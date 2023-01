More Than Equal lanza una encuesta sobre las mujeres en el automovilismo More than Equal, la iniciativa mundial comprometida en coronar la primera mujer campeona del mundo de Fórmula 1, ha lanzado una encuesta mundial sobre la participación femenina en el automovilismo de élite.

La iniciativa, fundada por David Coulthard, ganador de 13 Grandes Premios, y el empresario Karel Komarek en junio de 2022, se ha comprometido a investigar los problemas que afectan a la participación y progresión de las mujeres en el automovilismo de élite. Como parte de su investigación, More than Equal ha lanzado una Encuesta Global de Actitudes diseñada para explorar las opiniones, percepciones y retos a los que se enfrentan las mujeres. La encuesta, de 10 minutos de duración, pide a aficionados y competidores que den su opinión sobre los retos físicos y mentales a los que se enfrentan las mujeres que compiten en el automovilismo. También recogerá los aportes de los aficionados para que el deporte sea más integrador, el impacto de campañas anteriores y qué organismos están mejor situados para promover cambios a todos los niveles. Kate Beavan, asesora principal de More than Equal, ha declarado: "Nos encanta el deporte, nos encanta el automovilismo y nos encanta ser testigos de cómo atletas de talento excepcional consiguen cosas excepcionales". "Sin embargo, hay más mujeres que han volado en el espacio que las que se han puesto al volante de un F1". "Esta investigación ayudará a sentar las bases sobre las que buscaremos en todo el mundo los mejores talentos femeninos del automovilismo, les proporcionaremos una formación integral y un apoyo a la altura de lo que reciben los prometedores pilotos masculinos y eliminaremos las barreras hacia la diversidad de género en las carreras de élite de monoplazas". Lella Lombardi, March 751 Ford Photo by: David Phipps La encuesta explorará cómo participan los encuestados en el automovilismo, ya sea como aficionados o como pilotos de alto nivel, y cómo consumen las noticias y la información. También se analizan las actitudes hacia la participación de las mujeres y se pregunta en qué series los aficionados creen que las reglas permiten que las mujeres participen. La encuesta también pregunta sobre las actitudes de los aficionados, por ejemplo si creen que sería mejor que los hombres y las mujeres compitieran en series diferentes y si la presencia de mujeres en una serie les animaría a verla o a participar. También plantea cuestiones sobre la capacidad de las mujeres para competir a un nivel de élite, como si tienen la velocidad de reacción necesaria para competir, la capacidad para interpretar datos técnicos clave o si los estereotipos de género disuaden la participación femenina. La encuesta, que tendrá lugar hasta el 3 de febrero, está a disposición de todo el mundo en 15 idiomas, y se prevé que sea el estudio más exhaustivo de este tipo jamás realizado. Para acceder a la encuesta, visite https://more-than-equal-survey-2023.motorsportnetwork.com/