación del paddock tras las solicitudes de los competidores.

En primer lugar, se ampliará el área impermeabilizada para ofrecer más espacio a los equipos y agilizar la logística. En segundo lugar, la plaza cercana al centro médico será repavimentada para cumplir con los requisitos del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA. Esto significa que las áreas actualmente cubiertas con tierra (1.490 m2) y bloques de hormigón intertrabado (5.340 m2) serán reemplazadas por asfalto ecológico, mientras que otras modificaciones garantizarán mayores estándares de seguridad y funcionalidad.

Además, ya han comenzado los trabajos para cubrir la terraza de boxes, que se completarán en tres fases. El muro que separa el paddock del río será reforzado para proteger contra inundaciones, y se ampliará la barrera acústica que aísla a las viviendas situadas dentro del trazado.

La Casa degli Eventi

La antigua casa situada dentro de la curva Tosa ha sido demolida para dar paso a una nueva instalación de hospitalidad, la denominada "Casa degli Eventi". Será una estructura multipropósito que ofrecerá excelentes vistas de la curva a través de un gran ventanal semicircular.

Autodromo Enzo e Dino Ferrari

También cerca de Tosa se modificará la red vial, tanto para mejorar el acceso a las tribunas como para garantizar una mayor seguridad para los usuarios cotidianos. El puente se ampliará de uno a dos carriles, con una ciclovía, mientras que dos rotondas estratégicas conectarán de manera más eficiente la Via Tiro a Segno con la Via Kennedy por un lado y con la Via Quarantini por el otro.

Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Un calendario variado de actividades durante todo el año

A pesar de la ausencia de la F1, Imola sigue contando con un impresionante calendario internacional de automovilismo, encabezado por la apertura de temporada del WEC en abril, las 6 Horas de Imola. Otros eventos destacados incluyen el ACI Racing Weekend, Lamborghini Arena, CIV Moto, el histórico Minardi Day y la European Le Mans Series, con la Imola Classic de octubre como el último gran evento de carreras del calendario de este año.

Pero para construir un calendario activo durante todo el año, Imola también busca diversificar su oferta con eventos no relacionados con las carreras. Además del Duatlón de Imola, el 5 y 6 de abril, el Enzo e Dino Ferrari también albergará conciertos de música en una nueva zona denominada Music Park Arena, que también podría funcionar como fan zone para eventos de automovilismo.

El objetivo final de todo esto es que Imola repita la cifra de asistencia de 2025, cercana al millón de aficionados, incluso sin los 212.000 espectadores que acudieron al circuito para el Gran Premio de Emilia-Romaña.

Autodromo Enzo e Dino Ferrari