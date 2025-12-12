Todos los campeonatos

General

Mohammed Ben Sulayem gana la elección presidencial de la FIA

El actual presidente de la FIA ha asegurado otro mandato de cuatro años al frente de la federación.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:
Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA

FIA president Mohammed Ben Sulayem

Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

Mohammed Ben Sulayem ha sido reelegido como presidente de la FIA.

Ben Sulayem se presentó de manera controvertida sin oposición en la elección presidencial de este año, que tuvo lugar en Taskent, Uzbekistán, antes de la ceremonia de entrega de premios 2025. El emiratí cumplirá un segundo mandato de cuatro años, tras haber sido elegido por primera vez en 2021 con el 61,62% de los votos frente al 36,62% de Graham Stoker, entonces vicepresidente deportivo.

El dirigente de 64 años tenía inicialmente más rivales en esta ocasión: el excomisario de la FIA Tim Mayer, la piloto Laura Villars y Virginie Philippot, modelo e influencer.

Sin embargo, ninguno de ellos pudo presentarse realmente debido a la norma que exige que cada candidato arme un equipo de siete vicepresidentes procedentes de las seis regiones globales de la FIA. La única vicepresidenta elegible de Sudamérica, Fabiana Ecclestone, expresó su apoyo a Ben Sulayem.

El proceso fue calificado de "ilusión de democracia" por Mayer, quien sugirió que algunos vicepresidentes elegibles de Sudamérica podrían haber sido "persuadidos, presionados o se les pudo haber prometido algo para que no se presentaran".

Mientras tanto, Villars demandó a la FIA por lo que considera un proceso poco democrático. Un tribunal de París dictaminó el 3 de diciembre que sería necesario un juicio completo; se celebrará el 16 de febrero. La anulación de la elección presidencial de hoy es un posible resultado.

