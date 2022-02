Los Autosport Awards celebran lo mejor del automovilismo

Cargar reproductor de audio

Dos de las estrellas de la Fórmula 1, Max Verstappen y Lando Norris, se llevaron los máximos honores en la 36ª edición de los Autosport Awards en Londres la noche del pasado domingo, en la cena de gala donde se celebraron los logros de la vibrante temporada 2021. Más de 700 invitados asistieron al prestigioso evento, que volvía después de que la COVID obligara a que la edición de 2020 se llevara a cabo de manera virtual.

Max Verstappen fue elegido como mejor Piloto Internacional del Año por los lectores de Autosport y Lando Norris arrasó en el galardón a mejor Piloto Británico.

A view of the event in full swing from the balcony. Photo by: Motorsport Images

Norris ya había ganado, junto al nuevo piloto de Mercedes F1 George Russell, el Aston Martin Autosport BRDC Young Driver Award (al joven piloto), que se disputa ferozmente cada año en una dura sesión de test en Silverstone. El domingo por la noche, Zak O'Sullivan se unió a esas dos estrellas en la lista de honor de ese prestigioso premio que también ganaron nombres míticos como David Coulthard y Jenson Button. O'Sullivan ganó 200.000 libras para su presupuesto de carreras de 2022 y una prueba en un coche de F1 del equipo Aston Martin Aramco Cognizant.

Los premios se llevaron a cabo en su sede tradicional, el Grosvenor House Hotel, donde se entretuvieron algunas de las personalidades más reconocidas del automovilismo.

Red Bull RB-16B F1 car on display outside the venue as guests begin to arrive. Photo by: Motorsport Images

La lista de ganadores de los Autosport Awards 2021 fue la siguiente:

Piloto Británico del Año – Lando Norris

Piloto Internacional del Año – Max Verstappen

Debutante del Año – Oscar Piastri

Coche del Año – Red Bull Racing RB16B

Piloto de Rallies del Año – Sebastien Ogier

Coche de Rallies del Año – Toyota Yaris WRC

Piloto Nacional del Año – Ash Sutton

Aston Martin Autosport BDRC Award (a mejor piloto joven) – Zak O’Sullivan

Piloto de Esports del Año – Frederik Rasmussen

Equipo de Esports del Año – Coanda Simsport

El Premio Pionero e Innovación de este año fue para Alejandro Agag por su década de trabajo en el lanzamiento y crecimiento del automovilismo eléctrico. Agag fundó la Extreme E y la Formula E, que ya está disputando su octava temporada y ha alcanzado el estatus de Campeonato del Mundo de la FIA. Ambos campeonatos promueven los vehículos eléctricos e impulsan el desarrollo tecnológico en baterías y motores eléctricos. La Extreme E destaca las realidades del cambio climático, compitiendo en lugares remotos en riesgo por el calentamiento global.

La novedad de los Autosport Awards de este año fue la Autosport Gold Medal (medalla de oro), presentada por una vida de servicio al automovilismo y un legado duradero. Este primer galardón se entregó al presidente saliente de la FIA, Jean Todt, por su servicio en tres capítulos importantes en la historia del automovilismo; éxito en rallies y en las 24 Horas de Le Mans con Peugeot, dominio del campeonato del mundo de Fórmula 1 en la década de los 2000 con Ferrari y Michael Schumacher, y más recientemente 12 años como presidente de la FIA, impulsando una agenda transformadora en el gobierno del automovilismo y la seguridad vial.

Stefano Domenicali presents Jean Todt with his award on stage. Photo by: Motorsport Images

Los Autosport Awards 2022 se celebrarán el 4 de diciembre de este año.

Max Verstappen, campeón del mundo de la F1 2021 dijo: "Muchísimas gracias a todos los aficionados por votarme como Piloto del Año. Fue un curso muy intenso, pero el apoyo que recibí durante todo el mundial fue increíble. También me gustaría dar las gracias a Red Bull y Honda por darme un coche ganador. El objetivo final era ganar el campeonato del mundo y ahora lo hemos logrado, es algo increíble".

Oliver Ciesla, CEO de Motorsport Network, compañía a la que pertenece Autosport, dijo: "Enhorabuena a Max, Lando, Jean, Alejandro, y todos los demás ganadores. Qué noche más increíble tuvimos en los Autosport Awards. Es genial ver a tantos de los mejores de la industria reunirse para celebrar un año grande para el deporte. Ha sido un esfuerzo tremendo darle vida a este evento, con la continua incertidumbre dada la pandemia. Gracias a todo el mundo que hizo realidad este evento. En Motorsport Network nuestra visión es ser la principal voz independiente del mundo del automovilismo y esta prestigiosa velada demuestra una vez más nuestro poder de convocatoria único en toda la industria".

Oliver Ciesla, Chief Executive Officer Motorsport Network. Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images