Maite Cáceres enfrenta un nuevo desafío en la USF Juniors

Cargar reproductor de audio

Luego de tres rondas en la F4 Estadounidense, Maite Cáceres cambiará momentáneamente de certamen en los Estados Unidos al incursionar desde este viernes en la USF Juniors Presented by Cooper Tires, una serie que forma parte del programa Road to Indy como paso previo al US F2000 National Championship.

La razón del debut de la piloto uruguaya en este campeonato se debe a que el equipo para el cual compite, Internacional Motorsport, tiene presencia en ambos certámenes y buscará priorizar el torneo de equipos en la USF Juniors, donde pelea por el segundo lugar, llevando a todo su plantel de corredores a dicha categoría.

Para Maite Cáceres será una muy buena oportunidad para continuar acumulando experiencia en una serie que tiene los mismos monoplazas que la F4, excepto en los neumáticos, que en la USF Juniors son Cooper en vez de Hankook, y regresar al circuito de Road America, donde ya corrió este año, lo que marcará la primera vez que repite pista desde su desembargo este año en Estados Unidos.

"Conocer la pista es una ventaja. Es difícil no tener tanta experiencia viniendo de Uruguay, donde tenemos un circuito, y pasar a ir cada fin de semana a circuitos nuevos, tan históricos y rápidos. Ya ir a uno conocido da un empujón", reconoce Cáceres en diálogo con Motorsport.com desde el estado de Wisconsin luego presentar días atrás el GP de Francia de Fórmula 1 y acompañar la ronda de la W Series en Paul Ricard.

Maite Cáceres ya disputó tres rondas de la F4 Estadounidense en 2022.

La cita de este fin de semana será la cuarta presentación de Cáceres en territorio norteamericano luego de competir previamente con la Fórmula 4 en los circuitos de NOLA Motorsports Park, el mencionado Road America y Mid-Ohio.

"Noto una mejora en lo que ha sido el rendimiento, acercándome a los tiempos de punta, los de mis compañeros de equipo, peleando ahí con ellos", comentó la piloto de 19 años sobe lo que ha sido su temporada hasta ahora.

"Rescato también la relación con el equipo, con los ingenieros, cada vez me puedo comunicar mejor con ellos, que eso también es importante de aprender. Algo que vi mucho en lo que es el automovilismo europeo es lo importante que es poder transmitir lo que sentís a tu ingeniero", destacó.

"A medida que van pasando los fines de semana mejoro todo eso y es lo que queríamos ver, una curva de aprendizaje que va para arriba".

Luego de la ronda en Road America, Maite Cáceres volverá a competir en la USF Juniors el fin de semana del 16 al 18 de septiembre en el Circuito de las Américas, pista a la que regresará del 3 al 6 de noviembre para cerrar la temporada de la F4 Estadounidense.

"Siempre voy para dar lo mejor y aprender mucho, porque para eso es que estamos en esta categoría. Igual espero buenos resultados y tratar de aprovechar que vamos a circuitos conocidos. Sé que el Circuito de las Américas la primera fecha puede costar un poco, pero ya la segunda voy con conocimiento previo de haber estado en el auto", comentó.

La actividad de Maite Cáceres en la USF Juniors en Road America iniciará con entrenamientos el viernes, antes de continuar el sábado con una sesión de clasificación y una carrera, para cerrar el domingo con otras dos competencias.