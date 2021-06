La final mundial de F1 in Schools será transmitida por Motorsport.tv

Londres, 4 de junio de 2021: F1 in Schools emitirá su final mundial en directo en un nuevo canal dedicado al programa a través de Motorsport.tv, la plataforma OTT dedicada que es parte de Motorsport Network, y que permitirá alcanzar una audiencia internacional.

F1 in Schools inspira a los jóvenes a experimentar con las materias de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas a través de la emoción de la Fórmula 1 animándoles a seguir profesiones en esas áreas.

La competencia desafía a los estudiantes a diseñar, fabricar, probar y competir con coches en miniatura producidos a partir de un bloque de modelos oficial de la F1 utilizando herramientas de diseño CAD/CAM. Los coches están propulsados por cartuchos de gas comprimido y se sujetan a una pista mediante un cable de nailon. Los equipos ponen a competir para hacer correr sus coches por una pista de 20 metros en poco más de 1 segundo.

La competencia también incluye la gestión del proyecto, el patrocinio, el marketing y las presentaciones verbales.

El canal se lanza antes de las Finales Mundiales, del 4 al 8 de junio, y acogerá las transmisiones del evento, mostrando a los talentos más brillantes de las nuevas generaciones. Además, el canal ofrecerá vídeos educativos sobre las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y lo más destacado de las últimas competiciones nacionales de todo el mundo.

Desde que se inició en 1999, miles de escuelas han participado en la competición y actualmente se celebra en 52 países. El presidente de Motorsport Network, James Allen, ha sido patrocinador del proyecto F1 in Schools durante más de 20 años.

Como parte de la asociación, Motorsport.tv patrocinará el Premio de Medios Digitales en las Finales Mundiales, que reconoce la excelencia en los medios sociales y las comunicaciones digitales.

Llevando F1 in Schools a una audiencia global, el contenido también se distribuirá a través de las propiedades digitales de Motorsport Network que llegan a 56 millones de visitantes mensuales. F1 in Schools se une a FIA World Rally Championship, NASCAR, British Touring Car Championship, Porsche, Lamborghini, Mercedes, Audi, Jaguar, Race of Champions, RCCO World eX, FIA Girls on Track, Speedworks NZ motorsport, W Series y Autodromo di Nazionale Monza en la creciente colección de canales asociados a Motorsport.tv, que promueven la visibilidad para los aficionados a las carreras y las principales partes interesadas en el deporte del motor.

Andrew Denford, fundador y presidente de F1 in Schools, dijo: "Estamos muy contentos de lanzar esta nueva asociación con Motorsport.tv y transmitir nuestros eventos de desafío STEM a través de su plataforma. Es una gran oportunidad para que nos relacionemos con los aficionados al automovilismo de todo el mundo y mostremos nuestras iniciativas educativas que inspiran a los estudiantes y les inculcan la pasión por el deporte y la ingeniería de alto rendimiento, además de que podrán disfrutar de grandes carreras”.

Simon Danker, director general de Motorsport.tv, dijo: "F1 in Schools es un proyecto importante que ayuda a introducir a los futuros talentos en nuestra industria. Poder promover la competición en Motorsport.tv y animar a más estudiantes a involucrarse en la educación de las materias STEM es algo de lo que estoy muy orgulloso. Esperamos ampliar nuestra asociación con F1 in Schools en el futuro e inspirar a las generaciones más jóvenes para que esta industria siga prosperando."